Nasib eyle Ya Rabbi

ŞİİR

Sebeplere yapışıp çaldım rahmet kapını,

Hazine-i rahmetten lütfünle gönder ya Rabbi!

Helâlinden vererek bulaştırma harama,

Tevekkül ve rızayla şükür sana ya Rabbi!

Hem maddî hem manevî rızkımızı verirsin,

Rızkımıza bereket ihsan eyle ya Rabbi!

Karun’u kahrın ile eylemiştin çok zengin.

Böyle bir zenginliği nasip etme ya Rabbi!

Hatem-i Tai gibi bizi de eyle zengin,

Yolunda harcamayı nasip eyle ya Rabbi!

Malını ve canını sat diyorsun ya bana,

Hem canım hem de malım sana feda ya Rabbi!

Müşterinin hasını esirgeme fakirden

Karşılıklı rızayı nasip eyle ya Rabbi!

Dosta da düşmana da döktürme yüzsuyunu

Senden başka kapı yok, rahmet eyle ya Rabbi!

Kem gözlerden uzak tut bu rızık kapısını

Gıybet ve hasetten de hıfzet bizi ya Rabbi!

Bir kör kuruş da olsa bulaştırma harama,

Dünya ve ahirette saadet ver ya Rabbi!

Bu rızık kapısını, mal-mülk ve canımızı,

Her türlü kötülükten koru bizi ya Rabbi!

Yangından ve soygundan, afat ve mesaibten,

Her türlü tehlikeden koru bizi ya Rabbi!