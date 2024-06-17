"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

İslâmköylü Demirel

M. Latif SALİHOĞLU
17 Haziran 2024, Pazartesi
Vefat günleri Haziran ayı ortalarına tevâfuk eden yakın tarihin tanınmış değerli şahsiyetleri var. Hatırlayabildiklerimizin bir kısmı şunlar:

• Mütefekkir, yazar Cemil Meriç (1916-1987) 13 Haziran.

• Mazlumların müdafiî Av. Bekir Berk (1926-1992) 14 Haziran.

• Geçen hafta Hakk’ın rahmetine vâsıl olan Diyanet’ten emekli Yusuf Kavaklı Hoca (1946-2024) 14 Haziran.

• Gazeteci, yazar, romancı Peyami Safa (1899-1961) 15 Haziran.

• Şair, yazar, romancı Tahir Kutsi Makal (1937-1999) 15 Haziran.

• Senarist, yazar Kürt-Çerkes melezi Ayşe Şasa (1941-2014) 16 Haziran.

• Hz. Bediüzzaman’ın has talebesi, DP Emirdağ Teşkilâtı Başkanı Hamza Emek (1922-1990) 16 Haziran.

• Demokrat Parti iktidarında 10 yıl müddetle Meclis Başkanlığı yapmış olan Sivaslı Refik Koraltan (1889-1974) 17 Haziran.

• Ve, hayatının başından sonuna kadar Üstad Bediüzzaman’a ve Risâle-i Nur’a dost kalan meşhur siyasetçi İslâmköy’lü Süleyman Demirel (1924-2015) 17 Haziran.

Allah, cümlesine rahmet ve mağfiret eylesin.

*

Bilvesile, İslâmköylü Süleyman Demirel ile ilgili muhterem Yüksel Şenol Ağabeyimizden dinlediğim bir hatırayı kısaca nakletmek istiyorum.

Risâle-i Nur'un neşir ve intişarında, Barla, Bedre ve Sav köyü gibi, İslâmköy'ün de pek mühim bir yeri var. Türkiye'de “Allah” demenin yasak olduğu, “Müslümanım” demenin cesaret istediği bir zamanda, hayatını ve her şeyini tehlikeye atarak Nur'a koşan ve Nur hizmetinde fütur göstermeyen —başta Hafız Ali olmak üzere— bu köy halkının yüksek hatırı, hâlis Kur'ân şâkidrlerinin yanında ilânihaye devam edip gideceği kanaatindeyiz.

Bu itibarla, İslâmköylu Hafız Ali’nin (1898-1944) yeğeni ve Kur’an talebesi olan Süleyman Demirel, Bediüzzaman Said Nursî'nin hayatını, dâvâsını, eserlerini bilen, tanıyan ve okuyan bir şahsiyet idi. 

Dahası, bu eserleri okuması için başkasına da tavsiyede bulunduğunu yakinen biliyoruz. Acizâne, defaatle bu gerçeğin şahidi olmuşumdur. Onun tavsiyesi üzerine bizi arayan birçok kimseye Nur Risâleleri götürülmüştür. 

Demirel, kim ne derse desin, Üstad Bediüzzaman ve eserlerinin daima lehinde konuşup şehadet etmiştir. İTO üyesi M. Yüksel Şenol’dan bizzat dinlediklerimi şu şekilde özetleyebilirim:

1991'deki genel seçimler öncesinde entelektüel çevrelerin teşkil ettiği Marmara Grubunda konuşma yapmak için dâvet edilen Demirel'e, Said Nursî ve eserleri hakkında—tamamı aleyhte olmak üzere—tam 7 tane soru soruldu. Soru soranlardan biri Hürriyet'in başyazarı Oktay Ekşi'dir. Milliyet’in başyazarı Hasan Pulur da oradaydı. Bu kimseler, Demirel'e "Sen nasıl olur da 'Said Nursî büyük İslâm âlimidir' dersin? Hatta, daha da ileri gidip 'Ona büyük İslâm âlimi değildir diyenin alnını karışlarım' diyorsunuz. Bu yaptığınız doğru mu? Siz Said Nursî’nin avukatı mısınız? Onu neden sürekli savunuyorsunuz?" diye, yedi soruyla onu adeta hesaba çektiler.

