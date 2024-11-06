"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 KASIM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

O ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartır

M. Said BAYRAKLILAR
06 Kasım 2024, Çarşamba
Rum Suresi’nin on dokuzuncu ayetinin tefsirini Sünuhat’tan okurken, şimdiye kadar tam anlayamadığımı fark ettim. Üzerinde biraz düşündüm ve anladıklarımın bir kısmını not aldım. Size de faydası olur ümidiyle paylaşıyorum.

Fert olarak ifrat ve tefritten uzak hadd-i vasat tercih edilmeli. Bazen aç kalmalı, bazen tok olmalı. Bazen hareketli olmalı bazen dinlenmeli. Bazen ibadet etmeli bazen dinlenmeli. Bazen derse gidilmeli, bazen şahsî okuma yapılmalı. Bazen okunmalı, bazen tefekkür edilmeli. Çünkü herhangi bir şeyde aşırıya gittikçe usanmak, doymak ve soğumak olup tersine inkılâp eder. Onun içindir ki “Sevildiğin yere sık gidip gelme, fazla muhabbet tez ayrılık getirir” denilmiştir. Benzer şekilde zenginlerin çocukları fakir fakirlerin çocukları zengin olur. Âlimden zalim, zalimden âlim doğar. Sıkıntı olmadan refah gelmez. İnsan sınırlarını zorlamadan terakkî edemez. Onun içindir ki ölü veya diri gibi zıt uçlardan uzak hadd-i vasatta durmalı. Çünkü “O ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartır.”

Bir istisnası müfritane irtibattır. İfratı zarar vermez. Çünkü niza ve ayrılıklar birbirini anlamamaktan çıkar. Sohbette ise insibağ vardır. Yani sohbet edenler birbirlerini aynalarlar. Her bir Nur talebesi diğer kardeşinin güzel hasletlerini kopyalar. Onun içindir ki cemaatte rahmet ayrılıkta azap vardır.

Cemaatte, medar-ı niza bir mesele varsa meşveret etmeli, herkes aynı fikirde olmaz. Çok sıkı tutmamalı çünkü bazen hasen, ahsenden ahsendir. Daha güzelini elde etmek için ayrılık çıkartmamak gerekir. Çünkü genelde daha güzelde birleşmek zorken ortalama bir güzellikte birleşmek mümkündür. Taassuplu cemaatlerden uzak durmak gerektiği gibi, cemaat içindeki mutaassıplardan da uzak durmak gerektir. Her yerde vasat olmalı. Onun içindir ki ölü veya diri gibi zıt uçlardan uzak haddi vasatta durmalı. Çünkü “O ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartır.”

Eğer bir tür herhangi bir özellikte aşırıya giderse, çevreye uyum sağlayamayacağından nesli tükenir. Dünya şahidi nesli tükenen türlerin tarihiyle doludur. Hatta var olandan çok nesli tükenen tür mevcuttur. Onun içindir ki ölü veya diri gibi zıt uçlardan uzak hadd-i vasatta durmalı. Çünkü “O ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartır.”

Okunma Sayısı: 307
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hem öldürüyor, hem aç bırakıyor

    Anaparanın iki katı faiz ödenecek

    Enflasyonda aylık seyir moral bozdu

    İstikrarsızlığın ağır faturası

    Kayyım kararları hukukî değil, siyasîdir

    Londra’da “Gazze Mahkemesi” kuruldu

    İslâm ülkeleri ekonomik birlik kurmalı

    Fransız aileler TikTok'a dava açtı

    ABD, seçim sonrası için alarmda - "Hayatımda buna benzer bir seçim görmedim”

    İsrail, arama kurtarma çalışmalarına da izin vermiyor

    LGS 15 Haziran 2025'te yapılacak

    Dubai çikolatasında bezelyeye dikkat

    TÜPRAŞ'ta çıkan yangın kontrol altında

    Olası Marmara depreminde 3 metrelik tsunami uyarısı

    Çorum'da patlama olan bina için yıkım kararı çıkarıldı

    Gazze'de ateşkes kararının uygulanma vakti geldi

    Yurt geneline soğuk ve yağışlı hava uyarısı

    İsrail tüm ateşkes önerilerini reddetti

    İsrail Gazze’de 2 günde 50 çocuk daha katletti

    En Çok Okunanlar

    Ahmet DURSUN

    Öldü
    Faruk ÇAKIR

    Hukuksuzluğa itiraz şart
    Süleyman KÖSMENE

    Babaocağında seferilik olur mu?
    İbrahim Aktaşcı

    Gerçeği inciten papağanlar
    Risale-i Nur'dan

    Aldatmalar dağılacak, hakikat çıkacak inşaallah
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstiklâl gazileri ve madalyaları
    Ali FERŞADOĞLU

    Yaşayan değerler ve terakki
    Cevher İLHAN

    “Kayyım”la demokrasiye kıyım…
    Genel

    İslâm ülkeleri ekonomik birlik kurmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.