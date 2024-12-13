Kar'ın yaratılışı

ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Çöl tozu rüzgâr ile çıkarılır havaya, Toz bulutu havada oluşur sanki güya, Su buharlaştırılır çıkarılır havaya, Buharlaşan sularsa yükleniyor buluta. Buluttaki buharlar soğutulur olur buz, Buzun zerrelerini tuttuyor her bir toz, Atmosferdeki azot, bulutta oluyor öz, Kar tanelerinde var Hâlık-ı Rahîm’den iz. Toprak unsuru ile ve de suyun unsuru, Hava unsuru ile nar denilen unsuru, Bunlardan yaratıldı kar’ın yoktur kusuru, Apaçık görünüyor karda Allah’ın nuru. Kar’ın kristalleri, altıgendir her biri, Güneşin şuaları kaymaktadır dipdiri, Bütün renkler kaybolur kar beyazdır yok kiri, Nezafet ve saflığın sembolü kar’dır piri. Yağan kar’ın bütünü vahdaniyete delil, Kar’ın her bir zerresi, ehadiyete delil, Kardaki faydalarsa hikmeti yapanı bil, Âlemde ki her bir şey Rabb-i Rahîm’e delil. Nebatat ve hayvanat, insanlar kar’a muhtaç, Allah’ın rahmetiyle giderilir ihtiyaç, Allah vardır ve birdir elbet başlarda bir taç, Eğer kabul etmezsen kalırsın aç, bîilaç.

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