“Bir vaadimiz daha hayata geçti”

Millet İttifakı da iktidara gelmeden birçok icraatını gerçekleştiriyor.

“Bu nasıl oluyor?” diye bir soru akla gelebilir. Bir buçuk yıl önce 6’lı Masa adıyla her ay toplantılar yapan CHP, İYİ Parti, DP, SP, DEVA ve Gelecek Parti genel başkanları 28 Şubat 2022 tarihinde 48 sayfalık Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnine imza attılar. Uzun saatler süren toplantıların ardından 28 Kasım 2022 tarihinde 151 sayfalık, “Anayasa Değişiklik Önerisi”ni kamuoyuna açıkladılar.

6’lı Masa’nın Millet İttifakı’na dönüştüğü 30 Ocak 2023 tarihinde yapılan toplantıda ise 240 sayfadan oluşan Mutabakat Metni kamuoyuna sundular. Metinde 9 ana başlık, 75 alt başlık ve 2 bin 300’den fazla vaat var. Eğitimden sağlığa, adaletten ulaşıma, emeklilerden öğrencilere, ekonomiden sosyal politikalara, dış politikadan güvenlik ve göç politikalarına kadar pek çok vaadin arasında hemen yapılacaklar da sıralandı. Metnin en başında da hukuk adalet ve yargı reformları ile hak ve hürriyetler konusunda yapılacaklar ayrıntıları ile sıralı.

***

Kopyala yapıştır

£O tarihten sonra “Toplanıp toplanıp dağılıyorlar” diyen Cumhur İttifakı bu metinden kopyala yapıştır ya da apardıkları bazı vaatleri aralıklarla kendilerininmiş gibi açıklamaya başladı.

Kamuya personel alımında mülâkatın kaldırılacağından (21 sene kendi yaptıklarını inkâr ederek) tutunda enflasyonun tek haneye düşeceği, Ankara-İstanbul arasına süper hızlı tren yapılacağına, gençlere faizsiz ya da az faizle kredi verileceğinden, siyasî parti kapatmaya Meclis onayı getirileceğine kadar meydanlarda birçok vaat (!) vermeye başladılar. Daha öncede 3600, EYT gibi konularda da Millet İttifakı’nın vaatlerini aparıp söylemişlerdi.

Seçime yakın kamuya memur alımları hızlandırıldı. Cumhurbaşkanı kararı ile mülakatı hemen kaldırılabilir ve bir imza atılıp Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanabilir.

En son olarak da Millet İttifakı’nın “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”nde yer alan şoför esnafının 10 yaş üzerinde araçlarının yenilenmesinde ÖTV ayarlamasına gidildi. Metinde “ÖTV’nin bazı mal ve hizmetler için kaldırılması” yer alıyor.

Acaba onlar fark edilmedi mi?

***

Bunlar devede kulak

Bu duruma DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Arkadaşlar bir vaadimiz daha hayata geçti” diye yorum yaparken sözlerini, “Yapamadıklarını düşününce devede kulak ama takdir ediyoruz. Bunlardan memnun olduğunuzu biliyorum. Düşünün ki bizim eylem planlarımızdaki tüm maddeler gerçekleşirse nasıl olur? Hepimiz mutlu oluruz değil mi? Biraz daha sabır” diyerek kinayeli bir özet yapmış.

Bakalım Cumhur İttifakı, seçime 19 gün kala Millet İttifakı’nın 2 bin 300 vaadinden kaçını daha kendine mâl edecek.

***

Biraz kopya verelim

Biz bir kopya verelim. Metnin 53. sayfasında temel hak ve hürriyetler başlığı altında, “Medyaya akreditasyon kararlarında keyfiliğe son verilecek, basın kartlarının verilmesinde ve mesleğe kabulde meslek kuruluşlarının belirleyici olmasını sağlayacağız” maddesi var. Bu, bırakın Cumhurbaşkanı’nın imzasını İletişim Başkanlığı tarafında bir günde yapılabilir.

Yine 79 sayfa kamuda israfın önlenmesi ile ilgili bölümde hemen yapılacak işler var.

Neyse biz daha fazla saymayalım. İnternette bu vaatlerin yer aldığı metinler var. Hemen yapılabileceklerde orada yer alıyor. Dile kolay 2 bin 300 vaat… Seç seç, müjde diye açıkla.

Tabiî millet bunun neden 21 yılda yapılmadığını da sandıkta soracaktır. Bunu da hesaba katarak…

