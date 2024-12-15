Başörtüsü 'engel' olmaz

Allah rızka kefildir. Bir yerde çalışman için senin kimliğinden, karakterinden, yaşantından, inancından taviz vermeni isteyecek birinin elinden para almak insana ağır gelmez mi? "Tesettür Risalesi" bu konuda faydalı olur.

DİZİ: Başörtülü Hanımefendilerin Başlarını Açma Vesveseleri - 3

Mehmet Soydan - [email protected]

KENDİMİ DIŞLANMIŞ HİSSEDİYORUM

17) Bulunduğum çevredeki/arkadaş grubundaki hemcinslerimin başları açık. Başörtümle kendimi onların yanında dışlanmış hissediyorum.

Kardeşim, bu dışlanmış hissetme sebebin onların seni dışlamasıysa onlar zaten senin gerçek arkadaşın değildir. Kastettiğin yer bir işyeri vesâireyse de o kişilerle samimî olmaya değmez, işini yapıp çıkar gidersin. Ama eğer onlar seni dışlamadan kendini dışlanmış hissediyorsan, olmayan bir şeye vücut rengi veriyorsun. Bunların hiçbiri de değilse ve sen sırf başörtünden dolayı onlarla bütünleşememiş hissediyorsan, özür diliyorum ama şekilci düşünen sensin.

18) Bazı insanlardan travmatik bir süreç yaşadım ve hayatımda bir şeyleri değiştirmek istiyorum.

Kardeşim... Muhtemelen hayatında büyük dönüşümler oldu ve bunun dışarıya da yansımasını istiyorsun. Burada gerçek hissine dikkat et. Şöyle ki:

Eğer başını açma sebebin, bazı insanları cezalandırmak veya onlara kötü hissettirmek ise; bunu, onları kaale aldığın için yapıyorsun. Halbuki, ancak onları hiç kaale almamayı başardığın zaman en iyi hissedebilirsin. Aksi takdirde, bunu başarana kadar gerçekten “kendin” olamayacaksın. Bu meseleyle alâkalı bir psikologdan/psikiyatristten de destek alabilirsin.

Ama “mesele bu kadar basit değil” diyorsan, bir sonraki maddeyi daha dikkatli okumanı rica ediyorum.

19) Psikolojim çok kötü. Kendimi depresyonda hissediyorum. Başımı açsam sanki bir nebze rahatlayacağım.

Bir insanın hayatında bu kadar önemli bir karar vermesi için en kötü zaman dilimi, depresyonda olduğu zamandır. Kardeşim; depresyonda olup olmadığını ancak iyi bir psikolog/psikiyatrist anlayabilir, gitmekten ve terapi/tedâvi almaktan çekinme. Hatta içine sinmezse, başka psikoloğa/psikiyatriste gitmeyi de deneyebilirsin. Gittiysen ve terapine/psikiyatri ilaçlarına devam ediyorsan, duygularınla değil mantığınla hareket ettiğine emin olacağın güne kadar kendine zaman ver. Bunu dikkate almazsan, ileride pişmanlık hissetme ihtimalin, diğer sebeplerle başlarını açanlara göre daha yüksek olacaktır.

Yeri gelmişken şunu da söylemek isterim ki, depresyon ihtimalini bir kenara koyalım; karakter olarak da gelgitli bir karaktere sahip olabilirsin. Ve muhtemelen, “Başımı açayım da bu gelgitim bitsin.” düşüncesi geliyor olabilir. Şunu söylemeliyim ki, gelgitli olmak senin için bir kişilik yapısı hâline geldiyse mesele tesettür değildir, diğer birçok şeyde de gelgitler yaşıyorsundur. Meselenin tesettür olmadığını, çok daha derinolduğunu kendine itiraf edip, yine bir psikoloğa veya psikiyatriste gitmelisin.

KENDİ İSTEĞİMLE ERKEN ÖRTÜNDÜM

20) Kendi isteğimle de olsa çok erken yaşta başımı örttüm. Çocukluğumu eksik yaşamış gibi hissediyorum.

Kardeşim, o zamanlar öyle istemiştin ve istediğini yaptın. “Keşke yapmasaydım.” diyor olabilirsin. Ama o kararı, “10-15 sene sonra pişman olur muyum?” diye sürekli düşünerek alsaydın, o çocukluktaki psikolojine daha ağır gelirdi. Şu anda başını açsan da, o çocukluktaki eksik hissettiğin şey maalesef yerine gelmeyecek. Ancak Cennet’te telâfi edilebilecek bir şey değil mi?

21) Başörtümle bile pis bakışlara/tacize uğradım. Başörtüsü pis bakışları/tacizi yüzde yüz engellemiyor.

Kardeşim, umarım bana kızmazsın; ama bir ibadet, bu dünyada görülecek bir faydası (tacizden korunmak) için değil sırf Allah rızası için yapılmalıdır. Âcizâne, ikinci olarak, bazı pis ve alçak erkeklerin nefisleri sadece kadının tesettürüyle yüzde yüz dizginlenebiliyor olsaydı, erkekler için harama bakmama âyeti, kadınlar için tesettür âyetinden önce inmezdi. Demek, burada zaten önce erkeğin harama bakmama zorunluluğu ve mesuliyeti vardır; kadın ne giyerse giysin. Şu da var ki, sen başörtünle bile “alçaklar”ın (hanımefendileri pis bakışlarıyla taciz edenler için Risale-i Nur’da aynen geçen ifadedir) pis bakışlarına mâruz kalıyorsan ve bundan rahatsız oluyorsan, daha açık giyinseydin acaba ne kadar pis bakışa mâruz kalacaktın ve ne kadar rahatsız olacaktın?

BAŞÖRTÜM İŞE GİRMEME ENGEL OLUYOR

22) Başörtümle bir işe giremiyorum.

Bu cümle, şeytanın sana, sunduğu bir bahane olabilir. Yani şeytan mesela seni, “Başını açarsan çok çekici olacaksın” diye kandıramayacağını bildiği için bu şekilde kandırmaya çalışıyor olabilir.

Ama durum böyle değilse bile, Allah rızka kefildir. Şimdiki söyleyeceğimi eleştiri gibi anlamandan korkuyorum, ama bir yerde çalışman için senin kimliğinden, karakterinden, yaşantından, dininden taviz vermeni isteyecek bir adamın/kadının elinden para almak sana ağır gelmeyecek mi?

23) Başörtümle evlenemedim.

Kardeşim başörtüsü güzelliği örtmez, çekiciliği örter. Bir kadının güzel olup olmadığı zaten başörtülüyken de anlaşılır. Senin karakterini değil de çekiciliğini dikkate alıp da evlenmek isteyen bir adamdan sana hayır gelir mi? Bunun yanında, ancak başını açtığın takdirde seninle evlenecek bir adamdan da hayır gelir mi?

Son olarak, bu düşüncelerin bir tanesi bile seni yorduysa, en başta Risale-i Nur’daki Vesvese Risalesi’nin ve Tesettür Risalesi’nin sana iyi geleceğini düşünüyorum.

— SON —