Sana vasiyet ederim

BİRAZ GÜLÜMSEYİN - Mustafa Balıkçı

Arabın biri, ihtiyacını bildirmek için Haccac-ı Zalim’in huzuruna çıkar. Haccac o sırada bazı misafirleriyle yemek yemektedir. Arabı da sofraya alır. Derken ortaya helva konulur. Arap helvadan bir lokma alır. Zavallı hayatında böyle lezzetli bir şey yemediği için pek hoşuna gider. Büyük bir hırsla ikinci lokmaya el atacağı sırada, Haccac Arapla eğlenmek için: “Her kim helvadan bir lokma daha alacak olursa boynunu vururum” der. Haccac bu! Herkes elini çeker. Arap bir süre Haccac’a, bir müddet de helvaya baktıktan sonra:

-Ya Emir! Çoluğumu çocuğumu sana vasiyet ediyorum, diyerek helvaya saldırır. (Latifeler, Nükteler)