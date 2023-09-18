"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

“Hürriyetçi Demokrat” misyonun doğuşu

M. Latif SALİHOĞLU
18 Eylül 2023, Pazartesi
GÜNÜN TARİHİ 18 Eylül 1908

Siyasette ve devlet idaresinde hürriyet ve demokrasiyi esas alan “Hürriyetçi Demokrat” misyonun bir parti ismiyle tarih sahnesine çıkışı, 1908 yılı Eylül ayı ortalarına rastlıyor.

Orijinal ismi “Ahrâr-ı Osmâniye Fırkası” olan bu köklü misyon partisi, 18 Eylül 1908’de resmî kuruluşunu tamamlayarak yakında yapılacak olan genel seçimlere hazırlanmaya başladı. 

(NOT: Bazı kaynaklar, resmî müracaat tarihini 14 Eylül olarak gösteriyor. Aradaki cüzî farkın pek bir önemi yok. Dikkat çeken bir rastlantı: 27 Mayıs 1960’ta darbe ile devrilen aynı misyon mensuplarının idam edilişleri, 1961 yılının yine Eylül ayı ortalarına denk geldi, yahut kasten getirilmek istendi.)

*

Bu siyasî misyon hareketi, aynı zamanda bir fikir ve kadro hareketi şeklinde sahneye çıktı. Meselâ, partinin resmî lideri-başkanı yoktu. Ama, kendini iyi yetiştirmiş güçlü bir kadrosu ve ilme dayalı bir fikir yapısı vardı.

Ahrâr-ı Osmaniye Fırkasının (AOF) Genel Sekreteri (Kâtib-i Umumî) Nureddin Ferruh Beydir. Kurucu kadronun içinde ayrıca şu isimler yer aldı: Dr. Nihad Reşad, Ahmet Fazıl, Kıbrıslı Tevfik, Celâleddin Arif, Melih Said, Namık ve Şevket Beyler.

Bu siyasî hareketin fikir planında (bir cihette idolleri) ise, Prens Sabahaddin Bey ile Mizancı Murad Bey gibi ilim ve fikir öncüleri bulunuyordu.

*

Ahrar Fırkasının mazisine, tüzüğüne, parti programına ve fikrî plândaki önceliklerine baktığımızda, özetle şunları görüyoruz:

Yerli ve yabancı kaynakların çoğunda Yeni Osmanlıların 1902’de Paris’te yapmış olduğu zirve toplantısından “Jön Türklerin I. Kongresi” şeklinde söz ediliyor. Bununla beraber, toplantıya başkanlık eden Prens Sabahaddin Bey gibi zâtların nazarında bu toplantının ismi Ahrar-ı Osmaniye Kongresi’dir.

1906 senesine gelindiğinde, yine Prens Sabahattin liderliğindeki grup tarafından “Teşebbüs-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet ve Meşrutiyet” isimli bir cemiyet kuruldu. Aynı cemiyet, hem fikir plânında, hem de kadro ekseriyeti itibariyle 1908 Eylül’ünde teşkil olunan Ahrar Fırkasına dönüşmüş oldu.

*

Ahrâr-ı Osmaniye Fırkasının Cumhuriyet dönemindeki misyon takipçisi, hiç şüphe yok ki Demokrat Parti, Adalet Partisi ile Doğru Yol Partisi olmuştur.

Nitekim, Üstad Bediüzzaman, 1950’de iktidara gelen Demokratlar’ı kast ederek aynen şunu söyler: “Ahrar Fırkası, yine otuz beş sene sonra dirildi, yine uyandı.” Demek ki, Ahrar ve Demokrat’ı, birbirinin devamı ve aynı kökten gelen, aynı misyona bağlı olan partiler mânâsında anlamak gerekir.

*

Ahrar Fırkası, 1908 yıl sonlarında yapılan seçimleri kaybetmesine ve hiç milletvekili olmamasına rağmen, bağımsız mebusların katılması ve Ayan Meclisi’ndeki taraftarlarının desteği sayesinde, yine de ilk demokratik hükümeti kuran parti oldu. Tabiî, Meclis-i Mebusan’da mutlak çoğunluğu teşkil eden İttihatçılar bu durumdan hiç hazzetmediler ve hükümetin değişmesi yönünde şartları zorladılar. Nihayet, 13 Nisan 1909’a gelindiğinde, ortamı provoke ettiler ve meşûm 31 Mart Vakasının patlak vermesini el altından sağlamış oldular.

O tarihe kadar iki defa hükümet darbesi gerçekleştiren bozuk İttihatçılar, o vakadan sonra kurdukları Sıkıyönetim Mahkemesi marifetiyle hem Ahrar Partisini kapattırdırlar, hem de mensuplarını en ağır şekilde cezalandırma yönüne gittiler. Üstad Bediüzzaman, II. Meşrutiyet dönemindeki bu iki hükümet darbesine atfen, 1950’de iktidara gelen Demokratların da benzer bir muamele ve âkıbet ile karşı karşıya gelmeleri ihtimalinden söz ederek, bundan vatan, millet ve İslâmiyet adına duyduğu endişeyi dile getirdi. (Emirdağ Lâhikası-I)

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB hedefinden vazgeçilemez

    Zorlu'ya vefa mevlidi

    Alanya'da son durum?

    Çetelerin ucu Ankara’ya dayanıyor

    Canileri lanetliyoruz

    Derne’de durum içler acısı

    Kuraklık ayçiçek tarlalarını vurdu

    Harem-i İbrahim’de İsrail tacizleri bitmiyor

    Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3 golle yendi

    Taha Akgül bronz madalya kazandı

    Fenerbahçe bu sezon oynadığı 10. resmi müsabakayı da kazandı

    Genelgeye rağmen israfa devam

    Libya’da kolera tehlikesi başgösterdi

    İslam Almanya’da kök saldı

    İlaç sıkıntısı büyüyor

    AYM: İhlal var, tekrar soruşturulsun

    Libya'ya acil yardım çağrısı

    "5 milyonun üzerindeki Müslüman ülkemize aittir"

    İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenlediler!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AB hedefinden vazgeçilemez
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu nasıl bir vicdan?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Gidişattan memnun musunuz?
    Genel

    Canileri lanetliyoruz
    Genel

    Çetelerin ucu Ankara’ya dayanıyor
    Genel

    Zorlu'ya vefa mevlidi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Barla toplantımız
    Süleyman KÖSMENE

    Irklar, renkler ve insanlar
    M. Said ZEKİ

    Hukuk devleti kimi korur?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.