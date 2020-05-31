Kısa vakitler, büyük kârlar

Herkes yaptığı işin ona kârlı ve hayırlı bir şekilde dönmesini ister. Hiç kimse, ‘ben bir şey yaptım onun sonunda bana kötü bir geri dönüş olsun’ istemez. Ve bunun yanında bir şey daha vardır, herkes işinin en kısa zamanda, en iyi şekilde olmasını ister.

Ya zamanımızı en doğru şekilde kullanmayı öğreneceğiz ya da bunu yapmaları için başkalarını teşvik edeceğiz.

Risale-i Nur’da ‘Beşinci Söz’de de bahsi geçtiği gibi, kim yirmi dört saatlik zaman diliminin sadece bir saatini en doğru şekilde kullanırsa kurtuluşa erecektir. Ama bu bazı kimseler için bu nedense çok ağır geliyor.

Gün içinde sadece bir saatimizi namazımıza ayırsak bütün sıkıntıların ortadan kalkacağı açıktır. Ve namazın sadece ahiret için değil dünya için de birçok faydası vardır. Meselâ beş vakit namaz bizim günlük hareket ihtiyacımızı da karşılar. Oruçta da başka başka hikmetler var.

Yılın sadece bir ayında tuttuğumuz oruç sadece ahiret hayatımızı kurtarmakla kalmayıp bizim bağışıklık sistemimizi de güçlendiriyor ve bizi hastalıklardan koruyor. Bize sabrı öğretip dilimizi de kötü sözlerden koruyor. Yani pek çoğumuzun nefsine ağır gelen şeyler bizi hem ahirette hem de dünyada rahat ettiriyor.

Bu ve bunun gibi şeylerle nefsimizi terbiye etmek çok önemlidir. Zaten namazımızı ve orucumuzu sürekliliğe bağlayıp devam ettirdiğimiz zaman, bir süre sonra bunları yapmamak, orucu tutmamak, namazı kılmamak bize zor geliyor.