Kıyamet yakın

Her şey ahirete doğru sür’atle akarken, bir gün gelecek kıyamet kopacaktır.

İnsan nasıl, ne kadar yaşarsa yaşasın ölümden kurtulamıyorsa, dünyanın ve kâinatında bir ölümü olacaktır. Kıyametle dünya, küreler, yıldızlar, güneşler, çarpışma ve patlamalarla dağılacak, harap olacaktır. Kıyamet zamanı tam olarak bilinemez, ancak çok yakın olduğuna dair hadisler ve işaretler vardır. Peygamber Efendimiz (asm), ashabına, iki parmağını bitiştirerek “Ben ve kıyamet bu ikisi gibiyiz” diyerek, sık sık kıyametle ilgili hatırlatmalarda bulunmuştur.

Kıyametin büyük ve küçük alâmetleri vardır. “Deccal” denilen zâlim, hilekâr, din düşmanının ortaya çıkması, “Yecüc ve Mecüc adı verilen fesatçı bir topluluğun yeryüzünün huzurunu bozması kıyametin büyük alâmetlerindendir. Yeryüzünün böyle zulümlerle boğuştuğu bir zamanda Peygamber Efen- dimiz’in (asm) Âl-i Beyt’inden olan Mehdî’nin gelmesi, Hz. İsâ’nın yeryüzüne inip Deccal’ı öldürmesi ve “Dabbetül arz” denilen, aynı anda çok yerde çok kişiyi öldürebilen bir hayvan türünün vukû bulması, son olarak güneşin batıdan doğması da kıyametin büyük alâ- metleridir. Güneş batıdan doğduktan sonra, artık tövbe kapısı kapanmış olur.

Kıyamet kopar.

Hâdis-i Şeriflere göre, kıyâmetin küçük alâmetleri de çok çeşitlidir. İnsanların ahireti unutup, bütün mesâisini ve düşüncesini dünya işlerine vermesi, fani olanları bâki olanlara tercih etmesi, dini dünya karşılığında satması, zekât ve sadâka vermenin zarar olarak görülmesi, helâl para kazanma hassasiyetinin ortadan kalkması, terörün ve zulmün yaygınlaşması, İslâm’ı yaşamanın elde kor tutmak kadar zor gelmesi, emanete hıyânet edilmesi, aşağılık ve zâlim kişilerin milletin başına geçmesi, deprem gibi felâketlerin ve toplu ölümlerin artması, bir zâlimin kötülüğünden korkularak ona itibar ve ikramlarda bulunulması, erkeklerin her hususta kadınların emri altına girmesi, yüksek binalar yapmakta insanların birbiriyle yarışması, şahsiyetsiz insanların bolluk içinde yüzmesi, teknoloji ile zaman ve mesafelerin kısalması gibi işaretler de kıyametin küçük alâmetlerindendir.

Allah, kâinatı kıyâmet ile yerle bir edip iyilikleri Cennete, kötülükleri Cehenneme göndererek, yeniden ahiret şeklinde tasfiye eder, düzenler. Kıyâmetin dehşetini dünya gözü ile Mü’minler görmeyeceklerdir. Allah’a iman edenlerin ruhu önceden kabzedilip, kıyâmet kâfirin başına kopacaktır. Kabirlerindeki ruhlar ise, ruh gözüyle tıpkı bir pencereden ya da ekrandan seyreder gibi derecelerine göre kıyametin dehşetini göreceklerdir. Kimisi hayret içinde, kimisi dehşet içinde, kimisi müjdeli bir bekleyiş içinde, berzah hayatının sona ermesini ve kabirlerinden çıkıp mahşer meydanına doğru yeni bir yolculuğun başlayacak olmasının heyecanı içinde olacaklardır.