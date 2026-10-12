1

Denizlerin sakinliği, sanma ki yokluğundandır fırtınanın. Ne hikâyeler gizler yapayalnız adacıklar. Kucaklar derinliğinde nice canları. Ne cevherleri saklar gizemli karanlıklar Nice ateşler yanar, nice buzlar erir bağrında. Sessizliğini bir dinle, açıl da enginlere. Bilmeyen anlamaz, akşama yol gözleyenleri Öksüzlüğünde ağlarla, mercanlarla söyleşir balıkçı. *** Sekine ve nedâmet hâlindeyken gözlerin Dokunma süzülen ‘sessiz gemi’lere. Uyandırma hırçın dalgaları, dalaşma fırtınalara Bozma keyfini, kaçırma huzurunu denizlerin. “Vira Bismillah! Rastgele balıkçı!” 2 Sanma ki; ‘söz’süzlüğümdendir suskunluğum. Suskunluğumda gizlidir hayal kırıklığım, gizli günahlarım. Pişmanlıklar, sevdalar, umutlar, hasretler gizli. Razıyım dertlerimden, dokunma. İstediğim huzur, dinginlik şimdi. *** Dokunursan... Yamacından heyelanlar ‘Söz’ler uyanır önce, lavlar savrulur. G/özler kavrulur, sen kavrulursun acından. Dokunma. Utancından yanakları kızarırken güllerin Yanar/dağlar, tutuşur denizler, Dağlarda, ovalarda öksüz kalır ceylanlar. 3 Daha dündü. Hatırla şimdi ‘Kâlû Belâ’yı Hatırla ki; o sergüzeşti ömürdendi. Zaman sarmalı, zamanı geriye sarmalı Rabbimizle yaptığımız ezeli sözleşmemizdi. Dün erkendi, yarın ise artık çok geç. Giden günler geri gelmezdi asla. Ömür dediğin bir ‘âh!’a değmezdi. 4 O anlar... Boynu bükük solgun resimlerdi Tekinsiz, tevilsiz, rüyalardı belki de. Şahikada hissettiren gençlik sarhoşluğu. -Solukbahar güneşleriydi kim bilir- Sormayın martıların, güvercinlerin yorgunluğunu. Ve kendi hâline bırakın begonvilleri. O anlar.. Yorgun akşamlarda içilen acı kahvelerdi. “Eyvah aldandık!” dedirten günler ve gecelerdi. *** Dündü. Dünde kaldı her şey. Umarsızım şimdi. İddiasızım. Beklentim yok dünden, yarından. Tam teslimiyet. Sadece çiçek, sadece bahar diyemem artık. Şimdi bir bir gözlerinden öpüyorum tüm mevsimlerin. Dalında salınan son yaprak Vakt-i seherde tevbe seanslarındayım. 5 Vazgeçtim iddialardan, affettim hataları Yaptıkları her şeye rağmen, Seviyorum, kucaklıyorum bütün insanları -Olsun varsın, sen kazan bütün iddiaları- Yoruldum, duruldum artık. İstediğim huzur, dinginlik şimdi, Alkışlansam da, kınansam da. -Gecelerim uzun, günlerim kısa- “Ne kazandığıma mesrur, ne kaybettiğime mahzun!”

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