Ömrümüz Ramazan olmalı

ŞİİR

Ramazan bitmedi ediyor devam, Günahlara karşı olmalı davam, Havas olduk artık olmayın avam, Ömrümüz Ramazan ahiret bayram. Hâlimiz fıtrata uymalı artık, Nefis ve her şeyi Allah’a sattık, Bâkî hayat için dünyaya baktık, Ömrümüz Ramazan olamazsa battık. Ömür şimşek gibi süratle geçiyor, Hayat apartmanı hızla çöküyor, Akıllı olanlar çare arıyor, Ramazan orucu çare sunuyor. Alınan her nefes belki son nefes, Haramlara karşı oruç çok enfes, Allah bes gayrı heves, nefis eder pes. ‘’Buyur Cennete’’ der; İlâhî bir ses.

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