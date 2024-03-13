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13 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Sözler'den İlhamlar

Mikail YAPRAK
13 Mart 2024, Çarşamba

BİRİNCİ SÖZ

"SÖZLER"e başlıyoruz, "Bismillah" diyerek: Bir..

Her şeyin Sahibine varlık olmalı esir..

Rahman üç şey istiyor, sayısız nimetlere:

Başta Bismillah ile zikir, şükür ve fikir..

İKİNCİ SÖZ

Okuyunca Sözler'den bir de İkinci Sözü;

Bildim, dünyayı nasıl görmeli mü'min gözü..

Demek emniyet, huzur ancak İslâmiyette..

İmandadır Cennetin ve saadetin özü..

ÜÇÜNCÜ SÖZ

Dur ey dünya yolcusu! İşte sana iki yol:

Arştan ferşe farklıdır mânada sağ ile sol..

Sağda oruç ve namaz, kanun ve nizam vardır..

Solda bunlar yok ama; korku, tehlike bol bol..

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