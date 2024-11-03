"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2024 PAZAR - YIL: 55

Doğum günü “göreneğimiz” hakkında

Mehmet Soydan
03 Kasım 2024, Pazar
Yazının başlığında “göreneğimiz” dedim çünkü maalesef görenek hâline gelmiştir ve Üstadın “Görenek belası” derken kastettiği şeyin bence şümulüne dahil olmuştur. Söyleyeceklerimi maddeler hâlinde söylemek istiyorum:

1) Doğum günü kutlamak Hristiyan âdetidir. Diyebilirsiniz ki: “Ben bunu Hristiyan âdeti diye kutlamıyorum.” Eyvallah. Ama dünyada Avrupa kültürü, bir kültür emperyalizmi neticesinde baskın hâle gelmeseydi senin aklına böyle bir şeyi kutlamak gelir miydi kardeşim, lütfen kendini sorgula.

2) Doğum günü kutlamanın gerekçesi, yukarıda bahsettiğimiz gibi “baskın kültürün bir öğesinin tatlı gelmesi” olarak gösterilmek istenmediğinden; genellikle, “bir kişinin kendini özel hissetmesi” olarak gösterilmektedir. Fakat bu “özel hissetme hissi” nefsanî bir his değil midir?

3) Doğum gününü kutlama amacımız aslında doğum günü falan da değildir. Genel olarak bir şeyler kutlamayı toplum olarak sevmemizdir. Bunu belki herkes, kendi çevresinde hissedebilir. Ama bir delil, 1 yaşına giren insanlara bile doğum günü kutlanmasıdır. O insan onu bilecek mi? Hayır. “İleride fotoğraflara bakar.” diyebilirsiniz. Ama şu an kaç insan vardır, fotoğraflar telefonlara kaydedilen zamandan beri birkaç sene öncesinin fotoğraflarına bakan?

4) Bu dünyada kutlanan her şeyin arkasında bir felsefe vardır, olmalıdır. Peki doğum gününün felsefesi nedir? “Yeni bir yaşa girmek” diyebilirsiniz. Ama ben de o zaman derim ki, hepimizin ecel vakti ve ömür vakti belli. Ben ömrümden bir yıl daha gitmesini, bir yaş daha yaşlanmamı niye kutlayayım? Yoksa geçen seneden beri bir yıl yaşamış olmamı mı kutlayayım –ki bu da benim elimde değil Allah’ın elinde olan bir şeydir–.

5) Çocukların doğum gününü kutlamanın en önemli gerekçesi, “Arkadaşlarından özeniyor”dur. Kardeşim; birincisi, çocuğun özendiği her şeyi yapıyor musun? İkincisi, sen bu zorunluluktan kendini mustarip hissediyorsun ama senin çocuğundan özenecek çocukların anne-babasını niye hesaba katmıyorsun? Hele de şu ekonomik vaziyette anne/babaya çıkabilecek maddî külfeti düşündüğünde.

6) Belli ritüelleri yapmaksızın doğum günü kutlamayı bazı ilim adamlarımız caiz bulmaktadırlar. Fakat, bir doğum gününü 10 kişi kutlasın diyelim. Bu sene o ritüelleri yapmadan kutladın. Fakat önümüzdeki sene topluluktan 1 kişi “İyi ki doğdun ...” dedi ve diğerleri, ayıp olmasın düşüncesiyle eşlik etti. Ondan sonraki sene de birisi mum getirdi ve yine diğerleri ayıp olmasın diye bir şey demedi ve doğum günü kutlanan kişi de söndürdü. Sadede gelirsek, doğum günü kutlamasındaki çok kişiden herkesin aynı bilinçte olması gerekir ki bu da çok zordur.

Amacım kişileri değil durumu eleştirmektir. Ama bu durumun değişmesi de bizim nefsimize ders çıkarıp çevremize de anlatmamızla olacaktır.

Okunma Sayısı: 291
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ateşkes hayatları kurtaracak

    İsrail ateşkes fırsatlarını heba etti

    '117 parçalanmış naaşı çıkarttık ve gömdük'

    Fransa’da başörtüsü lehine karar

    İTO: Ekim ayındaki artış yüzde 3,64

    Gazze’de sağlık sistemi işlemiyor

    Ortadoğu’da tansiyon yine yükseldi

    Gerçek vergi yüzsüzleri nerede?

    İşin ehli olmayana anahtar teslim edilmemeli

    Vatandaşın gündemi: Düşük asgari ücret, borçlar ve zamlar

    Arap ülkeleri de İsrail ile ticarete devam ediyor

    Hazine anaparadan çok faiz ödeyecek

    İspanya'daki büyük afette 211 kişi öldü - Halen çok fazla kayıp var!

    El-Avde Hastanesi'ndeki hayati hizmetler de yarın duracak!

    Bolivya yine karıştı

    Hamaney: Hem İsrail'e hem de ABD'ye kesinlikle sert bir cevap vereceğiz

    İspanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 205'e çıktı

    Amasra maden faciasına ilişkin davada ara karar

    Kayyım uygulaması demokrasiye aykırı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    “Devlet baba bizim”
    Faruk ÇAKIR

    Zamlar kadar hukuksuzluğa da feryat lâzım!
    Mehmet KARA

    Gündemi perdelemek!
    Misbah ERATİLLA

    Ahmet’in hasreti
    Adnan NACİR

    Toptan fiyatına adalet!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sami CEBECİ

    İslâm Birliği için beş devlet öncülük yapmalıdır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gerçek vergi yüzsüzleri nerede?
    Genel

    Ortadoğu’da tansiyon yine yükseldi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.