Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onların topluluğu yakında hezimete uğrayacak ve hepsi de arkalarını dönüp kaçacaklardır. Kamer Suresi 45 HADİS: Kim Cuma Günü anne ve babasının veya onlardan birisinin kabrini ziyaret eder ve orada Yâsîn okursa günahları bağışlanır. Camiü’s-Sağir, No: 8717

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