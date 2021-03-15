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15 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Bir nur eriydi Sabahattin Boyacı

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
15 Mart 2021, Pazartesi
Yıl 1981.

Vatanî vazifemiz için Burdur’a yollanmıştık. Burdur’da ilk uğrayacağımız adres belliydi. Van’daki Nur dostlarımızın tavassutu ile Burdur’da matematik öğretmeni olan Sabahattin Boyacı’yı bulmuş, tanışmıştık. 

Askerlik vazifemiz süresince hiç irtibatımız kesilmemişti. Askerlik yaptığımız yere gazetemiz gelmezdi. Kendisine bu durumu aktarınca, yardımcı oldu ve o yıllarda Yeni Nesil adıyla münteşir gazetemizin gelmesini sağlamıştı.

Burdur’da Nur hizmetinin müdavimlerinden biri olmasıyla beraber, hizmetleri deruhte ederek sebatkârane bir gayretle ön sıralarında yer almıştır. Burdur’dan ayrıldıktan sonra da irtibatımız hiç kesilmedi.

Üstadımızın Burdur hayatı ile alâkalı bir takım bilgileri bize ulaştırmakla beraber, bulduğu hatıralar konusunda da bizi bilgilendirirdi. Sonra kendisi de bir süre gazetemizde yazmaya başladı. En son gazetemizin yönetim kurulu sekreterliğine seçilince de, bir Bursa ziyaretinde kendisini tebrik etmiştik.

Bediüzzaman Hazretleri’nin saff-ı evvel talebelerinden Atabey’li Tahiri Mutlu Ağabeyin torunuyla izdivac ederek mübarekler ailesine de akraba olmuştu. Ehl-i hizmet Nur Talebelerinden olan Bursa’lı Ömer Çaloğlu ile dünürlüğü sebebiyle Bursa’ya sık gelirdi.

Yakını olan Ömer Çaloğlu’nun beyanına göre, ani bir kriz sonucu hastaneye kaldırılarak orada vefat etmiş. Cenab-ı Hak taksiratını affetsin. Şübhesiz, hepimizin gideceği bir mekândır, âlem-i ahiret. Cenab-ı Hak inşallah utandırmaz, Üstadımıza komşu eyler inşallah. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı, yakınlarına sabırlar diliyoruz.

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