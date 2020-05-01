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1 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Bizi hayata bağlayan “36.5” derece

Muhammed Enes Şiran
01 Mayıs 2020, Cuma
Başta dünya olmak üzere ülkemizde etkisi altına alan koronavirüs hayatımızı ciddî bir şekilde etkilemekte ve etkilemeye de devam ediyor.

Nerdeyse her yönden hayatımıza etki eden koronavirüsü gerçekten iyi yorumlamak zor, ama iyi düşünelim iyi olsun.

Evet en başta söylediğimiz gibi “Bizi hayata bağlayan ‘36.5’ derece” bizim için hayatî bir unsur. Bu rakamın 2-3 derece oynaması bizim hayatımıza mal olabilir.

Ve bildiğiniz üzere koronavirüsün belirtilerinin en başında yüksek ateş geliyor. Halbuki yüksek ateş dediğimiz şey 2-3 derecelik oynama ve bu bizim için çok basit geliyor. Ve farkındaysanız 2-3 derece sadece oynadığı zaman kıymeti anlaşılıyor. İnsan sadece sağlığını kaybettiği zaman sağlığının kıymetini anlıyor.

Genellikle ‘36.5’ derece seyreden insan vücudu 2-3 derecede ölümle karşı karşıya gelmesi elbette bize müthiş bir düzeni ve bu düzenin en büyük parçasından en küçük parçasına kadar idare eden Allah’ı (cc) hatırlatıyor. Bu da bizi haliyle tefekküre sevk ediyor. Bu koronavirüse karşı bulduğumuz bir olumlu bakış tarzı ve bunun sadece başlangıç olduğunu hepimiz biliyoruz.

Tefekkür bizim ahiret hayatımız için çok önem taşıyor. Meselâ Allah etmesin koronavirüse yakalanırsak nasıl duâ edeceğiz? Tabi ki en başta sağlığımıza kavuşmak için, ama sağlığımıza kavuşmak için duâ ederken o durumdan daha beterine düşebiliriz diye şükür de edebiliriz.

Hiç olmazsa sağlıklıyken kıymetini bilmediğimiz sağlığımızı  gelecek daha büyük musîbetten korumak için Allah’a (cc) duâ edebiliriz. Evde kaldığımız süre boyunca bunları düşünsek ve Risale-i Nurlar’ımızı okusak aslında bizim sıkıntılarımızı azaltmaya yetecektir.

Yani demek istediğim koronavirüs bizim için kötü sonuçlar doğurabilir, ama aynı sayede bir o kadar da iyi sonuçlara vesile olabilir. İyi tarafından bakınca her şey güzel. #EVDEKAL

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