Salonun genel havası bu noktada Demirel'in aleyhinde olmasına rağmen, kendisine sorulan yedi soruyu da tam göğüsleyerek cevap verdi. Bediüzzaman'ı ve Risâle-i Nur'u avukat gibi pervâsızca savundu. Sonra, Kur'ân'ın tefsiri olan bu eserleri okuduğunu, çok istifade ettiğini ve salondakilerin de alıp bunları okumasını tavsiye etti.

*

İşte, Süleyman Demirel’in tavsiye üzerine kendisine tam takım Risâle-i Nur Külliyatını kendi elimle götürdüğüm İTO üyesi M. Yüksel Şenol ile yine bu vesileyle takım halinde külliyat siparişi veren aynı meslek odası üyesi arkadaşı, burada bahsettiğimiz hadisenin canlı şahitleridir.

*

Süleyman Demirel'in geçmişte Köprü dergisi ve Yeni Asya'da pek çok röportajı, özel beyanatı yayınlandı. Bunların önemli bir kısmı kitaplaştı. Mevkutelerimizde çıkan sözleri, çeşitli platformlarda zaman zaman hatırlatılıyor, hatta yüzüne vuruluyordu. Ama o, Said Nursî’ye dair söylediklerinin arkasında olduğunu söylemekten hiç çekinmedi. Ömrünü de aynı istikamet üzere tamamladı. Allah rahmet eylesin.

………………

TEBRİK: Kurban Bayramınız tebrik eder, bu bayramın başta Filistin halkı olmak üzere umum âlem-i İslâm için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim. MLS

Okunma Sayısı: 299
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bayramı yıkılan evlerin enkazı üzerinde karşıladılar

    Bakan Koca: Kurban kesimleri sırasında 16 bin kişi yaralandı

    İsrail son 24 saatte 41 Filistinliyi daha katletti

    Hollanda'da mültecilere destek yürüyüşü

    Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nda da evlat nöbetinde: ''Annem gece gündüz ağlıyor''

    Süleyman Demirel vefatının 9. yılında rahmetle yâd edildi

    Ukrayna Barış Zirvesi ortak bildirinin imzalanmasıyla sona erdi

    Rize İyidere'de feci trafik kazası: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    Akçakoca'da denizde kaybolan genç aranıyor

    Malatya - Akçadağ'da 4,4 büyüklüğünde deprem

    Gazze'de yıkılan camilerin enkazı üzerinde Bayram Namazı...

    Kurbanlıklar kaçtı, vatandaşlar kovaladı - 'Yarım saat içerisinde boğa 200 metre yüzdü'

    Mescid-i Aksa'da bir buruk Bayram daha...

    Tatilinin ilk günündeki kazalarda 5 kişi öldü, 1421 kişi yaralandı

    Gazze, Bayramda da İsrail saldırısı altında!

    Yüz binlerce Müslüman Hacı olma sevincini yaşadı

    İrlanda'da ''İsrail ile ticareti sonlandırın'' çağrısı

    Tekrarlayan burun kanamalarına dikkat!

    Hacı adayları Müzdelife'de

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukukun dışına çıkmak fetret getirir
    M. Latif SALİHOĞLU

    İslâmköylü Demirel
    Genel

    İsrail son 24 saatte 41 Filistinliyi daha katletti
    Genel

    Bayramı yıkılan evlerin enkazı üzerinde karşıladılar
    Ali FERŞADOĞLU

    Hacc; hak, hürriyet ve adalet dersi ve eğitimidir
    M. Said ZEKİ

    Bayram taze bir nefestir
    Genel

    Bakan Koca: Kurban kesimleri sırasında 16 bin kişi yaralandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.