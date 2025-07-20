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20 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

Sınavlar ölçü mü?

Mehtap Yıldırım Yükselten
20 Temmuz 2025, Pazar
Sor Bakalım

Konya’dan Mercan Kaya kardeşimiz şöyle yazmış. “Merhaba, ben 14 yaşındayım. Benim sorum şöyle; biz çocuk yaşta hep sınavlarla karşı karşıya kalıyoruz. Karşılaştırılmak, kıyaslanmak, yarıştırılmak bizi yoruyor ve üzüyor. Biz bu durumla nasıl baş edeceğiz?”

Mercan kardeşimiz çok derin bir konuya temas etmiş. 14 yaşında olduğuna göre LGS’ye girmiş bir kardeşimiz olmalı. Sevgili Mercan, tabiî ki sınavlar sizin başarılı kabul edilmeniz için bir ölçü değil ve asla olmamalı. Tüm çocuklar öncelikle sınavlara değil de, güzel ahlâklı bir insan olmak için hayata hazırlanmalıdır. Sınavda çok başarılı olması, hatta tam puan alması bile o çocuğun diğerlerinden iyi ve üstün olduğu anlamına gelmez. Hem herkes her alanda başarılı olamaz. Hem pilot, hem doktor, hem mühendis gördünüz mü hiç? Sizlerden de her dersten yüzde yüz bir başarı beklenmesi doğru değil. Bazı çocuklar matematiği çok sever, bazıları Türkçeyi, feni ya da resim yapmayı daha çok sever. Bana göre, keşke her çocuk sevdiği alanlarda eğitimler alsa, zorla değil de severek öğrense ve gelecekte sevdiği işi yapsa. 

Mercan ve onun gibi düşünen kardeşlerime, hepinizin ayrı ayrı değerli ve başarılı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hepinizin içinde belki kendinizin bile henüz keşfetmediği yetenekler saklıdır. Tıpkı bir tohum gibidir her insan. Kimi insan hayatı boyunca bu yeteneklerini bilmez ve ortaya çıkması için bir merakı ve çabası da olmaz. Ama nasıl tohumu toprağa atsak, güneş, su gibi uygun bir zemin de bulmuş olsa, fidana ve ağaca dönüşür, meyveler verir. Çocuklar için de bu geçerlidir. Eğer bize, içimizde var olan sevdiğimiz işi yapmak için uygun ortam oluşturulsa, o alanda eğitimler verilse, o zaman herkes başarılı olur. Tüm çocuklar renk renk çiçekler gibi, kabiliyetlerine göre filizlenir. 

Sadece çocuklara değil, büyüklere de seslenelim, çocuklarımızın başarısında karnelerin, notların, sınav sonuçlarının hiç önemi yok. Her çocuk özeldir. Tıpkı parmak izi gibi. Çocuğunuzun mutlaka başarılı olduğu bir alan vardır. Sınav sonuçlarına göre hiç bir çocuk “başarısız” diye etiketlenemez. Hem en büyük başarı ahlâklı, vicdanlı, imanlı, iyi insan olmaktır. Kötülüklerle mücadele için böyle insanlara çok ihtiyaç var. 

Kıyaslanmak, yarıştırılmak elbette her çocuğu çok yaralayan, yanlış bir davranış. Bazen büyüklerin de farkına varmadan yaptıkları yanlışlar oluyor işte. Siz asla moralinizi bozmayın, üzülmeyin. Okuyun bol bol, sevdiğiniz konularda araştırmalar, çalışmalar yapın. Şu da bir gerçek ki, biz sınavların olduğu bir sistemde eğitim alıyoruz. İlkokul’dan bir mesleğe atanıncaya kadar sınavlardan geçiyoruz. Bunu biz değiştiremeyiz. Ama kendimizi değiştirebiliriz. Kabiliyetlerimizi, becerilerimizi geliştirebiliriz. 

Tekrar söylüyorum ki, sınav sonuçlarınızın hiç önemi yok. Her biriniz çok kıymetlisiniz. İçinizdeki başarı çekirdeğini ortaya çıkarmak sizin elinizde. 

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