Sözler'den İlhamlar

BİRİNCİ SÖZ "SÖZLER"e başlıyoruz, "Bismillah" diyerek: Bir.. Her şeyin Sahibine varlık olmalı esir.. Rahman üç şey istiyor, sayısız nimetlere: Başta Bismillah ile zikir, şükür ve fikir.. İKİNCİ SÖZ Okuyunca Sözler'den bir de İkinci Sözü; Bildim, dünyayı nasıl görmeli mü'min gözü.. Demek emniyet, huzur ancak İslâmiyette.. İmandadır Cennetin ve saadetin özü.. ÜÇÜNCÜ SÖZ Dur ey dünya yolcusu! İşte sana iki yol: Arştan ferşe farklıdır mânada sağ ile sol.. Sağda oruç ve namaz, kanun ve nizam vardır.. Solda bunlar yok ama; korku, tehlike bol bol..

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