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27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Kurân ve duâ gecesi

M. Latif SALİHOĞLU
27 Nisan 2022, Çarşamba
Galip kanaate uyarak, bu gece Leyle-i Kadri idrak ve ihya ediyoruz inşallah.

Kurân-ı Azimüşşân, Ramazan ayında ve Kadir gecesinde nazil oldu. Rabbim, bugün ve bilhassa bu geceyi namazla, niyâzla, tilâvet ve duâ ile geçirmeyi cümlemize nasip eylesin.

Bilvesile, bugünkü köşemizin hacmi elverdiği ölçüde, biz de bazı duâları okumayı ve umuma takdim etmeyi arzu ettik. İnşallah istifadeye medar olur ümidiyle başlıyoruz.

*

Ey Kur’ân’ı indiren Allahım!

Kur’ân ve Kur’ân’ı indirdiğin zâtın (asm) hakkı için, kalbimizi ve kabrimizi imân ve Kur’ân nuruyla nurlandır. Duâmızı kabul buyur.

*

Allahım! Sevdiğin ve râzı olduğun şekilde Kur’ân’ın sırlarını anlamayı bize nasip eyle. Ona hizmet etmeye bizi muvaffak kıl.

*

Ya Rabbi! Risâlet semâsının güneşi, nübüvvet burcunun ayı olan Hz. Peygamber’e (asm), onun hidâyet yıldızları olan Âl ve ashâbına salât ve selâm eyle. Erkek ve kadın mü’minler olarak bize merhamet et.

*

“Yâ Rab! Kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emânetini kabzetmek zamanına kadar bizi emânette emîn kıl.”

*

Yâ Rabbî ve yâ Rabbe’s-Semâvâti ve’l-Aradîn! yâ Halıkî ve yâ Halık-ı Küll-i Şey!

İsm-i Azamın hürmetine, Resul-i Ekrem (asm) hürmetine maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi sıkıntılarımızı hafiflet ve izâle eyle.

Bizleri ve ihvanlarımızı şu dehşetli ahirzamanın maddi-manevi fitnelerinden muhafaza eyle.

Asrımızın iman ve Kur’an hizmeti olan Risale-i Nur hizmetinde bulunan tüm kardeşlerimize samimiyet, sadakat ve sebat ihsan eyle. Hayırlı hizmetlerde muvaffakiyetler ihsan eyle.

Risale-i Nur hakikatlerine perde olanları, gölge edenleri, zarar verenleri, doğu ile batının arasını ayırdığın gibi bizleri de onlardan ayır, uzak eyle.

Bize ve ihvanlarımıza basiret ve feraset ihsan eyle ya Rabbi!

*

Bediüzzaman’ın Münâcât’ından:

Ey şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve ey kibriya-yı azametinden tesettür etmiş olan

Sâni-i Hakîm ve Hâlık-ı Rahîm!

Bütün eşcar ve nebatatın, bütün yaprak ve çiçek ve meyvelerin dilleriyle ve adediyle, Seni kusurdan, aczden, şerikten takdis ederek hamd ü sena ederiz.

*

Veysel-Karanî’nin duası:

Yâ İlâhenâ! Rabbimiz Sensin. Çünkü biz abdiz. Nefsimizin terbiyesinden âciziz. Demek bizi terbiye eden Sensin.

Hem, Sensin Hâlık. Çünkü biz mahlûkuz, yapılıyoruz.

Hem, Rezzak Sensin. Çünkü biz rızka muhtacız; elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve rızkımızı veren Sensin.

Hem, Sensin Mâlik. Çünkü biz memlûküz. Bizden başkası bizde tasarruf ediyor. Demek Mâlikimiz Sensin.

Hem, Sen Azizsin, izzet ve azamet sahibisin. Biz zilletimize bakıyoruz; üstümüzde bir izzet cilveleri var. Demek Senin izzetinin aynasıyız.

Hem, Sensin Ganiyy-i Mutlak. Çünkü biz fakiriz; fakrımızın eline yetişmediği bir gınâ veriliyor. Demek Ganî Sensin, veren Sensin.

Hem, Sen Hayy-ı Bâkîsin. Çünkü biz ölüyoruz; ölmemizde ve dirilmemizde bir daimî hayat verici cilvesini görüyoruz.

Hem, Sen Bâkîsin. Çünkü biz, fenâ ve zevâlimizde, Senin devam ve bekanı görüyoruz.

Hem, cevap veren, atiyye veren Sensin. Çünkü biz, umum mevcudat, kalî ve hâlî dillerimizle daimî bağırıp istiyoruz, niyaz edip yalvarıyoruz. Arzularımız yerine geliyor, maksudumuz veriliyor. Demek bize cevap veren Sensin. Amin.

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