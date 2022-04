Kadir Gecesi’ne hazırlık...

Mucize Kur’an’ın indiği bu ayda ve bütün ay süresince. Gece ve gündüz Müslümanlar onu okur bazısı hece hece, bazıları da mukabele şeklinde.

Okumanın yanında, uyarsak eğer O’nun emrine ömür süresince, Rahman’ın övdüğü kul oluruz bu gece.

Cenab-ı Allah da diyor ki, Sure-i Kadir’de; “Biz Kur’an’ı indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi?

Bin aydan daha hayırlıdır Kadir Gecesi! O gece Rab’lerinin izniyle ruh ve melekler,

Her türlü iş için iner de iner. Artık bir esenliktir o gece Gider... tâ tan ağarana kadar...”1

Allah Resulü (asm) ise bilmana diyor ki: “Kim ki inanarak ve sevabını umarak Allah’tan ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır [Bu Mübarek] Kadir Gecesi.”2

Üstad Said Nursi de Risale-i Nur Külliyatı’nda demiş: Kur’ân-ı Hakîmin her bir harfinin bir sevâbı var; bir hasenedir. Fazl-ı İlâhîden o harflerin sevâbı sünbüllenir; bâzan on tane verir, bâzan yetmiş, bâzan yedi yüz -Ayete’l-Kürsî harfleri gibi; bâzan bin beş yüz-Sûre-i İhlâsın harfleri gibi; bâzan on bin-Leyle-i Beratta okunan âyetler ve makbul vakitlere tesadüf edenler gibi; ve bâzan otuz bin-meselâ, haşhaş tohumunun kesreti misillü, Leyle-i Kadirde okunan âyetler gibi. Ve “O gece bin aya mukabil” işaretiyle, “Bir harfinin o gecede otuz bin sevâbı olur” anlaşılır. (Sözler, Yirmidördüncü Söz)

Biz de deriz Kur’an lisanıyla; “Ey Rabbim! Biz senin bize indireceğin hayra öylesine muhtacız ki...” 3

Bizi hayırların en hayırlısına ulaştır. “Bizden hüznü gideren Allah’a hamdolsun. Kuşkusuz Rabbimiz çok bağışlayan ve şükrün karşılığını verendir...”4

Şefaat-i Resul olmalı tek emelimiz. Hep beraber bu geceyi şad etmeliyiz. Şefaat-i Mustafa’ya (asm) böylece ereriz. Meleklerin insanlara özendiği bu gece. Bu mübarek gecenin adı Kadir’dir Kadir. Tarihe şan vermiş Hendek, Uhud ve Bedir. Tüm mahlûkatı yarattı O, Hâlık-ı Kadir.

Ya Rab, bu gece bizi rahmetine erdir.

Her bir harfi milyonlar baki meyve verir

Adeta nurani bir Tuba ağacı hükmüne gelir

Milyonlarla o baki meyveleri, Cennet’e layık

Müminlere kazandırır Leyle-i Kadir.”

Bu gece, Efendimiz’in (sav) Hz. Âişe (ra)’ye öğrettiği şu duayı mutlaka okumalı: “Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhıbbü’l-afve fâfü annî.” Allah’ım, Sen affedicisin, kerem sahibisin, affı seversin. Beni affeyle! (Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmed b. Hanbel)

Affa, afiyete ve mağfirete mazhar olacağınız bir gece olması temennileriyle… Kadir geceniz mübarek olsun; dualarınız ve tövbeleriniz Cenab-ı Hakk’ın yüce dergâhında kabul bulsun. Amin!

Dipnotlar:

1 Kadir Sûresi 1-5

2 Camiü’s-sağir, 8902

3 Kasas Suresi Ayet - 24

4 Fatır Suresi Ayet - 34