Sözler'den İlhamlar

BİRİNCİ SÖZ
"SÖZLER"e başlıyoruz, "Bismillah" diyerek: Bir..
Her şeyin Sahibine varlık olmalı esir..
Rahman üç şey istiyor, sayısız nimetlere:
Başta Bismillah ile zikir, şükür ve fikir..
İKİNCİ SÖZ
Okuyunca Sözler'den bir de İkinci Sözü;
Bildim, dünyayı nasıl görmeli mü'min gözü..
Demek emniyet, huzur ancak İslâmiyette..
İmandadır Cennetin ve saadetin özü..
ÜÇÜNCÜ SÖZ
Dur ey dünya yolcusu! İşte sana iki yol:
Arştan ferşe farklıdır mânada sağ ile sol..
Sağda oruç ve namaz, kanun ve nizam vardır..
Solda bunlar yok ama; korku, tehlike bol bol..