"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İmansızlık yangınını söndürmek

M. Said ZEKİ
07 Nisan 2025, Pazartesi
“Herkes düşünce, vicdan ve din hak ve hürriyetine sahiptir. Bu hak, kendi tercihiyle bir dini kabul etme veya bir inanca sahip olma hürriyeti ile tek başına veya başkalarıyla birlikte toplu bir biçimde, aleni veya özel olarak, dinini veya inancını ibadet, uygulama, öğretim şeklinde açığa vurma hürriyetini de içerir.”

Bu temel prensipler bütün hukuk metinlerinde yer alır. Bu prensip sadece mahkemelerde değil; hayatın her safhasında da geçerlidir. Ülkemiz hukukî açıdan maalesef zor günlerden geçiyor. Hak ve hukuka sahip çıkarak, birbirimizin yardımına koşarak bu zor günleri de aşacağız inşallah. Hayat tıpkı mevsimler gibi; bazen kış bazen bahar oluyor.

Biliyoruz ki; “mevcudat içinde en kıymettar, hayattır. Ve vazifeler içinde en kıymettar, hayata hizmettir. Ve hidemat-ı hayatiye içinde en kıymettar, hayat-ı fâniyenin hayat-ı bâkiyeye inkılâb etmesi için say etmektir.”1 

*** 

İmtihan gereği siyasette, ekonomide, insan ilişkilerinde ve manevî alanda tahribat yapanlar, yangın çıkaranlar olduğu gibi; bu tahribatı tamir etmeye, yangını söndürmeye gayret eden hamiyet sahibi insanlar da var. İtfaiyenin, “yangınla mücadelenin” üç temel amacı vardır. Hayat kurtarmak (maddî-manevî), mal kurtarmak ve çevreyi korumaktır.

Elbette maddî hayatımız kadar,-hattâ daha fazla-manevî hayatımızı da korumakla mükellefiz. Alevleri göklere yükselen bir yangında evlâdımız, imanımız yanarken boş oturamayız. Vazifemiz yangını söndürmek, benzin dökmek veya körükle gitmek isteyenlere engel olmaktır. 

Bu en dar daireden başlayarak, en geniş daireye kadar -tabirde hata olmasın- bir nevi yangın söndürücülüğüdür, itfaiyeciliktir. Zor bir meslektir. Hem kendimizin, hem de başkalarının ebedî hayatını kurtarmayı esas alır.

Öyleyse; medar-ı nizâ konuları bir tarafa bırakıp; ihlâs ve sadakatle, metanet ve uhuvvetle iman hizmetine yoğunlaşmak zorundayız.

*** 

Her konuda olduğu gibi bu konuda da; Kur’ânî ve nuranî ölçüler bize yol gösterici niteliktedir.

Kardeşlik hukukuna dikkat çekiyor Efendimiz (asm): “Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah”ın kulları, kardeş olunuz!” buyuruyor 

Üstadımız tesanüdü muhafaza için ikaz ediyor:   

“Biliniz, en esaslı kuvvetimiz ve nokta-i istinadımız tesanüddür. Sakın, sakın bu musibetlerin verdiği asabîlik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız. Kısmet ve kadere itiraz hükmünde olan şekvâlar ve ‘Böyle olmasaydı şöyle olmazdı’ diye birbirinizden gücenmeyiniz.2

İmansızlık yangınını söndürme vazifesinde, değil birbirimizle; dalalet fırkalarıyla bile uğraşmamak gerektiğini, hatta Hıristiyanlarla bile işbirliği yapılabileceğini söylüyor.3 

Haklı bile olsak kardeşimize itirazı kabul etmiyor. “Nefis ve şeytan, bizi kardeşimize karşı itiraza ve haklı olarak tenkide sevkettiği vakit” 

‘Biz değil böyle cüz’î hukukumuzu, belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevî saadetimizi, Risale-i Nur’un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. O bize kazandırdığı netice itibariyle dünyaya, enaniyete ait herşeyi feda etmek vazifemizdir.’4 deyip nefsimizi susturmamızı istiyor. 

Kendimizi, birbirimizi, ailemizi, halkımızı ve mü’minleri ateşten, Cehennem’den koruma vazifesi dünyanın en önemli meselesinden daha büyük değil mi?

Dipnotlar:

1-T. Hayat, 227, 2- Şuâlar, 275, 3-K. Lahikası- 257  4-K. Lâhikası, 234

Okunma Sayısı: 997
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Salih baş

    7.4.2025 23:28:59

    Suya sabuna dokunmayan yazılar değil mi pelin hanım

  • S. Pelin Kurukahveci

    7.4.2025 06:23:47

    Kardeşim Allah razı olsun. Bugün Ahmed Said, Nurenda ve sizin yazılarınızla bayram yapmış oldu dimağım. Bu üç yazarın bir arada olması dahi büyük lütuf. Yazınızın içeriğini ve üslubunu çok beğendim İşte Risale-i Nurlardan istifade edilerek böyle yazılar yazılmalıdır.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Böyle mi olmalıydı?

AKP Kıbrıs’ı da gözden çıkardı

Trump ne demek istedi?

İktidar ipe un seriyor

Gençleri tahliye edin

Avrupa, ‘beyin göçü’ bekliyor

Gişelerdeki kazalara ilişkin uzmanlardan açıklama

Gazze'de soykırım aralıksız sürerken İsrail, vergileri çalıyor, yardımlara izin vermiyor; yaşlı, kadın ve çocukları özellikle hedef alıyor!

Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı 3645'e, yaralı sayısı da 5017'ye yükseldi

MEB: 'Yaz tatili erkene çekilecek' başlıklı haberlere itibar etmeyin

Bir dava adamının hayatı: Mehmet Kutlular #2

İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı

Limon ihracatı geçici olarak durduruldu

Kongo'da ölü sayısı 33'e yükseldi

Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı

Japonya: ABD'deki yatırım kapasitemiz zayıflayacak

"Gazze'de savaş çok gecikmeden sona erecek"

İsrail, Gazze'yi 4 koldan kuşatıyor

Ortak basın toplantısı iptal edildi

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

“Onların maksadı dine zarar değildir”
Ahmet BATTAL

Trump eniştesine Erdoğan’ı övmüş!
Genel

Böyle mi olmalıydı?
Cevher İLHAN

Hukuka darbeye AB ikazı
M. Latif SALİHOĞLU

Yatıştırma vazifesi
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Faruk ÇAKIR

Çekilen sıkıntıların asıl sebebi
Şükrü BULUT

Dirilişi Avrupa’dan izlemeye ne dersiniz?
Ali FERŞADOĞLU

“Siyasallaştırma” ve “dünyevîleştirme” tuzakları
Genel

Trump ne demek istedi?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.