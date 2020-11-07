Hashim Thaçi’nin istifası

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, ülkesinin savaş suçuyla suçlanan ilk Cumhurbaşkanı oldu. Sonrasında istifa etti. Peki, Thaçi’yi istifaya götüren süreç neydi? Bunu anlayabilmek için yakın geçmişi incelemek gerekiyor.

Thaçi, 1968’de Skënderaj’ın Burojë Köyü’nde doğdu. Belgrad hükümetinin, Kosova’daki bütün okulları ve Priştine’deki tek üniversiteyi kapattığı 1990-1993 yılları arasında öğrenci hareketine katıldı.

Soğuk Savaş’ın 1989’da sona erip, Yugoslavya’da iç savaşın başlaması Doğu Avrupa’da uzun sürecek huzursuzluğun kapısını aralamıştı. Uzun yıllar süren barışçıl direnişin ardından, Kosovalı Arnavut gençler silâhlı direnişe başladılar. Thaçi’nin de kurucuları arasında bulunduğu Kosova Kurtuluş Ordusu (KKO), tam da bu sırada kuruldu.

Kosova Savaşı 1998-1999 arasında gerçekleşti. Savaş, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ordusunun, bağımsızlık talep eden KKO’ya ve buna destek veren milis güçlerine karşı yürüttüğü operasyondur. Devamında NATO’nun, Yugoslavya’ya karşı başlattığı hava saldırıları geldi. NATO’nun hava müdahalesiyle birlikte, Yugoslavya adı altında Sırp ordusu ve milis güçleri tarafından, Kosovalı Müslüman sivillere yönelik etnik temizlik başlatılmıştı.

Thaçi de, KKO’da en yüksek mevkilerden Siyasî Büro Başkanıydı. Savaş sırasında, Sırp polisi ve ordusu tarafından tutuklanmaktan kaçma yeteneği sebebiyle kendisine “Yılan” lâkabı verildi.

Thaçi, 18 Mart 1999’da Fransa’nın Rambouillet şehrinde, uluslar arası toplumun sunduğu Arnavutlar ve Sırplar arasında barış müzakerelerinde Kosovalı Arnavut heyetinin lideriydi. Rambouillet’te, Arnavutlar planı kabul ederken, Sırplar reddetmişti. Neticede NATO kuvvetleri 24 Mart 1999’da Sırbistan’ın askerî hedeflerini bombaladı.

Thaçi, 1999’da Kosova’nın Geçici Başkanıydı. Savaş sonrasında 2001’de ilk seçimler yapıldı. Ancak Thaçi’nin Kosova Demokratik Partisi muhalefette yer alabildi. Thaçi, 2003’te Macaristan Havaalanı’nda, Belgrad’ın 1997’deki emrine dayanılarak tutuklandı. Daha sonra serbest bırakıldı.

Savaş sonrasındaki diğer bir seçim de Kasım 2007’de gerçekleştirildi. Partisi seçimleri kazanan Thaçi, Başbakanlık görevine geldi. Seçimlerde üç ay sonra, Thaçi 17 Şubat 2008’de Kosova Meclisi’nde Bağımsızlık İlânı’nı okudu. Başbakanlığının ilk yıllarında Thaçi, başta Kosova’yı Arnavutluk’a bağlayan otoyol inşaatı olmak üzere birçok altyapı projesini başlattı. Diğer taraftan ülke içinden veya dışından birçok STK tarafından, hükümete yüksek düzeyde yolsuzluk ve kayırmacılık suçlaması yöneltildi.

Thaçi, 2011’deki seçimleri de kazanarak ikinci kez Başbakanlık görevini üstlendi. Tam da bu sırada Avrupa Konseyi’nde İsviçre’yi temsil eden Dick Marty, Thaçi ve diğer KKO’nun üst düzey liderlerini savaş esnasında ve sonrasında suç işledikleri hakkında bir rapor yayınladı. Thaçi ise, hakaretten dolayı Marty’e dâvâ açacağını söylemiş, fakat bunu yapmamıştı. Konsey üyeliği dolayısıyla Marty’nin dokunulmazlığı bulunduğu belirtiliyor.

2014 Seçimlerinde de Thaçi’nin partisi birinci oldu. Ancak aynı Parti’den, İsa Mustafa Başbakanlığa gelirken, Thaçi ise kabinede Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak yer aldı.

Kosova Meclisi 2015’te, Marty’nin iddialarını soruşturmak için Savcılık ve Özel Mahkeme kurulması hakkında Anayasa’da değişikliğe gitti. Thaçi, bu mahkemenin kurulmasına oy vermeleri için milletvekilleri üzerinde en çok çalışanlardandı. Mahkeme, Kosova yasalarına göre işliyor. Bununla birlikte Savcılar ve Uluslararası Hâkimler’den meydana geliyor.

Thaçi, 2016’da Cumhurbaşkanlığına seçilerek, Partisi’nden istifa etti. Cumhurbaşkanı olarak, Sırp Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç ile müzakereler yaparak bir anlaşma arayışında oldu. Ancak Thaçi, 5 Kasım 2020 günü, Lahey’deki Savaş Suçları Mahkemesi’nin savaş suçlarıyla ilgili iddianamesini kabul ettiğini öğrenmesinin ardından hemen istifa etti. İstifasının da “devletin bütünlüğünü korumak için” gerekli olduğunu bildirdi.

Ayrıca Thaçi’nin Kosova Demokratik Partisi Genel Başkanı Kadri Veseli ve Milletvekili Recep Selimi’nin de Özel Mahkeme tarafından, haklarındaki iddianamelerin doğrulandığı bildirildikten sonra Lahey’e gideceklerini aktardılar. Birde Mahkeme, KKO Eski Sözcüsü ve tecrübeli Kosovalı siyasetçi Yakup Krasniki’nin de tutuklanarak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Lahey’e sevk edildiğini bildirdi.

Anayasa’ya göre yenisi seçilene kadar, Meclis Başkanı Vjosa Osmani Cumhurbaşkanı Vekili olarak görev yapacak. Kosova’da eski KKO ileri gelenlerinin tutuklanmalarının eski hesaplaşma mı ya da dışarıdan bir müdahale mi sorularını akıllara getiriyor. Kosova’daki durumun hangi yönde ilerleyeceğini takip edeceğiz.