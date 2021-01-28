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30 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Büyükler nasıl intikam alır?

Misbah ERATİLLA
28 Ocak 2021, Perşembe
Büyük ruhlu insanlar intikam alır mı?

Peki, intikam alırsa nasıl alır? Nelson Mandela başkan olduktan sonra bir gün askerleri ile bir yürüyüşe çıkar. Yürüyüşten sonra bir restorana öğle yemeği yemek için gider. Restoranın ortasında bir masaya oturur ve yemek siparişlerini verir. Mandela ve yanındakiler yemeklerini beklerken yan masada tek başına oturan bir adam görürler. Adamın yemeği masasına ulaşınca, Mandela askerlerden birini göndererek o adamı masalarına dâvet eder.

Adam gelir ve Mandela’nın yanına oturur. Adam sessizce yemeğini yerken ne kimsenin yüzüne bakar ne sohbete katılır ne de kimseyle göz kontağı kurar. Bu esnada sürekli adamın elleri titrer. Adam yemeğini bitirince sessizce masadan kalkar, Mandela’ya bakmadan hoşça kalın der gibi elini sallar.

Adam gidince güvenlik görevlilerinden birisi Mandela’ya: “Efendim o adam çok hasta olmalı. Yemeğini yerken eli sürekli titriyordu” deyince Mandela,

“Hayır, adamın elleri o sebepten dolayı titremiyor” dedikten sonra “Adam ben hapisteyken benim gardiyanlarımdan bir tanesiydi. Bana su vermesi için yalvarırdım. Ama bu gardiyan bana su vermektense, alay eder, kafama işerdi. O adam hasta değildi, sadece artık başkan olduğum için benden korkuyordu. Onu hapse göndereceğimden korkuyordu. Ama ben öyle bir insan değilim. İntikam almak isteyen zihinler ülkeleri darmadağın ederler, barış isteyen insanlar ise ülkeler büyütür.”

Mandela, bir gün BBC’ye verdiği bir mülâkatta şöyle der: “Eğer onları affetmezsek, kırgınlık ve intikam duyguları hep var olacaktır. Biz ise geçmişi unutalım, şimdiye ve geleceğe bakalım, ama geçmişte yaşanan acımasızlıkların da bir daha yaşanmasına asla izin vermeyelim, diyoruz.”

Bir diğer örnek de Bediüzzaman Said Nursî’dir. Bediüzzaman, “Yirmi sekiz sene çektiğim ezâ ve cefalar ve maruz kaldığım işkenceler ve katlandığım musîbetler hep helâl olsun. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara, hakaret edenlere, türlü türlü ittihamlarla mahkûm etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara, hepsine hakkımı helâl ettim. Benimle beraber çok talebelerim de türlü türlü musîbetlere, eza ve cefalara maruz kaldılar, ağır imtihanlar geçirdiler. Benim gibi onlar da bütün haksızlıklara ve haksız hareket edenlere karşı bütün haklarını helâl etmelerini isterim. Bizim vazifemiz onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. Bize eza ve cefa edenlere karşı hiçbir talebemin kalbinde zerre kadar intikam emeli beslememesini ve onlara mukabil Risale-i Nur’a sadâkat ve sebatla çalışmalarını tavsiye ederim. Medresetü’z-Zehrâ’nın Risale-i Nur Talebeleri bu vasiyetimi unutmasınlar” 1 der.

Yukardaki örneklerde olduğu gibi büyük ruhlu insanlar intikam duygusunu evcilleştirerek toplumun hafızası ve kalbinde ölümsüzleşirler. Bu erdemli insanlar, insanlığın yolunu kaybettiği karanlık günlerde bir kutup yıldızı gibi örnek davranışlarıyla insanlığa yol gösterici olurlar.

Kaynak:

 1) Emirdağ Lâhikası-2 289. Mektup sayfa: 401- Konuşan Yalnız Hakikattir.

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Yorumlar

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  • Süleyman Alıç

    28.1.2021 21:54:08

    Çok güzel bir makale TEBRİK ediyorum benim Aklıma da Evren ile Demirel geldi; 12 Eylül ihtilâli ile hükümetten alaşağı yaptığı sürgüne gönderdiği yasak koyduğu Başbakan Süleyman Demiral Cumhur başkanı Olunca kenan Evrenin bir (yanlış hatırlamıyorsam) Rahatsızlığı dolaysıyla özel bir uçak göndererek Ankaraya getirtmiş olmasıdır. Evren nasıl kahrolmuştur kimbilir.

  • Ömer YAŞAR

    28.1.2021 17:42:03

    Erdemli İnsan olmak ayrı bir durumdu, özelliktir. Kişilik sahibi olanlar toplum tarafından herzaman kabul görmüştür. Adaleti istemek ayrı uygulamak apayrı bir kişilik özelliğidir. Sözle söylemek ile nefsine ağır geleni yapmak arasında dağlar kadar fark vardır. Önemli olanın eline güç yetki geçince vicdanlı hareket etmektir.

  • Abdulkadir

    28.1.2021 17:10:47

    İntikam ruhlu olmak,kimseye birşey kazandırmamış ve kazandırmayacak.Şimdiki idarecilerin kulakları çınlasın.

  • Ali Kiren

    28.1.2021 16:29:39

    Selamunaleykum. Kutahyada mukim Serafettin Kartal abi anlatti. Afyon'da yukarida anlattiginiz bahislerden ders yapiyor. Birde, uyuklamakta olan biri irkilerek uyaniyor, sunu bir daha okur musunuz? diyor. Butun gozler ona cevrilmis . Serafettin abi tekrar okuyor. Adam soruyor: Yani Ustad bana da mi hakini helal etti? deyince herkes meraklaniyo tabi. Hayirdir diye sorulunca anlatiyor. O zamanlar saglik memruydum. Mahkumlara asi yapmaya giderdik. Bir asi vardi ki, bu sadece Said Nursi'ye mahsustur, yani zehirdir. Biz gorevli oldugumuz icin, bize emredileni yapardik. Yani, Said Nursi, bana da mi hakkini helal ediyor?

  • Cenk Çalık

    28.1.2021 11:12:05

    Affederseniz sizin için daha hayırlıdır mealinde bir ayet hatırlıyorum. İntikam herkesin affetmek er kişinin işidir. Büyük olmak kısastan vazgeçmek belki o tecrübenin imtihan olduğunu görerek verdiği mesajlara odaklanmak demektir. Ayrıca, intikam alan belki de bir daha o kişinin ebede kadar kaybedilmesine sebep olur. İnsan kazanmak ve doğru yola yönlendirmek affetmekten geçer. Ancak bu şekilde bir iç hesaplaşmaya, vicdanını harekete geçirmek mümkündür. Mandela ve Bediüzzaman tecrübeleri bu hakikatin müşahhas numuneleridir. Allah razı olsun Misbah hocam. Harika bir yazı daha okumuş ve istifade etmiş olduk. Baki selamlar.

  • ihsan

    28.1.2021 10:01:28

    Demek affetmek büyük bir erdemdir. Kaleminize sağlık hocam. Daha nice yazılarınız okumak dileği ile.

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