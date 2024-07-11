"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Filistin dâvâsı düğüm düğüm-1

M. Latif SALİHOĞLU
11 Temmuz 2024, Perşembe
Müteselsil sorular şöyle: Bir asrı aşan şu “Filistin sancısı” neden hiç dinmedi, dinmiyor? Filistin meselesi neden çözülmedi, çözülmüyor? Mütemadiyen kanayıp duran şu “Filistin yarası” niçin bir türlü kapanmıyor, kapanmak bilmiyor? Dahası, bu acı-elim vaziyet, daha ne kadar sürüp gidecek?

Kronik hâle gelen bu derd û elemin sebebi bir-tek olmadığı gibi, çaresi-çözümü de tek sebebe bağlı değil. Meselenin etrâf-ı erbaasına itidal ve akl-ı selim ile bakılması gerekiyor. Biz de kendi çapında bunu yapmaya çalışalım.

*

Öncelikle, Filistinlilerin kendileri birlik-beraberlik ruhunu taşımıyorlar. Müştereklik içinde hareket etmiyorlar. Hatta bazen çatışıyorlar. Bu da amansız düşmanları olan Siyonistleri sevindirip iştahlarını kabartıyor.

Küçük gruplar bir yana, en büyükleri olan Hamas ile El-Fetih oldum olası hep karşı karşıya duruyorlar. Bir türlü anlaşmıyorlar, anlaşamıyorlar. Demek ki, fikirleri, dünya görüşleri ayrı olduğu gibi, gizli-açık müttefikleri de ayrıdır.

Oysa, vatanları dış saldırıya, yahut işgale uğrayan insanların fikir ve inançları ne olursa olsun, harice karşı birleşmeleri, bir ve beraberce hareket etmeleri gerekiyor. Tâ ki, haricî tehlike bertaraf oluncaya kadar…

Müşriklere karşı Medine şehrinin müdafaası (Hendek Savaşı) böyle bir anlayışla yapıldığı gibi, Türkiye’nin zaferle neticelenen İstiklâl Mücadelesi de aynı ruh ve anlayış birliği ile gerçekleştirildi. Birbirini günahı kadar sevmeyen meşhurlar, haricî düşmana karşı Millî Mücadele saflarında birlikte yer aldılar. 

Çarpıcı bir misâl: Hayatının sonuna kadar zıt fikir ve inanç içinde yaşayan Said Nursî ile Mustafa Kemal Millî Mücadelede düşmana karşı birlikte mücadele ettiler. 

Çarpıcı bir gelişme: İstiklâl Harbinden sonra, Üstad Bediüzzaman İslâmî hayat tarzını yaşamaya aynen devam ederken, Mustafa Kemal, işgalci İngiliz-Fransız-İtalyanların kanunlarını ithal edip onların hayat tarzını ihtiyar etti.

Aynı durum, Filistinliler için de geçerli. Kendi aralarında zıtlıklar, sürtüşmeler, geçmiş kalan husûmetler ne olursa olsun, onları muvakkaten bir kenara itip müşterek düşmanları olan işgalci Siyonistleri bertaraf edinceye kadar tam bir ittifak ve ittihad ile hareket etmeleri icap ediyor. Aksi halde, mevcut düğümlerin üzerine yeni yeni düğümler eklenecek.

*

Filistin meselesinin çözümünü zorlaştıran ve gelişmelerin düğüm bağlamasına yol açan hususlardan biri de, işgalci İsrail Yahudilerinin dinlerine ve eski peygamberlerinin mezar yerlerine olan dinî-millî-mânevî bağlılıklarıdır.

Bu hususu, Bediüzzaman Hazretleri şu sözlerle izah ediyor: 

“Yahudi milleti, hubb-u hayat ve dünyaperestlikte ifrat ettikleri için, her asırda zillet ve meskenet (miskinlik) tokadını yemeye müstehak olmuşlar. Fakat bu Filistin meselesinde, hubb-u hayat ve dünyaperestlik hissi değil, belki enbiya-yı Benî İsrailiyenin mezaristanı olan Filistin, o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle, bir cihette bir ehemmiyetli hiss-i millî ve dinî olmasından, çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa, koca Arabistan’da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk meskenete (miskinliğe) girecekti.” (Şualar)

Bölgedeki Yahudilerin dinî-millî refleksleri bu derece yoğun iken, Müslüman Filistinlilerin dinlerine bağlılığı daha ileri derecede olmalı ki, bir asırdır yüzlerine kapanan ferece-feraha açılan kapılar tekrar açılmaya başlasın.

Filistin meselesini düğümlü hâle getirerek çözümü zorlaştıran şüphesiz daha başka sebepler de var. Bir sonraki yazıda o sebepler üzerinde durmaya çalışalım inşallah.

(Devamı var)

Okunma Sayısı: 63
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Aç bırakmak da soykırımcı şiddet

    Danimarka ve Hollanda, Ukrayna'ya F-16 transferi yapacak

    ABD - Virginia'da da okullarda cep telefonuna kısıtlama

    Hollanda ile İngiltere final için karşı karşıya

    İtalya'da 7 kentte "kırmızı" alarm!

    İkinci öğretim kontenjanlarına ilişkin YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama

    SBÜ'nün çatı katında çıkan yangın söndürüldü

    Malatya - Yeşilyurt'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

    İsrail okul saldırısında yine sivilleri katletti, AB kınadı

    İsrail' yine Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: Ölü sayısı 29'a yükseldi

    'Trump, seçimi açık ara kazanabilir'
    📷

    Bulgaristan'daki Müslümanların Ahmet Ağa Camisi sevinci

    Yeni Kaledonya'daki olaylarda ölü sayısı 10'a yükseldi

    Sakarya'da denize girişler yasaklandı

    Toptancı suçlamalar günah ve suçtur

    'Parkinson uzmanı bir doktor Beyaz Saray'ı 8 kez ziyaret etti'

    Sağlık çalışanları adaletsizlikle karşı karşıya

    Haziran’da sıcaklık rekoru kırıldı

    İlk finalist İspanya oldu

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Ey Türk kardeş! Bilhassa sen dikkat et
    M. Latif SALİHOĞLU

    Filistin dâvâsı düğüm düğüm-1
    Ali Rıza AYDIN

    Sevgi dili
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kemalizmin “dinci” versiyonu
    Süleyman KÖSMENE

    İki doğunun iki batının rabbi
    Faruk ÇAKIR

    Birinin suçu ile başkası yakılır mı?
    Mikail YAPRAK

    Her yeniden yöneliş bir hicrettir
    Ali FERŞADOĞLU

    Risâle-i Nûr’da her suâle cevap verilir
    Ahmet BATTAL

    Bozkürt işareti nasıl yapılır?
    Mustafa Taşkın

    Güzel ahlak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.