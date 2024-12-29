Sor Bakalım

Merhaba arkadaşlar. Bu sayfa sizin sayfanız. Yeni Asya Gazetesinde çocukların da ilgi ile takip edeceği yazılar, haberler, çizgiler olsun istedik. Çünkü bu gazete çocukların da gazetesi. Bir gün gelecek aranızdan gazeteciler, köşe yazarları, karikatüristler çıkacak ve bu sayfaları dolduracak. O günlere çok varmış gibi geliyor değil mi? Ama öyle değil. Görünen her şey yakındır. Biz de bu sayfa ile siz çocuklara yakın olmak istiyoruz.

Bu sayfaya yazı, şiir, resim gibi çalışmalarınızı gönderirseniz değerlendirmeye hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Bu köşede ise soracağınız soruları cevaplamaya, sizinle sohbet etmeye hazırım. İlk soruyu sizin yerinize “Neden çocuk sayfası?” diyerek ben sormuş oldum. Acaba neler soracaksınız ve hangi konularda sohbet edeceğiz, çok merak ediyorum. Sorularınızı bekliyorum.