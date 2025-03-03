"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İnsanlığı kucaklayan mesajlar

M. Said ZEKİ
03 Mart 2025, Pazartesi
Aklı, kalbi ve ruhu doyurucu mesajları insanlığa ulaştıracak hakikat kahramanları nerede? Siz bu satırları okurken kaç insan manevî şüpheler içinde kıvranarak imanını kaybediyor?

Halbuki bizim kanıksadığımız Nurların bir cümlesi, bazen bir kişinin dünya ve ahiretini kurtaracak nitelikte.

Elbette muhtaç olanlara, ihtiyaç duyduğunu ulaştırmaktır asıl olan. Fakir olana maddî yardım, hasta olana tıbbî yardım yapılır. 

Peki, refah içinde ve maddî hiçbir eksiği olmayan insanlara İslâm ne verecek? Altından ırmaklar akan köşkleri, yalıları, arabaları, çeşit çeşit içecekleri ve nefsin hoşuna gidecek zevkleri zaten var olan fakat; ruhundaki boşluğu dolduramayanlara nasıl yardım edeceğiz.

ARAYIŞ İÇİNDE OLANLAR VE MES’UL OLANLAR

Bunalımdan kurtulmak için arayış içinde olan çok insan, Hz. Mevlâna’dan Yunus Emre’den ne buluyorlar? Buldukları maddî seyler değil elbette. Sevgi, hoşgörü, bütün insanlara eşit ve adil yaklaşım, dünyanın mahiyeti, kötülük problemini çözme, ölüm korkusunu yenme ve yeniden diriliş gibi cihanşümul, evrensel mesajlar hiç şüphesiz. 

Bugün bunları asrın ihtiyacına göre güncelleyen Hz. Bediüzzaman’ın, Risale-i Nur Külliyatı’nın mesajlarını muhtaç olanlara ne kadar ulaştırıyoruz? O hakikatler sadece bizim için mi, yoksa bütün insanlık için mi lâzım? 

ELİMİZDEN GİTMEDEN...

Ayet, titretici mesajlar veriyor:

“Eğer (ciddiyetle hazırlanıp manevî, gerektiğinde maddî cihad ve savunma için) sefere  çıkmazsanız, Allah sizi acı bir azaba uğratır ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir de; siz savaşa çıkmamakla onun dinine zerrece zarar veremezsiniz. Çünkü Allah her şeye kadirdir.”1  

İnanıyoruz ki; “Asıl mesele bu zamanın cihad-ı manevîsidir. Manevî tahribatına karşı sed çekmektir.”2 “Hiç merak etmeyiniz. Risale-i Nur tevakkuf etmiyor, perde altında büyük fütuhatı var” diyor Üstad. Biz de demeliyiz ki: 

“Üstadım, müsterih olunuz, bu Nurlar ayak altında kalamazlar. Onları Dellâl-ı Kur’ân’dan enzâr-ı cihana vaz eden Hâlık (Celle Celâlühü) bizim gibi kimsenin ümit ve tahayyül etmeyeceği âciz insanlarla bile neşir ve muhafaza ettirir.”3

Evet; “Allah dilerse bu dini, fâcir (günahkâr) bir adamın eliyle de kuvvetlendirir.”4

AYİNE Mİ, PERDE Mİ?

Sorulması gereken soru şu: “Ben bu manevî cihadın, bu fütuhatın neresindeyim? Manevî yangınlar karşısında konumum, durumum nedir? Hakikatlere ayine mi oluyorum, perde mi?” 

Omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulan ve bütün insanlığın dertlerine derman olacak nitelikteki hakikatlerin kıymetini ne zaman idrak edeceğiz? Allah korusun biz birbirimizle uğraşırken elimizden kayıp gittiği zaman mı?

Ölüm gelmeden kendimizi hesaba çekmek ahiretteki hesabımızı kolaylaştırır sanırım.

Arayış içindeki birinden gelen şu mesajla bitirelim: 

“Agnostiğim, ama agnostizimde de anlamlandıramadığım şeyler var. Tanrı bilinmez bir tanrı olabilirse, neden kendini göstermek için bize bildirebileceği bir yol olmasın? Teşekkür ederim.” 

Siz nasıl cevap verirsiniz bu soruya?

Dipnotlar: 

1- Tevbe Suresi: 39.

2- Beyanat ve Tenvirler, Enst./intr., s. 254.; 

3- Barla Lâhikası, s. 18.

4- Hadis-i Şerif

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Nereye gideceğiz?

    Gazze'de bir grup gönüllü genç hurma ve su dağıttı

    Avrupa basını: Tek kazanan Putin

    Filistin Devleti kalıcı barışın tek garantisi

    Mutfakta yangın var

    Fas’ta kuraklık krizi

    TÜİK, ilk kez hakim karşısına çıkacak

    Enkaz arasında iftar

    'Silah bırakma çağrısı, çok gecikmiş bir çağrı'

    'Bizi buraya mahkum edenler utansın'

    Kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı - Zorlu CEO’suna mesaj gözaltısı

    Müslümanlara 'ilk kıble'yi daha sık ziyaret etme çağrısı

    Japonya'da 5 günde 1800 hektarlık alan yandı

    İran Ekonomi Bakanı azledildi

    İsrail işgali Suriye’ye istikrarsızlık getirir

    Kudüs’te buruk Ramazan

    Dua ayı Müslümanlara huzur getirsin... “Bahtiyar” Almanlardan Ramazan mesajları...

    Macron'dan Zelenskiy'e "sükunet" çağrısı

    Ukrayna, İngiltere ile kredi anlaşması imzaladı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Silâhsız müzakere durumu
    Cenk ÇALIK

    Artık vazgeçtiniz değil mi?
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya Neşriyat’tan yeni projeler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Ramazan ve Demokrasi…
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebelerinin ittihadı ve Türkiye’nin krizlerden kurtuluşu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanda herkesin nefsi anlar ki, hür değil, abddir
    Erdal Odabaş

    Postmodern darbenin hedefi Demokrat Partiydi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Her zaman dostunu iyi seç

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.