"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Kıbrıs’ta iki mühim zafer

M. Latif SALİHOĞLU
15 Aralık 2022, Perşembe
GÜNÜN TARİHİ 15 Aralık 1574 - 1957

Kıbrıs’ın tarihi üzerinde derin izler bırakan iki önemli zafer var.

BİRİNCİSİ: 1571’de Sultan II. Selim’in fermânıyla gerçekleştirilen adanın umumi fethi. Kıbrıs Fatihi olarak da bilinen Sultan (Sarı) Selim’in vefat tarihi 15 Aralık 1574.

İKİNCİSİ: Dört yüz yıl kadar sonra 1957’de Demokrat Partinin diplomasideki zaferinin bir eseri olarak, Kıbrıs adasını bütünüyle ilhak (ENOSİS) etmek isteyen Yunanistan’ın egoistçe olan tezinin, BM Genel Kurulu tarafından reddedilmesi. Bu meseledeki red kararının tarihi 15 Aralık 1957.

Şimdi, bu iki mühim hadisenin gelişme seyrine bakalım.

*

Meşhûr Hürrem Sultan’ın oğlu olan Sultan II. Selim, Mayıs 1524’te doğdu, 15 Aralık 1574’te vefat etti.

Babası Kânûnî Sultan Süleyman 1566’da vefat ettiğinde Kütahya’da sancakbeyi idi. Gizlenen vefat hadisesinden günler sonra İstanbul’a geldi. Ardından, babasının cenazesinin bulunduğu Belgrad’a gitti. Cülûs merasimi de orada yapıldı. Resmî merasimlerin ardından babasının yerine tahta oturdu.

Onun saltanatı döneminde muhtelif memleketlere bazı seferler düzenlendi. Meselâ Yemen’e, Rusya’ya, Endonezya’ya, Kıbrıs’a, İnebahtı’ya…

*

Sarı Selim zamanında yaşanan en mühim hadiselerden biri Kıbrıs’ın fethidir.

Adanın Osmanlıya bağlanması için, padişah ile üst rütbeli paşalar aynı fikirde ittifak halindeydi. 1571’de Şeyhülislâm’dan alınan fetvâdan sonra, Venedik Krallığının elinde bulunan Kıbrıs adası üzerine bir “Sefer–i Hümayûn” düzenlendi.

1 Ağustos’ta ada tümüyle fethedilerek Osmanlı’ya bağlandı.

Ne var ki, nüfuslandırma hususunda bazı hatalar işlendi. O tarihten itibaren Kıbrıs, adeta bir “sürgün adası” haline getirildi. Ada, yine de tâ 1878’e (93 Harbine) kadar Osmanlı idaresi altındaydı. Bu tarihten sonra Kıbrıs’ın idaresi-işletmesi İngiltere’nin eline geçti. İngiliz siyaseti, burayı adım adım Rumlaştırmak suretiyle, adanın demografik yapısını başkalaştırdı.

Demokratların Kıbrıs zaferi

İktidara geldiği 1950 yılından beri Kıbrıs meselesini yakından takip eden DP hükümetleri, tâ 1959 yılı sonlarına kadar aynı performansı sergiledi ve bunda da çok büyük başarılara imza attı.

Kıbrıs’ı işgal ve ilhak atraksiyonlarından bir netice alamayan Yunanistan, meseleyi 1957’de BM’ye götürdü. BM Genel Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde, 15 Aralık günü alınan karar ile Yunanistan’ın tezi kesin bir dille reddedildi. Böylelikle, Türkiye’nin eli daha da güçlenmiş oldu. 

Şubat 1959’da Zürih’te buluşarak Kıbrıs’ın devletler arası hukukî statüsünü belirleyen Türkiye ve Yunanistan hükümet başkanları, hemen ardından bu durumu pekiştirmek ve sağlama almak maksadıyla Londra’da yeni bir toplantı yapma kararına vardılar.

Başbakan Menderes’in bindiği uçağın Londra yakınlarında yere çakıldığı  1959’daki son görüşme masasına İngiltere temsilcisi ile Kıbrıs’taki Türk ve Rum cemaatlerinin liderleri de dâvet edildi.

İşte, en büyük diplomatik zafer de, bu toplantı esnasında elde edildi. Türkiye için garantörlük, ittifak, yardım, adada asker bulundurma ve gerektiğinde müdahale etme hakkı tanıyan bu antlaşma, o tarihten sonra ve halen de uluslararası hukukî geçerliliği olan yegâne dayanaktır.

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meclis'te çözülsün

    Dünya Kupası'nda iz bırakan Fas, Fransa engelini geçemedi - Fransa, Arjantin'in rakibi oldu

    Birinci hedef, demokrasinin inşası

    'Böyle giderse ihracat yapılamayacak'

    Avrupa Birliği, PKK’nın terör listesinden çıkma talebini reddetti

    'Altılı Masa’da doğru çok aday var'

    İlaç fiyatlarına yüzde 36 zam

    İzmir - Çeşme açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

    İstanbul’da en az 320 bin kişi ölümle burun buruna

    "Yavaş yavaş rakam konuşulmaya başlayacak"

    Rüşvet alan herkese yazıklar olsun

    İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı

    Von der Leyen: Avrupa'nın gaz depoları dolu, bu kış için güvendeyiz

    'Putin’in planlarının hiçbiri tutmadı'

    "Delilsiz" kesilen cezayı hakim iptal etti

    Obezite birçok hastalığa sebep oluyor

    Ailelere "RSV" uyarısı

    Yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin açıklama

    DSÖ'den üye ülkelere çağrı: Şekerli içecekleri vergilendirin ve vergileri artırın

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Danıştay: Başvurular gerekçesiz reddedilemez
    Ahmet BATTAL

    Tevil kabiliyeti ve AKP
    Mikail YAPRAK

    Gazetem, kahvehanem ve “mamehuran hırsızları”
    Risale-i Nur'dan

    Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kur’an’a bazı sûreler konmamış” mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kıbrıs’ta iki mühim zafer
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mine Arslan

    Ölüm korkusu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Dünya Kupası'nda iz bırakan Fas, Fransa engelini geçemedi - Fransa, Arjantin'in rakibi oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.