"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

“Toparlanın, yeniden başlıyoruz!”

M. Said ZEKİ
31 Mart 2025, Pazartesi
“Gaye-i hayal olmazsa zihinler enelerin, egoların etrafında gezip, bizi birbirimizle uğraştırıyorsa; gaye-i hayallerimizi gözden geçirmemiz lâzım.”

 

Önceki yazıda yeni hizmet hamleleri için bazı teklifler sunmuştuk.

Şu bahar günlerinde ümidi yeniden yeşertmek zorundayız. Her şeyimizi kaybetsek bile, ümidimiz asla kaybetmeden iman hizmetine devam inşallah. 

Bilgeye sormuşlar: 

-Üstadım her şeyimizi kaybettik, ne yapalım? 

-Çay koyun ve toparlanın, demiş. Yeniden başlıyoruz!

*** 

Allah'ın rızasını kazanmak için meselelerimizi ortaya koyup çözüm üretelim. Sonuca değil, hizmete odaklanalım. Neticeyi hikmeti gereği Cenab-ı Hak takdir edecek.

Dünya bir misafirhane. 'Ömür fani ve ölüm ani.' İman davası ise baki. Ve bütün mü'minler kardeş.

Öyleyse ecel kapıyı çalmadan vazifelerimize odaklanmak; çakıl taşı mesabesindeki bahaneleri bırakıp, kardeşlerimizle helâlleşip kucaklaşarak yeniden hizmete koşmak lâzım ve elzemdir.

Evet; gaye-i hayal için ne kadar tahşidat yapılsa azdır. 

“Ümmet-i Muhammediye’yi (asm) sahil-i selâmete çıkaran bir sefine-i Rabbâniye’de çalışan hademelerin” yolcular gibi' rahatını düşünmek, birbirine küsmek, geri çekilmek gibi bir lüksü yoktur.

Beyin fırtınasına devam öyleyse. 

*** 

* Kitap fuarlarında en çok çocuk kitapları soruluyor. Çocuk psikolojisini bilen, pedogojik formasyon almış uzmanların acilen bu konuya el atması gerekiyor.

* Ateizm, deizm, Darwinizm ve benzeri konulardaki çalışmalara çok ihtiyaç var. Kitabın yanı sıra kesinlikle dijital materyaller üretilmeli. Sahanın uzmanlarına çağrımızdır.

* Panel, seminer, konferans, masa çalışmaları, vb. faaliyetleri sadece büyük şehirlerde değil, bulunduğumuz bölgelerde özellikle üniversite olan şehirlerimizde de yapabiliriz.

* Makale, hikâye, şiir, karikatür dallarında yarışmalar tertip edebiliriz. Fidanlık ekibine ve yayınlarımıza yeni yazar çizerler kazandırabiliriz. Uygun bölgelerde 'yazarlık atölyesi' kurup gençleri teşvik edebiliriz.

* Dijital ortamda, yapay zekâ çağında yeni anlayışla yeni hizmetler mümkün. Vikipedia benzeri “Risalepedia” ansiklopedisi neden olmasın?

* Sanal ortamda ayda bir, her ülkeden iki kişinin katılabileceği “Dünya Risale-i Nur dersi” düzenleyebiliriz.

* Sosyal medyaya ilgi duyan ve kabiliyetli gençlerle bilişim birimini güçlendiebilir, e-gazeteye ağırlık verebiliriz. Medya okur-yazarlığı kursları düzenleyebiliriz.

* Risale-i Nur'dan, Üstadın hayatından yüzlerce senaryo yazılıp filmler, çizgi film ve diziler yapmak mümkün. Sanatın bütün dallarında 'müceddit ruhuna uygun eserlere' ihtiyaç var.

* Hak, hukuk, adalet, hürriyet, insan hakları gibi konularda faaliyet gösteren aktivistlerden oluşan bir platform kurabiliriz. Sosyal komisyonları aktif hâle getirebiliriz.  

* Geçmişte olduğu gibi kendi gruplarımız arasında, dinî hizmet grup ve tarikatler arasında işbirliği yapacak “ortak gönüllü teşekküller” oluşturabiliriz. 

* Ayakkabı ile girilebilen sohbet mekânları tarzında, gençlere yönelik 'Kitap Kafe'ler açabiliriz.

* Yeni Asya büroları geçmişte ve hâlen çok güzel hizmetlere vesile oldu, oluyor. Yeni bir anlayışla satış temsilcilikleri ve mağazalar açmayı düşünebiliriz.

* İmkân nisbetinde gençlere yönelik yurtiçi ve yurtdışı geziler tertip edebiliriz.

* Tertip edilen yetişkinler, gençler, hanımlar ve ailece okuma programlarını çoğaltabiliriz.

* Hazreti Üstadın talebelerine tevdi ettiği Medreset'üz Zehra'nın kurulması, bir heyetin tefsir yazması, ittihad-ı İslâmın teşekkülü, şerh, izah, tanzim gibi vazifeler hizmete talip kahramanları bekliyor. 

Her kriz dönemi aynı zamanda, yeni fırsatların başlangıcıdır. İman hizmetini daha ileriye taşımak, daha kaliteli yapmak için yaşadığımız krizler bir fırsat olabilir mi?

Ne dersiniz? Beyaz bir sayfa açıp “Taze Bismillah” diyelim mi?

Okunma Sayısı: 101
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yine tehditler savurdu!
    📷

    Dünyada Ramazan Bayramı...

    120 bin Müslüman Bayram namazı için Mescid-i Aksa'daydı

    Ramazan Bayramınızı kutlarız

    İslam'ın Almanya'ya ne denli yerleştiğinin küçük bir işareti

    Meksika'da okullarda abur cubur satışı yasaklandı

    Tonga açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

    Trump, Rusya ve İran'ı tehdit etti

    Zelenskiy'den 3 dilde Ramazan Bayramı mesajı

    İtalya Cumhurbaşkanı: Müslüman vatandaşlarımıza en iyi dileklerimi iletmekten memnuniyet duyuyorum

    Myanmar'da ölü sayısı artmaya devam ediyor

    AB gıda güvenliği kampanyasına Türkiye de katıldı

    766 trafik kazasında 5 kişi öldü, 1219 kişi yaralandı

    İsrail, Ramazan Bayramı'nda da çocukları katletti - Öldürülen çocukların üzerinde bayramlıkları vardı!

    Myanmar'daki büyük depremlerde ölü sayısı 1644'e, yaralı sayısı 3408'e yükseldi

    Ramazan Bayramının rahmet tecellileri Türkiye'nin her yerinde

    Bayram sevincine hasret kaldık

    Beşiktaş kritik derbide Galatasaray'ı 2-1 yendi - Solskjaer, Türkçe "Bayramınız kutlu olsun" dedi

    Gazze'de her şeye rağmen Bayram sevinci... "Çocuklar bayramlık istiyor biz ise onları kurabiyelerle avutuyoruz"

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Yaşama biçimiyle anlatmak sözden daha etkilidir
    M. Said ZEKİ

    “Toparlanın, yeniden başlıyoruz!”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Daima nura, ihlâsa, imana kuvvet vermek
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Alem-i İslam'ın hali
    Süleyman KÖSMENE

    Bu nasıl bir feragattir?
    Faruk ÇAKIR

    Dünyanın bayramı...
    Genel

    Yine tehditler savurdu!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.