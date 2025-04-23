ŞİİR

Ne akılsız bir kulmuşuz, Kula sanki kul olmuşuz, Günahlarla çok dolmuşuz, Affeyle bizi Ya Rabbi! Nefsimize olduk esir, Günahımız çok büyük kir, Öncelikle tövbeye gir, Affeyle bizi Ya Rabbi! Şeytanların desisesi, Nefsimizin var hissesi, Duyduk şükür Hüda sesi, Hidayeti ver Ya Rabbi! Bahanesi yok günahın, Alma hiç kimsenin ahın, Fayda vermez ah u vahın, Günahtan kurtar Ya Rabbi! Aldatır nefs-i emmare, İsyan etme ey biçare, İtaat et budur çare, Hidayeti ver Ya Rabbi! Kapılma kör hissiyata, Din hayattır bu hayata, Günahlardan hasenata, Lütfunla döndür Ya Rabbi! Günahları affedersin, Tövbenizi edin dersin, Doğru yola herkes ersin, Hidayeti ver Ya Rabbi! Kelime-i tevhid ile, Son nefesi nasib eyle, Nerde olsan hakkı söyle, Haktan ayırma Ya Rabbi! Tevbe-i Nasuh eyledik, Pişmanlık sözü söyledik, Arınmaya karar verdik, Kapına geldik Ya Rabbi! Kapından başka kapı yok, Kabahat kusurumuz çok, Her bir günah kalbe bir ok, Affeyle bizi Ya Rabbi! Mehmet KOVANCI

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