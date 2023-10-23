İsrail’e neden yaptırım uygulanamıyor?

Hamas’ın askeri kanadının 7 Ekim sabahı gerçekleştirdiği “Aksa Tufanı” operasyonunu “bahane” eden İsrail’in, o tarihten bu yana katliamlarını hız kesmeden sürdürüyor. Okul, hastane gözetmeksizin bombalıyor, binlerce masum insanın kanını dökmekten çekinmiyor.

İsrail kurulduğu günden bu yana, Ortadoğu barış yüzü görmedi, akan kan hiç durmadı. Çoğu zaman bir bahaneye bile sığınmadan Filistin’i hem işgal etti hem de Müslüman kanı döktü; hem kendisi hem bölge ülkeleri hem de dünyaya ciddi bir sorun kaynağı oldu. Ortadoğu’nun göbeğinde kanserli bir ur…

Bir taraftan Gazzelilere “Güneye gidin” derken, kamyon kasalarında, at arabalarıyla yol alan insanları dahi vurmaktan çekinmeyen zalim İsrail, enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışanları, onları hastaneye götüren ambulansları dahi vuruyor, BM tarafından kullanımı yasaklanan fosfor bombalarını kullanmaktan dahi çekinmiyor.

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İnsanlık ölüyor!

Gazze’de elektrik yok, su yok, gıda yok, ilâç yok, ısınmak için yakıt yok. İnsanlar dışarıda açlıktan hastanede ilaçsızlıktan ölüyor.

İsrail’in yapılan yardımları engellemesi 2,3 milyonluk Gazze’yi yaşanmaz hale getiriyor. Denizden ve karadan ulaşılamayan, insanî yardımların dahi ulaştırılamadığı, dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde, insanlar ölüme terk edilmiş durumda.

Bir hastaneyi bombalayıp 500’e yakın insanı öldüren İsrail, suçu üstlenmiyor ama ondan önce camileri, hastaneleri bombaladığının unutulduğunu sanıyor, utanmazlığına utanmazlık ekliyor. Güvenli gördükleri için yaralıların, hastaların, kadınların sığındığı hastaneleri, ibadethaneleri bombalayarak savaş suçunu işliyor ve katilliğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl BM Genel Kurulu 2022’de İsrail aleyhine 15 karar aldığı hâlde bırakın uygulamayı, hiçbirini dikkate dahi almamış. Yani BM kararlarını takmıyor! BM 2015 yılından beri İsrail’i eleştiren 140 karar alırken, aynı dönemde diğer ülkelerin eleştirildiği toplam karar sayısı 68… Bu da BM’nin varlık sebebi sorgulanmasına neden oluyor.

9,5 milyon nüfusa sahip İsrail, yaklaşık 8 milyarlık dünyaya, 2 milyar nüfuslu Müslüman ülkelere kafa tutuyor. Dünya sessiz, maalesef insanlığın ölümünü seyrediyor.

1967’den beri işgal ede ede Filistin’in neredeyse tamamını ele geçiren İsrail’in gerçek niyeti savaşı büyütüp, Gazze’yi tamamen ilhak etmek olduğu ortaya çıkıyor. Bu yüzden savaşı büyütmek için her yolu deniyor.

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Ukrayna için yapılan İsrail için yapılmıyor

İnsanlık Gazze’de ölürken, dünya sadece kınamakla kalıyor.

İsrail katliamlarını destekleyen ve cinayetlere, dökülen kanlara ortak olan ABD ve bazı batı ülkeleri haricindeki ülkeler neden sessiz? Anlamak mümkün değil.

İsrail bu katliamlarını yaparken ülkeler bu ülke ile yaptıkları ekonomik, askerî, ticarî anlaşmalar tek taraflı iptal edilemez mi? Sadece sebze ve meyve tohum anlaşmaları iptal edilse, büyük bir ekonomik zarara uğramaz mı?

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından sonra tahıl ihracatı durdurulmuştu. Sonra bir tahıl koridoru oluşturulmuş ancak daha sonra Rusya tarafından bu anlaşma iptal edilmişti. Bu, İsrail için neden düşünülmüyor?

Geçtiğimiz aylarda bazı bölge ülkeler “normalleşme” adına yapılan anlaşmaları rafa kaldırılıp, büyükelçileri ülkelerine geri göndermek neden kimsenin aklına gelmiyor? Diplomatik ilişkiler en alt seviyeye indirilemez mi? İsrail kendi elçilerini çekmese hiç bir ülkenin geri göndermeyi düşünmemesi ibretlik!

Medenî dünyada kalıcı bir çözüm bulunmadıkça İsrail her fırsatta, bir bahane bulup katliâmlarına devam edecek. Çözüm de, 1967 sınırları baz alınarak iki devletli bir yapının oluşturulması, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmasıdır.