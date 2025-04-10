ŞİİR

Korku elini tutmaz hak bildiği meslekte, Zübeyrî çizgidedir meslekte ve meşrepte, Dimdik ayakta durmuş, her türlü felâkette, Nurları kâfî görmüş her türlü musibette, Tavizsiz istikrarın sembol ismi Kutlular. Nice tehditler görmüş, eğmemiş zulme boyun, Bu sayede bozulmuş oynanan sinsi oyun, Kudretli paşalara hak budur demiş duyun, Numune-i imtisal olmamış uysal koyun, Tavizsiz istikrarın sembol ismi Kutlular. İhtilâllere karşı dimdik ayakta durmuş, Meşveret sistemini hizmetler için kurmuş, Hedefi şaşırmadan tam isabetle vurmuş, Şahs-ı manevî ile daim birlikte olmuş, Tavizsiz istikrarın sembol ismi Kutlular. Siyaset âleminde Mehdînin görevi var, Mehmet Kutlular Abi buna kendini adar, YENİ ASYA her zaman nurlara uygun yazar, Medya âleminde ise, Üstad’dan haber yapar, Tavizsiz istikrarın sembol ismi Kutlular. Nurlara âyineydin perde olmadın bir an, Yaşanan hadiseler, sen haklıydın der inan, İstikametini bozmadın hiçbir zaman, Ye’se düşürmez inan sarsılmayan bir iman, Tavizsiz istikrarın sembol ismi Kutlular. Allah rahmet eylesin, mekânın Cennet olsun, Cennet bahçesi kabrin, daim nurlarla dolsun, Fatihalar Yasinler, buradan sana gitsin, Oradan bereket, feyz, tüllab-u Nur’a insin, Tavizsiz istikrarın sembol ismi Kutlular.

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