Papa’nın Irak ziyareti

Hıristiyan Katolikler’in ruhanî lideri Papa Jorge Mario Bergoglio Franciscus (Francis), Irak’a 5-8 Mart 2021 tarihlerinde planlanan gezisini gerçekleştirdi.

Papa’yı, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih karşıladı. Covid-19 salgınından dolayı Irak ziyareti, Francis’in, Papa seçildiği 13 Mart 2013’ten bu yana en riskli yurtdışı gezisi olarak değerlendirildi. Hatta Papalık merkezi Vatikan’ın, Irak Büyükelçisi Başpiskopos Mitja Leskovar’ın Korona testinin pozitif çıktığı ve 27 Şubat 2021 Cumartesi günü karantinaya girdiği haberi Papa Francis’e bildirilmiştir. Bu aynı zamanda salgının, Irak’ta ciddî boyutlarda yayıldığına işaret etmektedir.

Ancak 84 yaşında Papa Francis, Irak ziyareti için salgın ve güvenlik hususunda kararlı olduğunu belirterek programına başladı. Aslında Papa Francis, selefi II. John Paul’un 2003 yılında güvenlik sebebiyle iptal ettiği ziyaretini yapıyor.

Irak’ın Hıristiyan nüfusu dünyadaki en eski ve çeşitlilik arz eden dini topluluklarından biridir. Ülkede Hıristiyanlar’ın çoğunluğunu Keldaniler, Katolikler, Ermeni Ortodokslar, Protestanlar vd. oluşturuyor. Birde ABD öncülüğündeki işgalin başladığı 2003’te, Irak’ta 25 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 6’sının Hıristiyanlar’dan meydana geldiği belirtiliyor. Ancak işgal sonrasında artan iç çatışmalar ve 2014’ten itibaren IŞİD / DAEŞ / DAİŞ’in başlattığı savaş ve yıkım, Hıristiyanlar’ın ülke içi veya dışına göçünü hızlandırmıştı. Böylece Hıristiyan nüfusun 400 bine kadar düştüğü kaydediliyor. Papa’nın özellikle çatışmalarda ölenlerin ve IŞİD tarafından yıkılan kiliselerin yoğun olduğu bölgeleri ziyaret etmesinin sembolik değeri mevcut. Ayrıca Papa, IŞİD zulmüne uğrayan ve öldürülen Yezidiler için, kendi ifadesiyle “çok acı çeken” Yezidi cemaatine mücadelelerinden dolayı takdirlerini iletti.

Diğer taraftan Papa, Irak’ın önemli Şiî liderlerinden Ayetullah Sistani ile görüşmesi ziyaretin dinî/mezhepsel önemli duraklarındandır. Sistani’nin “öteki ile birlikte var oluşu, onu kabul etmeyi ve ona saygı duymayı temsil eden bir hoşgörünün figürü” olduğu ve bu özelliğinden dolayı Papa’nın, onunla görüştüğüne değiniliyor. Papa’nın, Hz. Ali’nin mezarının bulunduğu Necef şehri gezisi, İran’ın Ayetullah ve Mollalarıyla ünlü şehri Kum’a yönelik bir mesaj şeklinde değerlendiriliyor.

Buna ek olarak Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve heyeti ile görüşme, ziyaretin toplumsal/etnik durağıydı. Görüşmede Barzaniler’in, Papa’nın ziyareti anısına bastırdığı pullarda, Türkiye’nin doğusunun, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin sınırları içerisinde gösterilmesi, Türkiye’nin tepkisine sebep oldu.

Papa, Ur şehrinde yaptığı ayinde “Hz. İbrahim’in torunlarıyız, hepimiz kardeşiz” mesajları verdi. Birde Papa’nın toplu duâ törenine Irak’taki farklı Hıristiyan gruplar katıldılar. Yine Papa’nın ziyareti sadece Iraklı Hıristiyanlar için değil, bütün Doğu Hıristiyanları için de bir mesaj. Mesajın muhtevası ise Papa’nın, onları unutmadıklarını, desteklediklerini ve ülkeleri Irak’ta tutunmaları gerektiğine yorumlanıyor. Birde Doğu Hıristiyanları’nın, Arap dünyasındaki sosyolojide önemli ve yerli bileşen oldukları. Doğu’dan Batı’ya yayılan Hıristiyanlığın doğduğu yerde, farklılıkların bölünme anlamına gelmediğine dikkat çekiliyor. ABD Başkanı Joe Biden da ziyaret konusunda “bütün dünya için umut sembolü” ifadesini kullandı.

Bölgede Yahudiler’in İsrail devleti mevcut. Şiiler İran, Irak, Lübnan ve Suriye’de önemli varlık gösteriyorlar. Vatikan Şehir Devleti’nin başındaki Papa’nın, Irak’a gelmesi, Hıristiyanlar’a bir nevi destek mahiyetinde.

Papa’nın ziyareti, Iraklı Hıristiyanlar’da Arap Baharı’ndan bu yana önemli bir heyecan meydana getirdiği anlaşılıyor. Ancak ziyaretin hem Hıristiyan hem de diğer dinlerden insanlara umut ve istikrar sağlanmasında ne kadar etkili olacağını söyleyebilmek için oldukça erken.