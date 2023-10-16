"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

“Adaletin bu mu dünya?”

M. Said ZEKİ
16 Ekim 2023, Pazartesi
Zulüm ve barbarlık savunulamaz. Kim yaparsa yapsın; zulüm zulümdür. Her zaman zalimin karşısında, masum ve mazlumların yanında olmak insan olmanın gereği. Müslüman olmanın da.

Zalimin milliyetine, dinine, cinsiyetine bakılmayacağı gibi; mazlumun da kimliği, dini, milliyeti, cinsiyeti sorulmaz. Zalimler her zaman olduğu gibi yine işbaşında!

Bir hırs ve menfaat uğruna Ya Rab; ne haklar çiğneniyor, ne zulümler irtikap ediliyor, ne ocaklar sönüyor, ne ümitler soluyor!

İSLAM DÜNYASI HASTA MI?

Müslümanlar bu gün çeşit çeşit zulüm ve istibdat altında inliyor. Kötü ahlâk, ümitsizlik, nemelâzımcılık, şahsî menfaatini düşünmek, yanlış tevekkül, fakirlik, cehaletle hak ve hukukunu bilmemek gibi hastalıklarla boğuşuyor.

Yetmezmiş gibi bir de, cellâdına aşık olurcasına; kendisini sefalete, atalete, zulme sürükleyenlere körü körüne taraftar oluyor. Adetâ; zulme dâvetiye çıkarıyor. Kadere fetva verip ‘biz buna müstehakız’ diyorlar.

Bir davayı savunurken haklı olmanız yetmez, vasıtalarınızın da hak olması gerekir. Aksi halde düşmanla mücadele ederken, düşmana benzeme ve zulme düşme riski vardır.

ASYA’NIN VE AVRUPA’NIN ZALİMLERİ…

Cehalet, fakirlik ve ihtilâfla boğuşan Müslümanların zaaflarından istifade eden, Avrupa’nın kâfir zalimleri ile Asya’nın münafık zalimleri de her fırsatta İslâm’a saldırıyor.

Zulme karşı ‘sağır sultan’ rolüne bürünen, destekleyen, görmezden gelen de var; ‘zulüm bizdense, ben bizden değilim’ diye tavır koyan da...

İmtihan gereği olsa gerek; herkes kendisine yakın safta yer alıyor.

Ümitsizliğe düşmüş, dünyanın faniliğini idrak etmiş bir ozan şikayetleniyor dünyadan:

“Güvenemem servetime malıma/ ümidim yok bugün ile yarına/ toprak beni de basacak bağrına/ adaletin bu mu dünya/ ne yar verdin ne mal dünya/ kötülerinsin sen dünya/ iyileri öldüren dünya..”

Dünyayı cehenneme çevirenler, yaşanılmaz kılanlar zalimler, müstebitler, silah tüccarları insanlar değil mi? Dünyanın ne suçu var?

ÜÇ YÜZLÜ DÜNYA…

Oysa Bediüzzaman’dan öğreniyoruz ki;

Dünyanın üç yüzü vardır; ikisi güzel, birisi çirkin.

Birinci yüzü, Cenab-ı Hakkın isimlerine bakar. Allah’ın isimlerinin nakışlarını gösterir.

İkinci yüzü âhirete bakar. Âhiretin tarlasıdır.

Üçüncü yüzü ise, insanın heveslerine bakan, gaflet perdesi olan ve şeytanın ve ehl-i dünyanın oyuncağı olan yüzüdür.

Dünyanın bu yüzü gâyet çirkindir, tehlikelidir. Çünkü yok olucudur, elemlidir zulümlüdür. Aldatıcı ve keder vericidir. Sevilmemesi gereken, Allah’a sığınılması gereken bu yüzdür.

ZULÜM DEVAM ETMEZ!

İnanıyoruz ki; Allah mühlet verir ama asla ihmal etmez. Zalimlerin yaptıklarından habersiz değil, hâşâ.

Küfür devam etse de; zulüm devam etmez. İmtihan ise, kıyamete kadar devam edecek.

Asıl olan barıştır, muhabbettir, müsbet harekettir. Akıl ve ilim ile, ikna metoduyla barışı, adaleti temin ve tesis etmektir. Dünyanın güzel yüzlerini iman gözüyle görüp, ‘sanat, marifet ve ittifak’ için gayret göstermektir.

Hasıl-ı kelam; Dünya ve İslâm coğrafyası ilim ışığını, sevgiyi, barışı ve adaleti bekliyor.

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bir milyondan fazla sivili yerinden etmek için yalnızca güney bölgesine su verecek

    "Filistin'e yapılan tarihsel haksızlığa derhal son verilmeli"

    "Gazze'de evlerinden ayrılmak zorunda olan kişilerin evlerine dönme hakkı var"

    Almanya’da Kur’an okuma yarışması

    Gazze’de su tükeniyor

    Sivas’ta otobüs devrildi: 7 ölü, 40 yaralı

    Eczanelerde sorunlar artıyor

    AB insani yardımlarını üç katına çıkarıyor

    İşte 4 maddelik çözüm teklifi

    Meşal,saldırıyı televizyondan öğrenmiş

    İmamoğlu: Güçlü, yeni bir siyaset gerekiyor

    Avrupa Birliği liderleri olağanüstü toplanacak

    Meksika, Brezilya, Kolombiya, Venezuela, Yunanistan ve İtalya'da Filistin'e destek gösterileri

    Sivrihisar Ulu Cami sanal tur ile de gezilebilecek

    Gazze'deki vefat sayısı 2329'a yükseldi - UNICEF'ten ''çocuklar'' için acil ateşkes çağrısı

    Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

    Meteoroloji'den Batı Karadeniz'e uyarı

    Bodrum katında çıkan yangında apartmanda mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

    Gazze Şeridi'ne yapılacak "kara harekatının" hava koşulları nedeniyle ertelendiği iddiası

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Filistin meselesinde zihinler çatallaşıyor…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Savaş propagandasına dikkat
    Süleyman KÖSMENE

    Yahudilerin yoldan çıkanları
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kader hükmünü icra ediyor
    Misbah ERATİLLA

    Afyon’da zor 72 gün
    M. Said ZEKİ

    “Adaletin bu mu dünya?”
    Yeni Asya'dan Size

    Bediüzzaman panelinde buluşalım
    Müşfik Kahraman

    Sebepler dairesinde yaşıyoruz
    Sebahattin YAŞAR

    Teşekkür etmeyen kıymet bilmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.