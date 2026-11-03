"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2026 SALI - YIL: 57

Allah’ın rahmetinden ümidini kesme

Ahmet ÖZDEMİR
03 Kasım 2026, Salı
Allah’ın rahmetinden ümit kesmek “yeis” olarak da ifade edilmektedir. Şevk ve gayret insanların moral kaynaklarıdır. Hayat şevke binip hareketlenir ve faaliyetle devam eder.

Bu hareketin önündeki en büyük düşmanımız ümitsizliktir. Tembellik karanlığına düştüğümüzün sebebini soranlara Bediüzzaman’ın verdiği cevap şöyledir:

“Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyyesidir. İşte, himmetiniz şevke binip mübareze-i hayat meydanına çıktığı vakit, en evvel düşman-ı şedîd olan yeis rast gelir. Kuvve-i maneviyesini kırar.” (Eski Said Dönemi Eserleri, s. 298.)

Morali bozuk insanların ümide ihtiyacı vardır. Psikologların öncelikli işleri insanlara moral vermektir. Manen çökmüş, azmi kırılmış insanlardan istediğiniz verimi alamazsınız. Ümitsizlik düşmanına karşı kullanılacak silah şu ayettir:

“De ki: Ey günahta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş olan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki, Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.” (Zümer Suresi: 53)

Allah’ın rahmetinden ümid kesmek büyük günahlar (kebair) arasında sayılmaktadır. Bir Hadis-i Şerifte şöyle haber verilmektedir:

“Allah’ın rahmetini ümid eden günahkâr bir kimse, O’ndan ümid kesen ibadete düşkün bir kimseden rahmete daha yakındır.” (Cami’üs-Sağir, c. 3, s. 59)

Yeis, Bediüzzaman’ın dünyasında manevi hastalıkların başında yer almaktadır. Bizim “Hutbe-i Şamiye” olarak bildiğimiz eserin adı da “Devaü’l-Yeis” tir. Yani ümitsizliğin ilacı. Bu eserde İslâm dünyasının içinde bulunduğu hastalıklar sayılırken ilk sırada “yeis” yer almakta ve şöyle denilmektedir:

“Ye’sin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi”

Bunun çaresi olarak da yukarıdaki ayete işaretle şöyle demektedir:

“El-emel. Yani rahmet-i İlahiyeye kuvvetle ümit beslemek.”

İbadet konusunda kendini başarılı göremeyen kimselerin psikolojisinde ümitsizlik başta gelir. Bu ümitsizlik onu inkâra kadar götürür. Konuyla ilgili Bediüzzaman’ın tespitleri şöyledir:

“Amele ve tâate muvaffak olamayan azaptan korkar, ye’se düşer. Böyle bir me’yusun gözüne, dinî meselelere münafi ednâ ve zayıf bir emare, kocaman bir bürhan görünür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, diğer emarelerin sâikasıyla ilân-ı isyan ederek İslâm dâiresinden çıkar, şeytanın ordusuna iltihak eder.” (Mesnevî-i Nuriye, s. 57.)

İbadetlerde tembellik veya terk edenlerin aklına öncelikle Cehennem azabı gelir. Cehennem azabından gelen korku onu ümitsizliğe sürükler. Bu hale düşen kimsenin gözünde dinî konulara zıt küçük ve zayıf bir işaret büyük bir delil gibi görünmeye başlar. Zamanla birkaç işareti elde eden kişi, diğer işaretlerin sevkiyle Allah’a isyan ederek İslâmiyet’ten çıkar, şeytanın arkadaşı ve dostu olur. Bu duruma düşenlerin yapacağı ilk iş yukarıda mealini verdiğimiz ayete sarılmaktır.

Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fon skandalının faturası büyüyor - Fon krizi işten çıkarmaları da tetikledi

    Emekliler açlığa mahkum

    'Öcalan fiilen serbest kaldı'

    İslamofobi metastaz yaptı

    87 yaşında Hafız oldu

    Meclis’e bilgi vermemiş

    MSB: Van'da rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

    Dijital perhiz yapın

    Şeffaflık olmadan birlik olmaz

    Fransa’da öğrenciler yeniden sokağa çıkıyor

    Fon vurgunu iktidarın ayağına dolandı

    Babulmendeb'de çatışmalar şiddetlendi

    Otomotivde kırmızı alarm

    “İlk tutuklandığımda bunun düzeltileceğini düşünüyordum, yanılmışım”

    Kavala derhal özgür bırakılmalıdır

    Tanrıkulu: "Kavala’nın özgürlüğünün önündeki engel siyasidir"

    ‘Çocuklarımıza taş mı yedireceğiz?’

    İmbat Madencilik işçilerinin direnişi sürüyor

    Babacan: "İlgili Kurumlardaki Yöneticileri Derhal Görevden Alın"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Öcalan fiilen serbest kaldı'
    Genel

    Fon skandalının faturası büyüyor - Fon krizi işten çıkarmaları da tetikledi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İslamofobi metastaz yaptı
    Genel

    Emekliler açlığa mahkum
    Genel

    87 yaşında Hafız oldu
    Genel

    Dünyada adaleti yalnızca İslâm’ın sunduğuna inanıyorum
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Meclis’e bilgi vermemiş

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.