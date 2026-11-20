Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı Belediye Meclisinde belediyeye iş makinesi hibesi için destek istediği AKP Grup Başkan Vekili Ahmet Namlı’dan –yanındakinin de alkışladığı(!)- şu cevabı alıyor:

“İktidarın nimetlerini isteyemezsiniz şimdi. Gelin bize yaparız bazı şeyler!”

Resmi video kaydı internette dolaşan diyaloğun ilgili kısmının tamamı şöyle:

“Ben size başka bir şey söyleyeyim. Öyle uğraşmayın. Yeni moda var. AK Parti’ye geliyor herkes. Siz de gelin. Onun çözümü o. Seçimde ‘iktidarın nimetlerini vaat ediyorum’ demediniz. İktidarın nimetlerini isteyemezsiniz şimdi. Kendinize güvendiniz çıktınız. Gelin bize, yaparız bazı şeyler.”

Bu aleni ve şımarıkça suç itirafına karşılık CHP’den seçilmiş olan (ve şimdi YENİ Parti’de siyaset yapan) Başkan Hasan Baltacı da şu cevabı veriyor:

“Ahmet abiyi tebrik(!) ediyorum. Türkiye’nin özeti gibi. ‘Gelin bize, yapalım yardımı’ diyorsunuz. Türkiye böyle yönetiliyor zaten. Biz dediğiniz kim, siz dediğiniz kim? Hakkımız olanı almak istiyoruz. Bunun için ‘partimize gelin’ demek Türkiye’nin özeti aslında. Araç mı istiyorsun AKP’ye gel. Para mı istiyorsun. AKP’ye gel. Zengin mi olmak istiyorsun AKP’ye gel. Fonda vurgun mu yapmak istiyorsun AKP’ye gel!”

Adında Adalet olan partinin Türkiye’de kamu hizmetlerini getire getire getirdiği yer burası. İltimasın, rüşvetin ve korkutmacanın aleniyet kazanıp kurumsallaşması.

Seçilmiş bir mahallî idareci olarak iktidar partisine mensup değilseniz; merkezî idareden, mesela Çevre ve Şehircilik Bakanlığından başkalarına giden ve size de gelmesi gereken ve hak ettiğiniz kamu payını alamıyorsunuz.

Bu sadece o “muhalif” siyasetçiye ceza değil. Seçmene de ceza.

Seçmen olarak bir muhalif partinin adayına oy verecekseniz beldenizin merkezî hükümetten hak ettiği hizmet desteğini alamamayı yani zulmün mazlumu olmayı da göze alacaksınız.

Böyle bir ortamda seçmenin “hür iradesiyle” en doğru ve en isabetli gördüğü adayı tercih ettiğini söyleyebilir misiniz?

Böyle bir sistemde “demokrasi işliyor” diyebilir misiniz?

Bu hileleri yapanlara hesabı kim soracak?

Bu suçların cezasını Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri arasında bulmak kolay ama şimdi aramaya gerek yok.

Sadece şu: Var vicdansızlar. Varsa vicdan sızlar.

Biliyoruz biz bunları yazınca, bazı okuyucumuzmuşumsular bu yazımızın da altına “ama eskiden de böyleydi” ya da “ama CHP de şöyle zulmetmişti” gibi yorumlar yazmaya çalışacaklar.

Cevabını da baştan verelim ki rahat etsinler:

Birincisi hata hataya mazeret olamaz. Ezber ediversinler.

İkincisi, hatırlatalım, AKP şunun için kuruldu:

Bilhassa Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin 1994’ten sonraki dönemde muhalif başkanları durumunda olan Melih Gökçek ve Recep Tayyip Erdoğan’a ve dolayısıyla onların seçmenlerine yapılan haksızlıkları kalıcı olarak ve bütün partiler için ortadan kaldırmak ve kamu yönetiminde adaleti sağlamak için.

Zaten adına “adalet”i bu sebeple aldı ve bu hedefle iktidar oldu.

Ama sonra ne oldu?

İktidarda kalmak için “herşey mübah” oldu. Memlekete de demokrasisine de ideallerine de yazık oldu.

Bunu kimse savunmaya kalkmasın.

Hele “işin tabiatı bu, ateşe yakın olan ısınır” gibi bir cümleye sarıp makuliyet kılıfıyla saklamaya hiç kimsenin hakkı yok.

Memleketi bu hale getirenler de ateşe yakınlar...