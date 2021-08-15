Barla’da şarj olduk

Barla, Nur’un ve maneviyatın merkezi.

Bir Nur Talebesinin hayatındaki önemli duraklardan biri. İstanbul il meşveretinin çağrısı üzerine Barla okuma kampına iki kızım ve hanımla birlikte katıldık. Program titizlikle hazırlanmış olup, hem özele, hem de genele gayet güzel hitab etti. Sabah, öğle, akşam ve yatsı namazlarında cemaatimizle birlikte namaz, tesbihat, ders ve sohbetlerimiz mükemmeldi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ailece ve cemaatimizle yaptığımız Barla, Üstadımızın 1. ve 2. evleri, çınar ağacı, çeşme ziyaretleri, Üstadımızın oturduğu aynı yerde oturup ders okumamız harikaydı.

Son gün cemaatle çıktığımız Çam Dağı’nda, Katran Ağacı yanında okuduğumuz 3. Mektup tefekkür dersi adeta bizi başka âlemlere götürdü. Tek kelimeyle şarj olduk ailece. Ayrıca ailece, Eğirdir merkez, seyir terası, Salda gölü gezilerimiz çok hoştu. Şimdi tekrar katılmak için o günü iple çekiyoruz inşaallah nasip dairesinde...

Buradan bu programı organize eden Adem Başkaya kardeşime, bize hem imamlık hem aşçılık yaparak leziz yemeklerini tatmamıza vesile olan ilahiyatçı ağabeyimiz Necati Doğan’a, ailesiyle hizmet eden Diyarbakır cemaatimizden Ali kardeşime, tesis müdürümüz Ahmet Demirdöğmez Abimize ve cemaatimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ebeden daima. İnşaallah Rabbim tekrarını nasip etsin. Selâm ve duâ ile..