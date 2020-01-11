Kendimle yürüyüşe çıktım

Kitap fuarından aldığım “Kendinizle Yürüyüşe Çıkın” isimli kitabı okudum. Kitap benim bakış açımı çok etkiledi. Bu kitabı herkese tavsiye ederim.

Özellikle kitaptaki örnekler günlük hayatın içinden. İnsan hayatı yaşarken elinden birisinin tutup rehberlik yaptığını hissediyor. Kitaptaki örnekler bana sokak lambası gibi, yolumu aydınlattı. Örneklerin çoğu herkesin hayatında olanlardandı.

Kitaptaki paragrafların kısa kısa olması beni mutlu etti. Kitabın hemen okunmasını sağladı. Kitap biraz daha ince olsaydı daha mutlu olurdum. Ben çok sayfalı kitapları okumakta zorlanıyorum.

Kendinizle Yürüyüşe Çıkın kitabının bana kattıklarına gelince; hayatı daha pozitif algılamaya başladım. Her şey bana güzel görünmeye başladı. Sanırım kitap içimde yeni bir pencere açtı. Ve oradan hayat ve yaşadıklarım daha hoş göründü.

Kendi hayatımda hissettiğim güzel bir şey daha oldu. Gün içinde daha çok “elhamdülillah” demeye başladığımı anladım. Bu da beni çok mutlu etti.

Ayrıca eskiden bir problem yaşadığımda, hemen bir başkasını suçlu ilân ederdim. Şimdi ise, artık bir problem yaşadığımda hemen “Acaba bende ne problem var?” demeye başladım. Suçu başkalarında arama özelliğimi terk ettim. Bu da beni mutlu eden başka bir konu oldu. Artık kendime daha çok bakmaya başladım.

“Kendinizle Yürüyüşe Çıkın” kitabı için Yazarı Sebahattin Yaşar’a ve kitabı bizlere sunan Yeni Asya Neşriyata çok teşekkür ediyorum.