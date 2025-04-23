"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Affeyle bizi ya Rabbi

Mehmet KOVANCI
23 Nisan 2025, Çarşamba
ŞİİR

Ne akılsız bir kulmuşuz,

Kula sanki kul olmuşuz,

Günahlarla çok dolmuşuz,

Affeyle bizi Ya Rabbi!

 

Nefsimize olduk esir,

Günahımız çok büyük kir,

Öncelikle tövbeye gir,

Affeyle bizi Ya Rabbi!

 

Şeytanların desisesi,

Nefsimizin var hissesi,

Duyduk şükür Hüda sesi,

Hidayeti ver Ya Rabbi!

 

Bahanesi yok günahın,

Alma hiç kimsenin ahın,

Fayda vermez ah u vahın,

Günahtan kurtar Ya Rabbi!

 

Aldatır nefs-i emmare,

İsyan etme ey biçare,

İtaat et budur çare,

Hidayeti ver Ya Rabbi!

 

Kapılma kör hissiyata,

Din hayattır bu hayata,

Günahlardan hasenata,

Lütfunla döndür Ya Rabbi!

 

Günahları affedersin,

Tövbenizi edin dersin,

Doğru yola herkes ersin,

Hidayeti ver Ya Rabbi!

 

Kelime-i tevhid ile,

Son nefesi nasib eyle,

Nerde olsan hakkı söyle,

Haktan ayırma Ya Rabbi!

 

Tevbe-i Nasuh eyledik,

Pişmanlık sözü söyledik,

Arınmaya karar verdik,

Kapına geldik Ya Rabbi!

 

Kapından başka kapı yok,

Kabahat kusurumuz çok,

Her bir günah kalbe bir ok,

Affeyle bizi Ya Rabbi!

Mehmet KOVANCI

Okunma Sayısı: 341
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Açılışının 105. yılında Meclis iradesine sahip çıkmalı

    Demokrat hukukçu Ali Fuat Başgil unutulmadı

    Van'daki feci kazada minibüsle kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

    Filistin Kurtuluş Örgütü: Katliam karşısında sessizlik uluslararası toplumun alnında bir lekedir

    Trump'ın Özel Temsilcisi: Ukrayna, NATO'nun bir parçası olamayacak

    Trump barışı da paraya bağladı - "Altını olan kuralları koyar"

    Harvard öğrencilerinden Sullivan'a Gazze protestosu

    Lavrov: İslam dünyasıyla bizi çok şey birleştiriyor

    3 şehir ve 20 ilçede en düşük sıcaklık rekoru kırıldı

    41 ülkeden 200 sendikacı başkandan BM önünde dünyaya Gazze çağrısı: ''Artık somut adımlar istiyoruz''

    Dünyevîleşme deli gömleğidir

    “Türkiye genelinde bir adaletsizlik var”

    Kanal İstanbul güzergâhında yeni inşaatlar başladı

    Gazeteci Ruşen Çakır: Bana göre, Erdoğan pişman

    Uyuşturucu tacirlerinin artmasına neden göz yumdunuz?

    Görme engellilere yapay zekâdan rehber

    Slovakyalı Magdalena Müslüman olarak “Zeynep” ismini aldı

    Hacı adaylarına verilen kurslar sürüyor

    Ahlaki değerler erozyona uğradı

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Kuvvet, Meclis elinde olmalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Milletin kalbi” devre dışı
    Erdal Odabaş

    Şuradan sandığa: İslâm ve demokrasi
    M. Latif SALİHOĞLU

    İki tane “23 Nisan” var
    Cevher İLHAN

    Hukuka suikastle ekonomiye darbe!
    Süleyman KÖSMENE

    Onlar yanlışta gidiyorlar!
    Abdil YILDIRIM

    Bursa’da Bediüzzaman
    Genel

    Demokrat hukukçu Ali Fuat Başgil unutulmadı
    Ahmet BATTAL

    TRT: Övmek serbest yermek yasak!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.