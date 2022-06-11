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11 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ev kazalarına karşı tedbir

M. Fahri UTKAN
11 Haziran 2022, Cumartesi
İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarında öncelikli amaç, çalışanların sağlıklarını korumaktır.

Bu konunun önemini kamuoyuna duyurmak amacıyla 1987 yılından beri her yılın 4-10 Mayıs tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası düzenlenmektedir.

16 Mart 2021 tarihli Yeni Asya’da yayımlanan bir haberde Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş 1, “Son 5 yıl içerisinde 120 binin üzerindeki çocuk ev kazası sebebiyle acile başvuru yapmış. Maalesef bu nedenle 2 bin çocuğumuzu kaybetmişiz.”2 demiş.

Aslında ev kazalarının çoğu acillere (hastanelere) yansımamaktadır. Onun için ev kazalarının sosyal hayatımız için en önemli kazalardan-ölüm sebeplerinden biri olarak düşünülmesi gerekir.

Çocuklar vakitlerinin çoğunu evlerde geçirdiklerinden ve devamlı hareketli durumda ve de meraklı olduklarından kazaların olması kaçınılmaz olmaktadır.

Peki, riskler nasıl azaltılır ve bunun için neler yapılmalı?

“Risklerin tamamen yok edilemeyeceğini” belirten Yıldıztaş, bunu bir miktar azaltmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Pencerelerin önüne eşya bırakmayalım. Pencerelere parmaklık takalım. Çok ufak bebekleri tek başına bırakmayalım. Bebeklerin üzerinde boncuk ya da emzik gibi şeyleri bulundurmamaya çalışalım. Kaygan halı ve benzeri ürünleri kullanmayalım. Merdivenlere mutlak surette korkuluklar yapmamız gerekiyor. Yanıkları önlemek için sobanın yanında çocukları yalnız bırakmayalım. En önemli kazalardan biri de zehirlenmeler. Çocuklar da bunu gazoz ya da kola diye içip yutak borusunda çok ciddi yanıklara neden oluyor.”

Ev kazalarında ilk 5 yaşa dikkat

“Gazi Üniversitesi Ev Kazalarını Araştırma ve Önleme Enstitüsü ise, ilk 5 yaş çocukların evde en çok karşılaştıkları kazaları; düşme, zehirlenme, yanık, suda boğulma, elektrik çarpması, hayvan ısırması kesici-delici aletlerle yaralanma olarak sıraladı. 

Basit tedbirler kazaları önlüyor

Kazaları önlemeye yönelik evde alınabilecek tedbirler ise şöyle: Elektrik prizleri 150 santimetreden yüksekte ve kapaklı olmalı; ateşli silahlar, yanıcı maddeler ve ilaçlar kilit altında tutulmalı; ilaçlar kendi kutusunda saklanmalı. Avizeler, lambalar iyi tespit edilmeli; kısa süreli de olsa yanık sigara bırakılmamalı; pencere alt kenarları en az 120 santimetre yüksekte olmalı; pencerelerin yakınına çocuğun tırmanabileceği koltuk, sandalye gibi eşyalar konulmamalı; pencereleri emniyetli hale getirmek için emniyet kilidi olmalı. Acil bir durum meydana geldiğinde aranacak 112 Acil, 155 Polis gibi merkezlerin numaraları evde herkes tarafından bilinen ve kolay ulaşılabilen bir yerde olmalı.”

Dipnotlar:

1- Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı.,

2- 28 Mayıs 2013 Yeni Asya.

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