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6 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Risk grubunda olanlar

M. Latif SALİHOĞLU
06 Nisan 2020, Pazartesi
Neredeyse bütün insanlık âlemi, bir tek konuyu konuşup aynı meselenin etrafında dönüyor. O da vak’a sayısı milyonu geçen, ölüm sayısı ise yüz bine dayanan Korona Virüsü salgını.

Salgın, dünyanın en modern şehirleri başta olmak üzere, yeryüzündeki hemen bütün şehirlere büyük bir hızla yayılıyor. Önü bir türlü kesilemediği için, nasıl bir tahribata yol açacağı, ortaya nasıl bir bilanço çıkaracağı da bir türlü kestirilemiyor. 

*** 

Söz konus virüsün mahiyeti ile ilgili iki görüş var: Bazıları, bu işin planlı, kontrollü olup, virüsün de laboratuvar ortamındaki üretildiği görüşünde. Bazıları da, çevre kirliliği ve bozulan ekolojik dengenin bir feryâdı, yahut bir isyanı olduğunu söylüyor. 

Bu virüsün çıkış sebebi ve asıl mahiyeti henüz bilinmiyor. Muhtemelen, tam mânasıyla bilinemeyecek de… 

Esasen, sebepten-vesileden çok, meselenin neticesi önemli. Bediüzzaman Hazretleri “Vesilenin mahiyetine bakılmaz, neticesine bakılır” der.Buna göre, daha ziyade eticeye odaklanmak gerekiyor. Misâl: Bu musibet ne gibi sonuçlar doğuracak? Yahut “Acaba hangi hata ve günahımızla kadere fetva verdirdik ki, başımıza bu musibet geldi?” diye düşünerek, bugüne ve geleceğe projeksiyon tutmak gerek. 

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Öte yandan, salgın tehlikesi hızla yayıldığı için, buna karşı ciddi bazı tedbirleri almak icap ediyor. Tabii, tedbirlerin de risk derecesine göre alınmasında fayda var. 

Güvenilir uzmanlar, virüse karşı risk grubunda olanları kategorik olarak belirlemektedirler. Biz de, onların görüşleri istikametinde bir derleme yaptık. Şöyle ki: 

İleri yaşta olanlar 

Bu gruba dahil olanlar, özellikle organların zayıflaması sebebiyle, salgın tehlikesine doğrudan mâruzdurlar. Elbette ki, istisnalar da var. Öyle ki, 90 yaşının de üzerinde olduğu halde, tedavi görüp taburcu olan hastalar kayıtlara geçmiş bulunuyor. 

Obez kimseler 

Obez, yani aşırı kilolu olanlar, aynı zamanda çabucak nefes darlığı çekebiliyor. Ayrıca, vücutta biriken fazla yağlar, özellikle vitaminlerin vücuttaki dengeli dağılımını bloke ederek engelliyor. Bu da, bünyenin hastalıklara karşı zayıf düşmesine ve korunaksız kalmasına sebebiyet veriyor. 

Sigara içenler 

Sigara tiryakisi veya tütün bağımlısı olanların çoğu, karaciğer ve sair organları zaten ciddi risk altında. Bu organlar, bağımlılık derecesine göre illa ki hasar görmüşlerdir. Tahrip olmuş bir ciğerin virüs faktörüne mâruz kalması halinde, hayatî bir sıkıntı ile karşı karşıya gelinmiş olur. 

Kronik hastalığı olanlar 

Uzmanların çoğu, virüsün tek başına öldürücü olmadığını söylüyor. Ancak, çok hızlı ve sinsice yayılan Kovid-19’un, başka hastalıklarla buluşması halinde, hayatî risk oranı daha da yükselme eğilimini gösterir. 

Panik-atak kimseler 

Aşırı korku ve panik-atak haller de, virüse karşı kişinin direncini zaafa uğratır. 

Çok sayıda ilâç alanlar 

Fazla sayıda ilaç kullanan kimselerin, birden çok rahatsızlığı var demektir. Virüsün, başka faktörlerle birleşmesiyle zarar verme nisbeti büyük olur. 

Bağışıklık sistemi zayıf olanlar 

Bu konuda da bütün hekimlerin müttefik olduğunu söylemek mümkün. Onun için, bağışıklığı kuvvetlendirecek sağlıklı ve organik beslenmeye son derece önem vermeli. 

Kapalı kalabalık ortamda çalışanlar 

Bütün uzmanlar ve bütün idarî merciler, bilhassa kapalı kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini söylüyor. 

Evet, güvenilir hekimlerin ikaz ve tavsiyelerine kulak vermek, bunları ciddiye almak lazım ve şimdilerde elzem hale gelmiş görünüyor. 

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