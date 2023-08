Sav köyü Risale-i Nur’a bağlıdır

Sav köyünde her bir ev Medrese-i Nuriye gibi Risale-i Nura hizmet etmiştir.

Bunlardan biri de Sav köyü sakinlerinden Ahmet Zeki Avşar’ın evidir. Ahmet Zeki Avşar, Sav’da nurların temelini atan has talebelerden Hacı Hafız Mehmet’in torunudur. Dede Hacı Hafız Mehmet, torunu Ahmet Zeki Avşar’ı daha çocukken ve Bedüzzaman Isparta’da Şükrü Efendi köşkündeyken ziyaretine götürmüştü. Ahmet Zeki çocukluğunda nurlarla ve nurun ilk has talebelerinin hizmet tarzlarıyla ile tanışmıştı. Sav köylülerinin her evde Risale-i Nurları bin kalemle yazmaları 1952 yılından itibaren Bediüzzaman’ın Sav köyünü sık sık ziyaret etmesine vesile olmuştur.

Ahmet Zeki Avşar yeni yaptırdığı evine Bediüzzaman’ı davet eder. Daha sonraki zamanlarda davetini tekrarlar. Son seferinde “Üstadım, evimin üst katını dershane yaptım” demesi üzerine Bediüzzaman, kimsenin evine gitmemesine rağmen medreseye hürmeten Ahmet Avşar’ın evine gider. 10-15 dakika Risâle-i Nur okutur ve dinler. İkram üzerine yemek olarak az pekmez ve yoğurt yer. Bediüzzaman Sav’dan ayrılırken Ahmet Zeki’ye “Beni dünyaya getiren âmillerden anam, babam, memleketim benim nazarımda nasıl mübarekse yetmiş senedir tahakkukuna uğraştığım mesleğimi Sav Köyü tahakkuk ettirdiği için benim nazarımda o da nispeten mübarektir. Ankara, İstanbul hatta hükümet erkânı arasında ne kadar Risale-i Nur’a hizmet edenler varsa sizlerin hizmetkârları hükmündedirler. Dede Hacı Hafız Efendi de bilmedi, başkası da bilmedi. O veliyullahtandır” dedi. Daha sonra “Ben Sav’ın emvâtını dualarıma dâhil ettim” dedikten sonra elini açar ve dua eder. Yanındakiler de âmin diyerek duasına iştirak ederler. Emirdağ Lahikası-I’de Ahmet Zeki Avşar ile ilgili şöyle bir bölüm yer almaktadır: “Cenab-ı Hak aynı sistemde tam hayrulhalef mahdumu Hafız Mehmet ve hafidi Ahmet Zeki’yi onun vazifesinin idamesine muvaffak eylesin. Âmin ve onların umumuna sabrı cemil ihsan eylesin, âmin.”

Bediüzzaman Sav ile ilgili “Kardeşlerim, bütün âlem-i İslam Türkiye’ye bağlıdır; Türkiye, Isparta’ya bağlıdır. Isparta, Sav’a bağlıdır. Sav, Risale-i Nur’a bağlıdır. Risale-i Nur Kur ’an-ı Azimiüşşana bağlıdır. Kur’an’ı Azimuşşan da arş-ı a’lâya bağlıdır.” diyerek bin kalemle Risale-i Nurları yazan Sav köylülerine verdiği önemi belirtir. Başka bir yerde de “Ben Sav karyesini Camiü’l- Ezher olarak kabul ediyorum” diyerek sav köyüne verdiği ehemmiyeti dile getirir. Ahmet Zeki Avşar 1923 tarihinde Sav köyünde doğdu. 1987 yılında elim bir trafik kazası sonucu vefat etti. Sav cami avlusundaki mezarlıkta babası Hacı Hafız ile aynı mezarlığa defnedildi.

Kaynak: Himmet Koçoğlu - Kastamonu Kahramanlar-1