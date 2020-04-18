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18 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Gençliğimi ve hislerimi eğittim

Muhammed Enes Şiran
18 Nisan 2020, Cumartesi
Nevşehir okuma programında aldığım “Gençlik ve His Eğitimi“ isimli kitabı okudum ve herkese tavsiye ederim. Şimdi bana 'Bu kitaptan ne anladın? Ne tür bilgiler istifade ettin ve niçin bize tavsiye ediyorsun?' derseniz izah edeyim;

Bir toplumun en önemli dinamiği gençler olduğundan enerji almaya açık gençlerin pozitif enerji yüklü kitaplardan istifade etmeleri mutlaka sağlanmalıdır. 

Başlayalım:

“Delilikten bir şube”: Gençlik

Gençlikteki bu yüksek enerji ebedî bir gençliği kazanmak içindir. Gençlik dönemi risk dönemidir. Çünkü akıl ve kalp susmuş nefis hâkimdir. Ancak; hayatın tam orta yerine namazları ve ibadetleri koyma diyalogları dünya işlerini düzene koyabileceği gibi ahirete ait kazançlarında sebebi olabilecektir.

Yani hayatını dâvâsına verene dâvâsı “Hayat” verir. Hislerimiz adeta mana tarlalarındaki tohumlar gibidir hangi hisleri büyütüyorsak tarlada o yetişecek ve hâkim olacaktır.

Bu kadar tehacüme, fitneye karşı gençlerin imanlarının gereklerini yapmaya çalışmaları güçlü bir ruh taşıdıklarına ve nefislerini iyi idare edebildiklerine işarettir. Ve bunların yanında gençlerin bazı ihtiyaçları vardır bunlar;

Özellikle; gençlerin zaman zaman hayatın akışkanlığı içerisinde kenara çekilerek, biraz düşünme, kendine gelme muhasebe etmeleri bir gerekliliktir.

Gençlerin pozitif olmaları için pozitif beslenmeleri de gerekir. Gençlerin kendilerini yarın karşılaşacakları davranışlara şimdiden hazırlamaları gerekir. Gençler ancak hedefli bir hayatta mutlu ve pozitif olabilirler onun için mutlaka yaşlarına uygun hedefleri bulunmalıdır…

Yani ideal bir gençlik ortaya çıkmalıdır. Umarım şu an benim neden bu kitabı sizlere tavsiye ettiğimi anlamışsınızdır.

“Gençlik ve His Eğitimi” kitabı için yazarı Sebahattin Yaşar’a ve kitabı bize sunan Yeni Asya Neşriyata teşekkürlerimi sunarım.

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