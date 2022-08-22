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22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Ceylan Çalışkan Ağabeyin kızı Nuran Çalışkan: Babam ve hatıraları hayatımda en müstesna bir yerde duruyor

Mikail YAPRAK
22 Ağustos 2022, Pazartesi
Vefatının 59. yılında Ceylan Çalışkan Ağabeyi rahmetle anıyoruz.

Nur serencamının Nur Çocukları ve bugünün hizmet ablaları olan Nuran Çalışkan ve Nurdan Demirel ile röportaj gerçekleştirdik.

ÖNSÖZÜMÜZ

İttihad Gazetesi’nin 1968’de yayınlattığı NUR ÇOCUKLAR adlı kitabın kapağındaki çocuğu merak edip araştırmam ve bu çocuğun, Üstad Said Nursî’nin sadık hizmetkârı ve manevî evladı Ceylan Çalışkan’ın kızı olduğunu öğrenmem, böyle bir çalışmaya fikrimi ve kalemimi sevketti.

İlaveten; bu kitapta çocukluk resimlerine ve kısa bilgilerine yer verilen bu çocukların, kitabın isminden de anlaşılacağı gibi Nur talebelerinin çocukları olmaları hasebiyle, şimdilerde 58 veya en fazla 60 yaşları civarında ve inşaallah Nur’a adanmış hizmet ablaları ve ağabeyleri olabilecekleri düşüncesi, araştırma ve sonuca varma gayretimizi tetikledi.. Ve bu ilham, (şimdilik) ikinci bir isim olarak da, o günün nur çocuğu ve bugünün ablası (hepinizin yakından tanıdığı, son şahitlerden merhum Ali Demirel ağabeyimizin kızı) olan Nurdan hanımefendiyi bu çalışmamıza dahil ettirdi.

Bu çalışmamız için iz sürerken, yardımlarını bizden esirgemeyen (Yeni Asya’nın kadim fedakârlarından) Sabahaddin Aksakal ağabeye, Yeni Asya’nın kadim Yön. Kur. üyelerinden İsmail Özdemir ağabeye, Ceylan Çalışkan ağabeyin damadı Doç.Dr. Ömer Morgül hocamıza, Ali Demirel ağabeyimizin oğlu Muhsin beye ve damadı Dr. Abdulkadir beye teşekkürü bir borç biliriz.

Mikail Yaprak

***

1968’in NUR ÇOCUKLAR kitabında adı geçen ve kitabın kapağında resmi bulunan Nuran Çalışkan hanımefendiye sorduğumuz sorular ve aldığımız cevaplar:

Bugünün Nuran Çalışkan hanımefendisi, o günün Nur Çocuğu Nuran’ı nasıl hatırlıyor?

Öncelikle teşekkür ediyorum. NUR ÇOCUKLARI kitabını gündeme getirmek güzel olmuş. İnşaallah hayırlı hizmetlere vesile olsun. Bu vesileyle hiç unutulmayan hatıralarım yeniden canlandı. Aslında 4 yaşında bir çocuk ne kadar hatırlar ki.. Fakat o hatıralar, o çocuğun büyükleri tarafından sürekli canlı tutulursa unutulmuyor. Benim de hayatımda en müstesna bir yerde duruyor.

BABAMLA İNŞAALLAH BERZAHTA VE CENNETTE GÖRÜŞECEĞİZ

Dünya gözüyle göremediğiniz; Hazret-i Üstadımızın sadık, cesur, sevimli talebesi ve manevî evladı ve umum Nur talebelerinin çok sevdiği muhterem babanız Ceylan Çalışkan ağabeyimiz hakkında ne söylemek istersiniz?

Muhterem babam rahmetli Abdulkadir Ceylan Çalışkan, Allah ondan razı olsun. Onun kızı olmakla şeref duyarım. İnşaallah Berzahta ve Cennette (mahçup olmadan) görüşürüz. Onu tanımadım fakat doğduğumdan beri hep onu yad ederek büyüdüm. Aile içinde ve Nur dairesindeki kardeşler arasında hep anıyoruz elhamdülillah.


“İttihad gazetesi açılışında bileziklerimi verirken.” (Nuran Çalışkan)

 

Muhterem babamı dünya cihetiyle tanımadım, fakat Mehmet dedem, Sadık amcam, Hakkı dedem, Haydar ve Avni dayım ve Nur talebesi ağabey amcalarım yokluğunu hissettirmediler. Allah (cc) sevgili anneme uzun ömürler versin. Bu arada anneciğim de onun hem eşi hem de dava arkadaşıydı. Annem de babam gibi 13 yaşında Nurlarla tanışmıştı. Allah ondan razı olsun. Ebedî arkadaşı olarak Cennet’ül Firdevs’de daim mesut eylesin. Amin.

Babamı; annem’den, halalarımdan ve  bilhassa onu çok seven abilerden dinledim ve dinlerim. Pek çoğu “Son Şahitler”de var. Yalnız Talia annemin anlattıklarında çok önemli hususiyetler var.İşte onlardan bir kaçı:

GECELERİ RİSALE TASHİH EDERDİ

•Gündüzleri çalışır, geceleri Risale tashih ederlerdi. Cuma günleri çalışmayıp, hanımları derse götürüp çocuklarla ilgilenirdi..

•Annem; sevgili babamdan, Üstad Hz.’den bahsetmesini istediğinde; abdest alıp, diz çökerek anlatmak istermiş..

En büyük halam (dayım Haydar Morgül’ün eşi) anlatmıştı. Babam, “Annem Beni Yetiştirdi” şiirini ilk düzenleyince, halalarıma öğretip, babaannem pazardan gelip kapıdan içeri girerken hep bir ağızdan söyletmiş..

Ayrıca, büyük halam anlatmıştı. Bir gün babam, halamları Sakarya nehrinin kaynaklarından biri olan Sakar Başına pikniğe götürmüş. Onlar sofrayı hazırlarken babam da subaşında geziyormuş. Aniden gelerek, Üstad Hazretleri çağırıyor deyip, onları hemen geri getirmiş. Halam; onun (babamın) manevî telefonları var, diyordu.


“Nur Çocuklar” ile yapılan röportajlar ilk defa İttihad gazetesinde çıkıp sonra kitap olarak yayınlanmıştı.

Rahmetli babam genç yaşta vefat etti. Bizlere çok hatıra bırakmadı ama, inşaallah yaşadığı ömrü iman hizmeti cihetiyle fevkalade bereketlendiğini Rahmet-i İlahiye’den ümit ediyoruz.. 

ROPÖRTAJ: MİKAİL YAPRAK

(Devam edecek)

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