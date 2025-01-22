"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Vaaz ve hutbelerimiz neden tesirsiz?

Mustafa Güreldi
22 Ocak 2025, Çarşamba
Zahirde görülüyor ki okunan vaaz ve hutbeler etkisiz kalıyor.

Bunun manevî cephesini, iç yüzünü bilemiyoruz.Temennimiz o ki zahirde gördüğümüz gibi olmasın. Elbette hakiki tesir vermek Cenab-ı Hakka aittir. Biz sebepler dairesinde Risale-i Nur penceresinden olması gerekenleri ifade edeceğiz.

Öncelikle zamanımızın insanı, müsbet ilimler ve iletişim araçlarının gelişmesi ile uyanmış, çevresine ve dünyaya karşı alâkadar hale gelmiştir. Toplumun büyük kısmı böyledir. Bu insanları 50-100 sene öncesinin izahları ile doyurmak mümkün değildir. Bu insanlar okuduğu ilimlerden, yaşadığı dünyadan örneklerle isbat ve ikna edilerek doyurulmalıdır.

Zamanımızın en önemli hastalığı iman zayıflığıdır. Anneden, babadan, dededen, nineden intikal eden taklidî iman, gelişen fen ilimlerinin  arkasına sığınan menfi cereyanların etkisiyle sarsılmıştır. Buna karşı din ve fen ilimlerini kaynaştırarak dinleyenlerin anlayacağı bir üslupla dinin temel esasları verilmelidir.

Kullanılan üslup lütufkâr, kazanıcı olmalı; itici, uzaklaştırıcı olmamalıdır. Dinleyenlerin çoğunluğunun anlayacağı bir tarz takip edilmelidir. Korkutucu, ürkütücü, sürekli Cehennemi nazara veren üsluptan kaçınılmalıdır. Çok detaylara girip asıldan, özden uzaklaşılmamalıdır. Zamanın şartları nazara alınıp daha çok dinin temel esaslarına vurgu yapılmalı, teferruata girilmemelidir. Günahların fazla tasvirine girmeden içinde zararları, iyilik ve sevapların da güzel neticeleri gösterilmelidir. Aklı zorlayıcı üslup yerine, tercihi dinleyenlere bırakan bir tarz olmalıdır.

Diğer önemli bir şey de tarafgirlikten, özellikle de siyasî tarafgirlikten uzak durup umumu kucaklayan bir üslup tercih edilmelidir. Camiye gelen farklı görüş sahiplerinin incinmemesi tekrar tekrar camiye gelme arzusu uyandırılmalıdır. Homurdanarak camiden çıkmasına meydan verilmemelidir.

Ayrıca imam ve hatiplerimiz söz, hal ve tavırlarıyla güven verici olmalı ki ellerindeki dinin elmas hakikatları beğenilip alınsın. Hakaik-ı imaniye ve ahlâk-ı İslâmiyeye hal ve tavırlarıyla ayna olsunlar. Ayrıca giyim, kuşama da dikkat edilmelidir. Giyilen elbiseler temiz, düzenli, vasat bir şekilde olmalı; ifrat ve tefritten uzak durulmalıdır.

Hepsinden önemlisi de ihlâs esas olmalı yapılan her işte rıza-yı İlâhî gözetilmelidir.

Bütün bunları yazarken imam ve hatiplerimizde bunlar yok manasında anlaşılmamalı ve incinmemelidirler. Belki bunların çoğu  yapılıyor. Gayemiz biraz daha dikkat edip eksiklerimizi tamamlayalım manasıyla bakılmalıdır.

Bütün güzellikler Kur’ân’a, eksik ve noksanlar bize aittir.

Okunma Sayısı: 50
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'in Genelkurmay Başkanı ile Güney Cephesi Komutanı istifa etti

    Kartalkaya'daki yangın faciasında 76 kişi vefat etti - 1 günlük milli yas ilan edildi

    Ümit Özdağ tutuklandı

    'Yangın alarmı biz dışarı çıkıncaya kadar hiç çalmadı' - 'Yangın merdiveninin olmayışı insanları mahsur bıraktı'

    Putin: ABD'nin yeni yönetimiyle diyaloğa açığız

    Mulino'dan, Trump'a tepki: Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak

    Kartalkaya'daki yangın faciasında ölü sayısı 66'ya, yaralı sayısı 51'e yükseldi - 10 saatte kontrol altına alındı!

    2024 yılının konut satış sayıları belli oldu

    California'da yeniden yangın alarmı: "En yüksek seviye kırmızı bayrak" uyarısı yapıldı!

    Sevinç ve hüzün bir arada

    Gıda ürünlerinde pestisit alarmı

    İthalat hayvancılığı bitirdi

    BM: Toparlanma on yıllar alacak

    Ekonomik yıkım var

    Trump, resmen ABD'nin 47. Başkanı oldu: "Panama Kanalını geri alıyoruz"

    Ümit Özdağ "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alındı

    Biden: Ateşkes için her iki tarafa da baskı yaptık

    MB: KKM’de 6 ve 12 ay vadeli hesap açılamayacak

    Gazzeli çocuklar İsrail barbarlığı, vahşeti, korkusu ve bombardımanı olmadan uyudu ve uyandı...

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Ali KAYA

    Mağduriyet üzerinden istismarlar
    Sami CEBECİ

    Kutsal İşgal belgeselini izledim
    Faruk ÇAKIR

    Bu enkazı kim kaldıracak?
    Cevher İLHAN

    Ortak demokratik işbirliği
    Mustafa Sait ÖNAL

    Meta’nın sessiz biatı: Trump etkisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Meşveret ve istişare esastır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Önceki fiyaskodan ders çıkarmalı
    H. Muharrem OKUR

    Sosyal hayat ve Uhuvvet Risalesi
    Mustafa Güreldi

    Vaaz ve hutbelerimiz neden tesirsiz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.