Oylar düştükçe sesler değişik çıkıyor

Hayat pahalılığı başta olmak üzere ülkede yaşanan ve gittikçe de derinleşen sorunlar yumağı hükümetin oylarını da düşürüyor.

Bu durum anketlere de yansıyor. AKP ve MHP seçmeni ülke ekonomisinin kötüye gittiğini söylemeye başladı. Bu ittifakın seçmenleri, yüzde 60-62’si Türkiye’nin kötüye gittiğini söylerken sadece yüzde 9.1’i “iyi gidiyor” diyor. (Yeni Asya, 11.11.21)

Başka bir araştırmaya göre de ankete katılanlara yöneltilen, “Bu Pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna da AKP’nin oy oranı yüzde 26,7, MHP’nin yüzde 5,1 çıktı. (Yeni Asya, 12.11.21) Yani Cumhur ittifakının oyu (kararsızlar dağıtılmadan) yüzde 32’yi bile bulmuyor.

Bu düşüş Cumhur İttifakı’nı Millet İttifakı içindeki bazı partilere de yönlendiriyor. Artık onlar da iki parti ile yüzde 50’yi bulmalarının imkânsız olduğunu görmeye başladılar.

Şimdilerde 50+1’in mahsurlu olduğunu, bunu yeni fark ettiklerini söylemeye başladılar.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir yıl önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “eve dön” çağrısı yapmış, “İP” dedikleri İYİ Parti, birdenbire “İYİ Parti” olmuştu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’nin bu sözlerini olumlu bulmuş, İYİ Parti’nin 3. Kuruluş yıl dönümüne mesaj göndermişti. Mesajında “önce millet-önce memleket” inancıyla sürece gereken katkıyı sunacağını inandığını belirten sıcak mesajlar göndermişti. Ama İYİ Parti’nin bu tekliflere soğuk bakması hatta reddetmesi neticesinde İYİ Parti birden tekrar “İP” oluvermişti!

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“İP” BİRDEN İYİ PARTİ OLMUŞTU…

İYİ Parti’den “olumlu” cevap alınamayınca ibrenin yönü Saadet Partisi’ne çevrilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, SP Genel Başkanı yerine Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etmiş ardından da Beştepe’de ağırlamış, Saray’ın ışıltılı görüntüsü altında pozlar servis edilmişti. Bazı çevrelerce “SP içinde bir çatlak var” görüntüsü verilmek istenmiş, Asiltürk, “Millî Görüş lideri” olarak açıklamalar bile yapmıştı. Parti içinden ise, “Partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu’dur” diye açıklamalar yapılırken, Millî Görüş kimliği üzerinden yapılan propaganda ile “Hani onlar bu gömleği çıkartmakla övünüyorlardı” diye açıklamalar yapılmıştı.

Asiltürk’ün koronavirüs salgınında vefatından sonra Karamollaoğlu SP Genel Başkanlığı’nın yanında YİK Başkanlığı görevini de üslendi.

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KOLTUK KRİZİ Mİ?

Geçtiğimiz hafta içinde Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini “denetlenemeyen sistem doğru değil” şeklinde eleştirdiği ve ekonomi üzerinden hükümeti başarısız bulduğunu söylediği gün Karamollaoğlu Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandı. Fakat öyle bir görüntü servis edildi ki, (sonra kaldırıldı) adeta mesaj niteliği taşıyordu. Daha birkaç gün önce Bahçeli ile görüşürken, onu iki eşit koltukta ağırlayan Erdoğan, o koltuğu değil, yanındaki kanepeyi işaret etmesi, plânlanandan çok süren 2 saat 20 dakikalık görüşme, konuşulanları gölde de bıraktı.

Saadet partisinden “Ev sahibi sayın cumhurbaşkanı ve kendi protokolünü uyguladı. Ancak diğer parti başkanlarına da bu protokol mü uygulanıyor bilemiyoruz.

Görüntüleri kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” diye “düşük yoğunluklu” açıklamalar yapıldı.

SP ve hükümet kanadından bunun bir “koltuk krizi” olarak değerlendirilemeyeceğini söylese de birçok kişiye 2010 yılında İsrail’le yaşanan “düşük koltuk krizi”ni hatırlattı. Bu tarihte İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Danny Ayalon Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi Oğuz Çelikkol’u, İsrail Parlamentosu Knesset’e çağırmış ve çalışma ofisinde ağırladığı Çelikkol’u kendisininkinden alçak bir koltukta oturtmuştu. Ardından da İsrailli gazetecilere dönüp, İbranice, “Görüyorsunuz, o bizden aşağıda oturuyor, biz yüksekteyiz ve burada sadece İsrail bayrağı var” diye “edepsiz” bir açıklama yapmış, bu da iki ülke arasında krize sebep olmuş günlerce konuşulmuştu.

Teşbihte hata olmasın bu kadar büyük bir kriz değil, ama aynı ayarda olan koltuk yerine Sayın Karamollaoğlu’nun kanepeye oturtulması ile oturtulmadığı o koltuğun boş olduğu görüntüsüyle ne mesaj verilmek istendiği sorusu da ortaya yerde duruyor ve cevap bekliyor.

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BAHÇELİ’NİN “MHP’NİN SORUMLULUĞU MUHALEFETTİR”

Cumhur İttifakı oylarının düşüşe geçtiği şu ünlerde ilginç gelişmeler de yaşanıyor.

Son günlerde hükümeti destekleyen BBP Genel Başkanı Destici’nin, ekonomi politikalarını eleştirmesi dikkat çekerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “MHP, Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demok- ratik sorumluluğu muhalefettir” sözleri dikkat çekici.

Bahçeli’nin Başbakan Yardımcısı olduğu hükümeti dahi erken seçime götürdüğü düşünüldüğünde “demokratik sorumluluğu muhalefettir” sözünü de yabana atmamak gerekiyor. “Acaba Sayın Bahçeli burada ne demek istedi?” sorusunun cevabını önümüzdeki günlerde yaşayarak öğreneceğiz.

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İNENLER BAŞKA OTOBÜSE BİNİYOR

Bu gelişmeler yaşanırken MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat’ın sosyal medyadaki bir tiviti gözümüze çarptı. Sayın Kulat şunları yazmış: “Bizim geçmişte de oyumuzun düştüğü oldu. Bir süre sonra yeniden toparlandık.’ Haklıydı aslında, ama bir farkla... Dedim ki, ‘Dün sizin otobüsten inenler bekleyip dönüp geldiğinde yeniden sizin otobüse biniyorlardı.’ Şimdi inenler arkadaki başka otobüse biniyor” diyor.

Sayın Kulat’ın bu sözünü, güçlü olunduğunda “bu otobüsten inenler bir daha binemezden” sözü ile son günlerdeki “küslükleri bırakalım otobüse binelim /yuvamıza dönelim” sözü birlikte okunduğunda, hele de bunu bir anketçi söylediyse, anlamı daha önemli oluyor.