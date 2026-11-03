Netice Allah’a Aittir

On-line dersler belirli dönemlerde ivedi bir ihtiyacı karşılamak üzere tanzim edildi bir zamanlar. Bulaş vardı. Hemen herkes evinde oturmaya mahkumdu. Yüz yüze görüşülemiyordu. Evde oturmaktan gına geliyordu.

Böyle dönemlerde on-line dersler Nurcuların ellerinden tuttu. Çünkü hayatını Risale-i Nur’un hakikatlerini duyurmaya adamış Nurcuları bir an bile bekletemezsin. Onlar ahirete gidiyorlar. Koşarcasına. Bu koşuda her adıma ihtiyaç var. Bir an bile boş kalamazsın. Durmayacaksın! Elindeki hakikatleri insanlarla paylaşacaksın. Bir kişiye daha faydam olabilir mi diye endişe edeceksin. Cehennemden bir kişinin daha kurtarılmasını hayatının muradı bileceksin.

Bir şarkı var: “Yürüyelim arkadaşlar” der. Evet arkadaşlarla beraber yürüyeceksin. Kaç kişiye ulaşırsan, başardın demektir. Kaç kişiye? Bir, üç, beş…. On beş! Sayının senin için önemi yoktur.

Senin için koşmak önemlidir. Durma/mak önemlidir. Gevşeme/mek önemlidir.

Çünkü bu yolda muhatabını etkilemek yoktur! Bu yolda mutlaka olmak var, mutlaka ölmek var, mutlaka çabalamak var, mutlaka çalışmak var! Netice Allah’ a aittir.

On-Line Dersler Neden Önemlidir?

Çünkü iman dersidir. Çünkü mahşerin ilk sorudur! Çünkü her zaman yüz yüze dersleri dinlemeye herkes fırsat bulamayabilir. Evde oturmuyordur. Derse gelememiştir. Çalışıyordur. Çekiniyordur… vs vs.

Ama on-line derslerle pekâlâ onlara ulaşmak mümkündür. Kendisine uzaklığı, cihazının düğmesi kadar. Düğmeyi çevirecek ve derse ulaşacak. Zahmetsizce.

Herkesin gözüne mi sokalım diyeceksiniz. Evet, gerekirse… Neden olmasın! Ulaşabileceğimiz birileri varsa, ulaşalım diye. Bir kişiye de ulaşsak, yeter!

Ama bizim online derslerimizi yüzlerce kişi dinliyor. Bunu ciddiye almak ve bu sıkıntıyı aşmak zorundayız. Dünyayı bir dershaneye çevirmek neden mümkün olmasın?

Sadece pandemi günlerinde değil! Her gün! Cihaz mı yok, yayın aracı mı yok, frekans mı yok?.. Her şey var Allah’a şükür, her şey var! Sadece yayına gireceğiz ve dersi dikkatlice okuyacağız.

Çok şükür: Pandemiden beri derslere devam eden bay-bayan çok ders grubu var. Gerçekten tebrikler! Bu sayı artırılabilir. Bir defa, her bölgenin veya ders grubunun böyle bir on-line ders programı olabilir. Olmalıdır. Olmalıdır; çünkü dünya bu gün var, yarın yok! Elimizdeyken yapalım. Elimizden gidinde dizimizi dövmenin faydası yok.

Yanlış yapılır mı? Yapılır. Ama aşılamaz değil! Her gün dershanede okuyanlar, bu defa da on-line’de okuyacaklar! Hepsi bu. Zamanla alışılır.

Biz Tekniği Konuşturalım

Cihan-âlemin bu nurlara ihtiyacı vardır. Gelin; bu nurları insanlardan kıskanmayalım. Çekmeyelim kendimizi. İnsanların bize ihtiyacı var. Şimdi konuşmazsak, kabirde mi konuşacağız?

Açalım yayın araçlarımızı; tabi ki düzgünce bir program dahilinde. Ağabeylerimizi ablalarımızı susturmayalım, konuşturalım! Yetişmiş çok ağabeyimiz ablamız var bizim! Yarın kabirde susarlar. Bugün susmasınlar. Bugün konuşsunlar!

Onlara ekmek sudan daha fazla ihtiyaç var. Bugün susma zamanı değil; bugün konuşma zamanı. Bugün ders okuma zamanı.

Eskiden, çok eskiden online imkânı yoktu; ama veliler, dervişler, kerametle bir yerden bir yere ulaşabiliyordular.

Şimdi keramet teknikte. Yeter ki biz tekniği susturmayalım, konuşturalım. Biz tekniği konuşturalım.