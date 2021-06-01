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1 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

İsrail’de, Netanyahu iktidarının sonu mu?

Muhammet ÖRTLEK
01 Haziran 2021, Salı
İsrail’de geçtiğimiz 23 Mart 2021’de son 2 yılda 4. genel seçimler yapılmıştı. 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) hükümet kurulabilmesi için 61 sandalye gerekiyor.

Seçimlerden önceki Binyamin Netanyahu Başbakanlığındaki hükümet, 7 partiden ve buna ilâveten bağımsızlardan meydana gelen bir koalisyon hükümetiydi. 

Yapılan son seçimlerin sonuçlarına göre Netanyahu’nun Likud Partisi 30, Yair Lapid’in Yesh Atid Partisi 17, Aryeh Deri’nin Shas Partisi 9, Beny Ghantz’ın Mavi-Beyaz Partisi 8, Merav Michaeli’nin İsrail İşçi/Çalışma Partisi 7, Moshe Gafni’nin Birleşik Torah Judaism’i 7, Naftali Bennet’in Yemina Partisi 7, Avigdor Lieberman’ın İsrail Evimiz Partisi 7, Ayman Odeh’in Katılım Listesi (Balad, Hadash, Ta’al, Mada) 6, Nitzan Horowitz’in Meretz Partisi 6, Gideon Saar’ın Yeni Umut Partisi 6, Bezalel Smotrich’in Dini Siyonizm Partisi 6 ve Manosur Abbas’ın Ra’am Birleşik Arap Listesi 4 olmak üzere Parlamento’da sandalye dağılımını oluşturdular. Dolayısıyla İsrail’de partiler tek başına hükümet kurmakta sayıca yetersiz kalıyor. Bir kez daha ülkede koalisyon hükümeti kurulması mecburî görülüyor. 

Ancak 23 Mart’tan beri yapılan girişimlerden henüz sonuç alınabilmiş değil. Hükümet kurmanın önündeki en büyük engellerin ülkedeki kamplaşan heterojen siyasî yapı, Netanyahu ve diğer siyasilerin yolsuzluklarının olduğuna dikkat çekiliyor. Bununla birlikte Netanyahu’nun Filistin meselesini, ABD ile ilişkileri ve diğer unsurları seçmen kitlesini konsolide etmede kullandığı ihtimal dahilindedir. Böylece Netanyahu ilk defa 1996-1999 döneminde ve daha sonra 2009’dan itibaren 4 dönem Başbakanlık yaptı. Diğer taraftan son 2 yılda İsrail’de 9 Nisan 2019, 17 Eylül 2019, 2 Mart 2020 ve 23 Mart 2021 tarihlerinde 4 kez sandık başına gidildi. Fakat siyasî partiler hükümet kurmada başarılı olamadılar. Netanyahu birde son 2 yıldır sonuç alınamayan seçimlerden dolayı da Başbakanlık görevini sürdürmektedir. Yani Netanyahu, ülkedeki siyasî istikrarsızlıktan istifade etmektedir.

Yemina Partisi lideri Naftali Bennet 30 Mayıs 2021’de “İsrail’de bir dönemin sonu olacak. Netanyahu’yu devirmek için değişim hükümetinin kurulmasını destekleyeceğini” bildirdi. Bennet, “Yesh Atid Partisi Başkanı Yair Lapid’in sağ ve sol partilerden bir koalisyon oluşturmasını ve Netanyahu’ya 1999’dan bu yana ilk seçim yenilgisini yaşatması sağlayabilir” diyerek, Lapid’e destek vereceğini belirtiyor. 

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in, seçimlerin ardından hükümeti kurmakla görevlendirdiği Netanyahu başarısız olmuştu. Rivlin, Netanyahu’dan aldığı görevi 4 Mayısta muhalefet lideri Yair Lapid’e verdi. Lapid’in hükümet kurma görevinin süresi 2 Haziran Çarşamba günü doluyor. Bennet ve Lapid’in destekçileri, liderlerinin ellerini çabuk tutması beklentisindeler. Her iki liderin, Netanyahu’yu iktidardan indirip ve dönüşümlü Başbakanlık yapacakları hakkında bir güç paylaşımı anlaşmasında mutabık kaldıklarına ihtimal veriliyor. Hatta Lapid konuyla ilgili açıklamasında “Bu girişim ya 5. seçim ya da birlik hükümeti” diyerek başka bir seçeneklerinin olmadığına da dikkat çekiyor.

İsrail’de inkâr ettiği bütün yolsuzluk suçlamalarına rağmen, Netanyahu 12 yıldır Başbakanlık görevini yürütüyor. Yeni beliren koalisyon girişiminin de kırılgan bir yapıda olacağı değerlendiriliyor. Çünkü yeni koalisyonun, işgal altındaki Batı Şeria’da daha fazla yerleşim yeri inşası ve ilhakını da ihtiva eden gündeme karşı çıkan Arap kökenli Parlamenterlerin dışarıdan desteğine muhtaç olduğu kaydediliyor.

Bennet ve Lapid’in öncülüğündeki koalisyon teşebbüsünün, Netanyahu’yu hükümetten uzaklaştırabileceğine, ancak heterojen ve kırılgan yapısı ihtimali sebebiyle çok uzun ömürlü olamayacağı yorumlanıyor.

Peki, Bennet ve Lapid başarılı olur mu? 

Bunu hep birlikte göreceğiz.

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