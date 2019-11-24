HÜM = Hizmet Üretim Merkezi

Gazetemizin yönetim kuruluna seçilen kıymetli arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Önceki dönemlerde görev yapanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.

‘Tek adam’lığın prim yaptığı bu yıllarda, büyük bir fedakârlıkla uzaktan yakından gelip seçime katılarak; büyük bir feraset ve basiretle meşveret ruhunu ihya eden kahraman temsilcilerimizi de tebrik ediyoruz. Hizmetin ve gazetemizin her kademesindeki kardeşlerimize duâlarımız devam ediyor inşallah.

HEPİMİZ HİZMETLE MÜKELLEFİZ

Madem sadece bir müessese olan gazetenin yönetiminin yanı sıra, hizmetleri de deruhte etme vazifesini uhdenize aldınız; Nurlar’a gönül vermiş bir cemaatin fertleri olarak sizlerden hizmet etmenizi beklemek bizim hakkımızdır. Bu hizmetleri yaparken sizlere yardımcı olmak da bizim görevimizdir. Çünkü Üstad hepimizin Üstadı, hizmet hepimizin hizmeti, Risale-i Nurlar hepimizin rehberidir. Hizmet kimsenin tekelinde olmadığı gibi, bu dâvâya gönül verenlerin de küsme, kenara çekilme, başını alıp gitme lüksü yoktur. Ehline işaret kâfidir.

MEVCUDA İKTİFA ETMEMEK

Yapılan mevcut hizmetleri takdir ve tebrik ile beraber; ‘mevcuda iktifa etmeme’ adına sizlerden yeni hizmet hamleleri bekliyoruz. İttihat, tesanüt ve ihlâstan doğan muazzam enerjiyi içeride yıpratıcı işlerde kullanmak yerine, hizmetin her kademesine kanalize edilmesini talep ediyoruz. Kadın erkek, genç ihtiyar hiç kimseyi ihmal etmeden, köy, şehir, büyük küçük demeden bütün mahalleri hizmet ve heyecana sevk edecek güzel projeler bekliyoruz.

YENİ PROJELER İÇİN HÜM

Uzmanlık alanı, liyakat ve mesailerin tanzimine riayet ederek büyük müesseselerdeki ‘AR-GE’ benzeri araştırma-geliştirme için bir birim kurulmalıdır. Adlandırmak gerekirse buna Hizmet Üretim Merkezi; kısaca HÜM diyebiliriz. Başka isim de tavsiye edilebilir. Unutmayalım ki bu gün sahip olduğumuz imkân, cihaz ve müesseselerin çekirdeği ilk önce bir hayal ile atıldı.

İnsanların bir kısmı fıtraten müteşebbistir, yeni yeni projeler üretir, hayal gücü geniştir. Diğer bir kısmı ise, muhafazakâr, toparlayıcı ve devam ettiricidir. İş dünyasında müteşebbis iseniz yanınıza bir de devam ettirici alma, devam ettirici iseniz yanınıza bir proje üretici, müteşebbis alma tavsiye edilir. Herkese kabiliyetine göre iş vermek hikmet, maslahat ve adalete de uygundur. Hadiseleri doğru okumak, ona göre hizmet üretmek feraset ve basirettir.

HERKESİ KABİLİYETİNE GÖRE İSTİHDAM

Manevî bir şirket olan hizmetimizde de hem müteşebbis insanlara; hem de mevcudu muhafaza eden, derleyip toparlayan insanlara ihtiyaç vardır. Ahenk içinde çalışma mümkün olursa harika hizmetlere birlikte imza atılabilir. Peygamber Efendimizin (asm) etrafındaki Sahabelerin (ra) farklı farklı fıtratları vardı. O (asm) her birini kabiliyetine göre istihdam etti. Kimseyi dışlamadı, kenara itmedi. Böylece ‘yıldız insanlar’ yetiştirdi, İslâmiyet kökleşti.

Bu sünnete riayet eden Hz. Üstadımız da; talebelerini, farklı fıtratlarına rağmen her birini kırmadan, dökmeden, küstürmeden hizmette istihdam etti ve dâvâsını onca olumsuz şartlar altında ‘sahil-i selâmete’ ulaştırdı elhamdülillah. Bayrak şu an, bu zamanın talebelerindedir.

Dinde ve hizmette zorlama yoktur. Adetullah gereği sadece teklif, tebliğ ve teşvik vardır. Çalışırlarsa mükâfatlarını alacaklar, çalışmaz iseler bunun cezasını çekecekler.

“ŞİDDETLİ MES’UL OLURUZ”

“Madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid’alar, dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.

Elbette, herkesten ziyade, bütün kuvvetimizle ihlâsı kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Ve ihlâsın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa, hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kudsiye kısmen zayi olur, devam etmez; hem şiddetli mesul oluruz.“

VAKİT, ŞİMDİ HİZMET VAKTİ

Vakit kırgınlıkları, kızgınlıkları, kin, haset, gıybet ve tarafgirliği bir tarafa bırakıp; kırmadan, kızmadan, nezih, nazik ve tatlı dil ile kendimizin ve kardeşlerimizin imanını kurtarma vaktidir.

Şartlar dün de müsait değildi, bu gün de müsait değil, yarın da müsait olmayabilir. Şartlar ne olursa olsun, şimdi kardeş olma vaktidir; hizmet üretme vaktidir. Birkaç proje teklifini bir sonraki yazıda sunalım inşallah.

Gayret ve hizmet bizden, tevfik ve hidayet Allah’tandır (cc).