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27 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

“Rahatımızı kaçırma Greta!”

M. Said ZEKİ
27 Kasım 2023, Pazartesi
“Eğer birisi gerçekten bir hizmet yapmak istiyorsa; rahat insanları rahatsız etmeli, konforunu bozmalı, suskunları konuşturmalı, uysalları harekete geçirmeli, donuk insanlar arasında mücadele çıkarmalıdır.”

Dünyanın farklı şehirlerinde muhteşem kalabalıkların Filistin’e destek yürüyüşleri, vicdanlı bireylerin harekete geçtiğini gösteriyor.

Amsterdam’da yapılan İklim ve Adalet Yürüyüşü’nde, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de, -Ali Şeriati’nin dediği gibi- Filistin’deki zulme gözünü kapatanların rahatını kaçırmış.

İklim adaleti isteyenler, hem yaşadığımız dünyanın ve canlıların koruması için, hem de; dil, din, ırk ayırmaksızın tüm insanların yaşadığı zulümlerin ortadan kaldırılması için sesini yükseltmiş.

“ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEYİN!”

Basından öğrendiğimize göre, Greta Thunberg’in Gazze’deki soykırıma karşı çıkarak, “Soykırımı durdurun, çocukları öldürmeyin!” demesi iklim aktivizmini ikiye bölmüş.

Greta, “İşgal altındaki topraklarda iklim adaleti yok” diyerek Filistin’e destek vermiş, ama “fincancı katırlarını da ürkütmüş!”

Sen misin rahatlarını bozan, keyiflerini kaçıran! Kıyamet kopmuş tabi.

Sahneye fırlayan bir kişi Thunberg’in elindeki mikrofonu almaya çalışmış. “Buraya siyasi görüş dinlemeye gelmedim!” demiş.

Yeşiller Partisi Başkanı Thunberg’in sözlerini “kesinlikle uygunsuz” olarak değerlendirmiş. Alman medyası da Thunberg’e sert eleştiriler yöneltmiş.

Öyle ki; Alman Tageszeitung (TAZ) gazetesi hızını alamamış; Thunberg’i, Latince “istenmeyen kişi” anlamına gelen “persona non grata” tabirine gönderme yaparak “persona non Greta?” başlığı kullanmış.

Greta’ya, destek çıkanlar da olmuş elbet.

NUR, ÜFLEMEKLE SÖNMEZ!

Greta gibi gerçekleri söyleyenlere karşı çıkılması yeni değil. Tarih boyu uyarıcılara karşı, toplum ve idarecilerin çoğu karşı çıkmış. Firavun Hz. Musa’nın, Nemrut Hz İbrahim’in (as) gerçekleri söylemesinden rahatsız olmuş.

Peygamberimizin (asm) ikazları Mekke müşriklerinin rahatını kaçırmış. Dâvâsı için yapılan eziyet, işkence, suikast, sürgün dahil bütün sıkıntılara katlanmış. O’na tabi olan sahabeler, alimler ve mü’minler de..

Onun nurunu söndürmek isteyenler sönüp gitmiş; ancak o nur birileri rahatsız olsa da... hâlâ parlamaya devam ediyor.

‘AT SİNEĞİ SOKRATES!’

2500 yıl önce de durum farklı değilmiş. Sokrates: ‘’Ben Tanrı tarafından bu devlete gönderilmiş bir at sineğiyim. Bu devlet koca ve hantal cüssesi sebebiyle yavaş hareket eden ve canlanması gereken bir attır.

Ben de, Tanrının bu ata musallat ettiği bir at sineği gibi, her yerde her daim sizi uyandırmaya çalışıyorum, ikaz ediyorum veya azarlıyorum’ diyor. Karşılığında ise; Greta gibi mikrofonu susturulmak istenmiyor.. Sokrates’in kendisi ebediyen susturuluyor!.. Ama hâlâ sesi yankılanıyor!

“PERSONA NON GRATA”

Maalesef ikaz edenleri kimsecikler sevmiyor! Dünyada yükselen vicdanlı sesler susturulup, cezalandırılmak istenmiyor mu? Netekim biz de; bizi rahatsız eden yargıyı hizaya getirmek, Anayasa Mahkemesini kapatmak, muhalif tüm sesleri susturmak istemiyor muyuz?!?

Greta’yı da ikaz edelim ki; uyuyanları uyandırmasın, gençlere kötü örnek olmasın(!)

“Ey Greta, bizim rahatımızı kaçırma, emi! Daha yaşın genç.. gez eğlen ama, boyundan büyük işlere karışma!.. Sana ne iklimden, Filistin’den. Ayağını denk al, yoksa biz de seni “persona non grata” ilan ederiz!”

Şaka bir yana; hizmete, gerçekleri söylemeye, ikaz etmeye, birilerinin rahatını kaçırmaya devam!

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