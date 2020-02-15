"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Bediüzzaman’a talebe olmak

Muhammed Enes Şiran
15 Şubat 2020, Cumartesi 00:13
Bediüzzaman’a talebe olmak kolay değildir. Sizce ona talebe olabiliyor muyuz? Olmak için neler yapıyoruz?

“Cemiyetin imanı yolunda bir Said değil, bin Said feda olsun” diyen bir Bediüzzaman’a biz kaç dakikamızı, saatimizi verebiliyoruz? Hangimiz cemiyetin imanı yolunda hapisleri, sürgünleri, zehirlenmeleri göze alıyoruz?

Bırakın böyle ağır imtihan durumlarını, haftanın bir akşamı bir iki saatlik sohbetler için rahatımızı bozsak yetecek.

Rahata düşkünlük çağın ağır imtihanlarından galiba.

Günümüzde Bediüzzaman’a talebe olmanın önündeki ciddî engellerden bir tanesi gibi duruyor, meylü’r-rahat.

Bu girdaptan nasıl kurtulacağız?

Bir kardeşimiz elimizden tutsa da çıkarsa bizi bu haletten ve talebe olmaya gitsek haftada bir.

Bediüzzaman’ı tanımak bir şeref, ama bu talebelik için yeterli mi?

Birilerinin talebesi olan onun için ne yapar? Onun gibi olmaya çalışır değil mi?

İşte biz de Bediüzzaman’a benzemeliyiz. Onun için hayatı hakir görerek, yüksek ideallere çevirmeliyiz gözlerimizi.

Bediüzzaman’a talebe olmak yolunda hiç değilse haftada bir, kendimizden bir saati verebilmeliyiz.

Büyük idealleri olanların büyük zorlukları göze almaları gerekmez mi?

Hem asrın müceddidine talebe olmak istiyorsun hem de rahatına düşkünsün, bu olur mu?

Haftada bir, bir saat; günde bir on sayfa büyük kazançlara ortak olmak için nefse zor gelmese gerek.

Nefis, kârlı yatırımları sever. Onu bu kârlı yatırıma ikna etmeliyiz. Bir verip, on, yüz, bin almak nefsin hoşlanacağı bir adımdır.

Bize, ebedî bir hayatı kazanmak için yirmi dört altın veren ve ondan da yine bizim kendimiz için bir altını saklamak isteyene o bir altını vermemek olur mu?

Sadece Risaleleri okumak, talebe olma yolunda önemli bir basamaktır. Okuyunca arkası gelecektir. Bediüzzaman’a talebe olmak, ona benzemek öncelikle bolca okumakla elde edilecektir.

İman ve Kur’ân dâvâsı yolunda bin Said’i veren, bizden yine kendimiz için (bir Said bile değil) bir saati istiyor.

Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdlip’te insanî dram büyüyor

    Ekrem Kılıç duâlarla anıldı

    AB: Türkiye’de basın hürriyeti daraldı

    İsrail, devletler hukukunu ihlâl ediyor

    AYM’den gazetecilerin ‘yıpranma payı’ düzenlemesine iptal

    Kanal İstanbul raporu yargıda

    Yardımlar azalıyor

    Trump'ın ihanet planına tepkiler devam ediyor

    'BM'nin açıkladığı liste önemli bir adım'

    'Camilere saldırılar iğrenç davranış'

    Çin, Ebola ilacını denemeye karar verdi

    Sınırına askeri sevkiyat sürüyor

    Burhan Kuzu hakkında soruşturma başlatıldı

    Böyle ekonomiye kim güvenecek?

    6 sağlık personelinin de öldüğü Çin'de son durum?

    ‘Çinli Hoca’

    Batı Halep kırsalında rejimin ait bir helikopter düşürüldü

    Bahçelievler'de 7 katlı boş bir bina çöktü: "Binanın demirlerini almışlar"

    Dünya gittikçe daha da ısınıyor!

    İman Ahmed Leyla Bebek yürekleri dağladı...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk depremlerini bitirmenin şartı...
    Risale-i Nur'dan

    Dünya sıkıntıları sinek ısırması gibidir
    Ahmet BATTAL

    Öcüler yemesin bizi!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Ekonomi iyi gidişte” imiş!
    Faruk ÇAKIR

    İyiliğe engel olan kim?
    Ali FERŞADOĞLU

    Vesvesenin imanımıza zararı yoktur (1)
    Genel

    İdlip’te insanî dram büyüyor
    Mehmet ÇETİN

    İstanbul Sözleşmesi bir neticedir!
    Rifat OKYAY

    Yâ Rabbim, hastalıklarımıza şifa ver! Âmin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.