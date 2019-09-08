Magazin bazı şeyleri mi örtüyor?

Türkiye’nin, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alması ABD’nin tepkisini çekmiş, ardından Türkiye’nin ABD tarafından F-35 programından çıkarılmasına yol açmıştı.

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasından sonra alternatif olarak Rus yapımı SU-57 savaş uçaklarının alınabileceği söylenmişti, bunun içinde ilk adımlar atıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta için Rusya’ya “Suriye meselesini görüşmek” için günübirlik yaptığı ziyaretin “magazin” boyutu da bunu göstermişti.

Türkiye’yi ve bölgeyi yakından ilgilendiren İdlip’te çatışmasızlık bölgesi, güvenli bölge kurulması, Suriye’nin toprak bütünlüğü gibi önemli konular görüşülürken ekranlara esprili görüntüler yansıtıldı. Bu durum ise ilginç ve enteresan bulunmuş, ve bir takım sorular akıllara gelmişti.

Rus yapımı SU-57 kodlu uçağın üzerine çıkmadan, Erdoğan’ın uçağı göstererek “Bu uçuyor mu?” diye sorması üzerine Putin, “Uçuyor, size bugün göstereceğiz” cevabını veriyor. Erdoğan’ın, devamla “Biz bundan mı alacağız?” sorusu üzerine de Putin’in, “İstiyorsanız alabilirsiniz” demesi gülüşmelere yol açarken, bu sohbet S-400’den sonra bu uçaklardan da alınacağının işareti olarak değerlendirilmişti. Bunun yanında bir limuzin muhabbeti de var ki, sormayın gitsin, eğer SU-57 alınırsa bu lüks otomobilin yanında promosyon olarak verileceği de espriler arasındaydı!

***

DONDURMAM KAYMAK!

İki lider birlikte dondurma da yemişlerdi. Erdoğan’ın, çikolatalı- vanilyalı dondurmasını aldıktan sonra Putin’e dönerek “Benim parayı da ödüyorsun, değil mi?” diye esprisine karşılık, Putin, bütün misafirperverliğini gösterip, “Ödeyeceğim, siz misafirsiniz” cevabını vermişti. Erdoğan, paketi açarak hemen Rus dondurmasının tadına bakarken Putin bütün Türk heyetine dondurma ikram etmeyi de ihmal etmemişti. Bu görüntülerin ortaya çıkmasından sonra, Putin’e Maraş dondurması teklif edenden tutun da “tedbir” açısından “Seninki daha güzelmiş deyip değiştirmek lâzımdı” diyen de olmuştu.

Fakat sonraki günlerdeki gelişmelerde Türkiye’nin savaş uçakları konusunda ikircikli bir tavır içinde olduğu gözlendi. Erdoğan, Rusya’dan dönerken Türk yetkililerinin SU-57 ve başka savunma sistemleri ile görüşmeler yapmak için orada kaldığı da söylenmişti.

Erdoğan, “Biz bunları mı alacağız” derken SU-57’leri gösterirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “Biz hiçbir zaman Rusya’dan uçak alacağız demedik, biz F-35 programının parçasıyız” açıklaması da bu ikircikli tavrı ortaya koydu. SU-57 meselesi tam bir bilmeceye dönüşmüş durumda…

***

AB’NİN ALTERNATİFİ ŞİÖ OLUR MU?

Meselenin magazin boyutu da gösteriyor ki, Rusya ile ilişkiler artık çok ileri derecede... Tabiî Türkiye Rusya ile yakınlaşırken Batı’dan da uzaklaşıyor gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Erdoğan’ın, geçtiğimiz yıllarda AB’ye rest çekerken, “Türkiye bir defa kendini rahat hissetmeli. ‘Benim için varsa, yoksa Avrupa Birliği’ dememeli. Meselâ, ‘Şanghay Beşlisi içerisinde Türkiye niye olmasın?’ diyorum” sözlerini burada tekrar hatırlatmak isteriz.

AB’nin alternatifi Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) olabilir mi? Elbette olamaz… Çünkü… ŞİÖ’ye üye ülkelere (Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan) bakıldığında yönetimlerinin baskıcı ve hürriyetleri kısıtlayıcı oldukları görülebilir. Oysa, AB, “demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü, hürriyetler, insan haklarına saygı” demektir.

Ziyaretin ardından “Rusya ziyaretinin magazinin boyutunun bu kadar öne çıkması bazı şeyleri mi örtüyor?” diye bir soru da akıllara geliyor.

***

DONDURMACIDA BULUŞAMAZLAR MI?

Rus lider Putin’in misafirperverliğini görünce, aslında esas misafirperverliği ile dünyaca ünlü olan milletin Türkler olduğu hafızalara geliverdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ziyaretinde oldukça esprili olduğu görülüyor. Gerek savaş uçağı gerekse de dondurma ısmarlama konusunda yaptığı esprilere en çok da kendisi kahkahalarla gülüyor.

Uzunca bir süredir Türkiye’de siyaset yapanlar bırakın birbirleriyle böyle bir ortamda bulunmayı, resmî törenlerde mecburen bir araya gelince birbirlerinin yüzüne bile bakmıyorlar. Konuşmalarında birbirlerine karşı çok sert, hatta zaman zaman çok ağır eleştirilerde bulunuyorlar. Bunlar mahkeme salonlarına kadar düşüyor.

Erdoğan’ın esprilerinden sonra insanın aklına geliyor… Cumhurbaşkanı olarak parti genel başkanlarını bir dondurmacıya dâvet etse bütün kırgınlıkları bir kenara atsa bir-iki top dondurma ısmarlasa neşe içinde yeseler. Yerken de başta Suriye meselesi olmak üzere dış politika, ekonomi, eğitim, sağlık, gibi milleti ve ülkeyi ilgilendiren konularda fikir alış verişinde bulunsalar iyi olmaz mı? Elbette çok iyi olur.

Tabiî bunun sözde kalacağını biliyoruz, ama keşke yapılabilse diye de düşünüyoruz.

“Elin yabancısıyla dondurma yenilirken bizim siyasetçiler neden yapamasın?”

Hayali bile hoş geldi, değil mi?